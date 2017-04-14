Subaru Outback FL: новая песня о старом

Фото: Алексей Батушенко
В ходе рестайлинга Subaru Outback освежили внешний вид и добавили опций. При этом машина осталась все тем же надежным аппаратом для перемещения как по асфальту, так и по разбитой грунтовке.
Алексей Батушенко

Subaru Outback всегда стоял несколько особняком от всех прочих машин: кузов классического универсала, поставленный на полный привод с дорожным просветом свыше 200 мм. Со временем появились подражатели в виде Audi Allroad, Octavia Scout и VW Passat Alltrack. Но это все не то, если присмотреться поближе. Все эти полноприводные универсалы, по большому счету, лишь модификация на внедорожный лад стандартных «асфальтовых» моделей. В то время как Outback изначально создавался как кроссовер с кузовом универсал.

Экстерьер обновленного Subaru Outback получил блок-фары несколько измененной формы и иной дизайн «гриля» фальшрадиаторной решетки — шестиугольный, с широкими поперечинами. Самое главное обновление интерьера — вполне современная «мультимедийка» c 7-дюймовым тачскрином на центральной консоли и аудиооборудование от Harman/Kardon с 12 динамиками.

В остальном салон Outback FL все тот же. Все нужные кнопочки-управлялки на руле присутствуют, монитор бортового компьютера на приборной панели выдает стандартный набор информации. Камера заднего вида транслирует «картинку» на монитор центральной консоли, под левой рукой — кнопочка электропривода задней двери. Около джойстика управления вариатором между сидений — кнопки включения внедорожного режима «X-mod» и электронного ассистента спуска с горы. На руле — клавиша переключения в «спортивный режим».

Задний диван, на котором спокойно умещаются трое сотрудников портала АвтоВзгляд, — с подогревом сидений. Мотор с трансмиссией у Outback заслуживают традиционной хвалебной песни. Попавший нам в руки 2,5-литровый бензиновый атомосферник четко выдает свои 175 лошадок; вариаторная трансмиссия с шестью виртуальными ступенями исправно транслирует мощность на все четыре колеса (до 40% - на задние). «Спортрежим» работы двигателя и трансмиссии не превращает Outback в болид, но позволяет кроссоверо-седану очень бодро стартовать, обгонять и ускоряется практически в любой дорожной ситуации и при любом покрытии под колесами. Для здоровенного «сарая» 10,2 секунды до 100 км/ч ощущаются как вполне адекватная динамика.

Пожалуй, самая серьезная претензия к машине на ходу — недочеты шумоизоляции. Передние арки достаточно «говорливы». Однако это вполне простительно машине с такой подвеской. Сложно припомнить автомобиль, который умел бы как эта «субара» и без грохота колесного глотать здоровенные ухабы, предолевать ходом «лежачих полицейских» и одновременно четко слушаться руля, послушно и прогнозируемо проходить повороты. А при поездке «на дальняк» так по-американски плавно плыть над дорогой. И все это при клиренсе в 213 миллиметров.

Только ограничения геометрической проходимости да летняя шоссейная резина, в которую был обут наш Subaru Outback, в какой-то момент остановили от соблазна пуститься во все тяжкие: рвануть прямо через подсыхающее поле от шоссе к предполагаемому месту «шашлыкинга». Пришлось делать крюк по мокрой и скользкой весенней грунтовке. На ней не возникло вообще никаких проблем. Мы лишь берегли бампера на совсем уж крутых перегибах рельефа, да старались не переборщить со скоростью в раскисшей глине крутых поворотов.

Всем хорош этот полноприводный «сарай». Для дома, для семьи, предпочитающей выбираться на природу — самое то. Но вот цена… Она стартует с 2 450 000 рублей за самую «бедную» комплектацию с базовым 175-сильным мотором. А уж к «самолету» с 3,6-литровым 260-сильным агрегатом под капотом за 3 300 000 вообще сложно подступиться. С такой ценовой политикой Subaru не удивительно, что продажи марки за первый квартал 2017 просели сразу на 23% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого.

кроссоверы
14 апреля 2017
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