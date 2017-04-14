Subaru Outback FL: новая песня о старом

Subaru Outback всегда стоял несколько особняком от всех прочих машин: кузов классического универсала, поставленный на полный привод с дорожным просветом свыше 200 мм. Со временем появились подражатели в виде Audi Allroad, Octavia Scout и VW Passat Alltrack. Но это все не то, если присмотреться поближе. Все эти полноприводные универсалы, по большому счету, лишь модификация на внедорожный лад стандартных «асфальтовых» моделей. В то время как Outback изначально создавался как кроссовер с кузовом универсал.

Экстерьер обновленного Subaru Outback получил блок-фары несколько измененной формы и иной дизайн «гриля» фальшрадиаторной решетки — шестиугольный, с широкими поперечинами. Самое главное обновление интерьера — вполне современная «мультимедийка» c 7-дюймовым тачскрином на центральной консоли и аудиооборудование от Harman/Kardon с 12 динамиками.