Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: наконец-то, дизель

Тест-драйв долгожданной новинки состоялся в Олимпийской столице. Пожалуй, именно здесь, в Сочи и его окрестностях, в полной мере можно ощутить всю полноту эмоций от управления серьезным рамным внедорожником — глубокие броды горных рек, крутые подъемы и почти отвесные спуски по разбитой в хлам грунтовке, накануне обильно политой дождем… Это самая настоящая стихия для дизельного Mitsubishi Pajero Sport.
Чтобы понять, какими преимуществами в равно одинаковых условиях обладает авто с дизельным мотором по сравнению с «бензинкой», мы прокатились поочередно на каждом из них. Никаких внешних отличий между этими машинами, как мы ни старались поиграть в Шерлока Холмса, найти не удалось.
Это два абсолютных близнеца. На кузове нет даже шильдиков, указывающих на то, что внедорожник употребляет в пищу именно солярку, а не 95-й. Поэтому заострять внимание на экстерьере автомобиля смысла нет. Отметим лишь, что он чертовски грациозен и несомненно выделяется в общем потоке машин, притягивая восторженные, а порой и завистливые взгляды.
Но безошибочно выдает дизельную масть чуть более звонкое тарахтение двигателя на холостом ходу. Что за «пламенное сердце» прячется крышкой капота нового Pajero Sport? Это турбированный мотор 4N15 с рабочим объемом 2,4 литра, развивающий мощность в 181 л.с. при 3500 об/мин.
Чтобы растянуть пиковые значения крутящего момента по всему диапазону оборотов, в движке применена система изменения фаз газораспределения, благодаря которой дизелек реагирует на педаль газа не скачкообразно (то есть когда ускорение и тяга ощущаются лишь на очень коротком отрезке показаний тахометра), а более линейно. К слову сказать, движок премьерой не назовешь — аналогичный агрегат уже не первый год трудится под капотом Mitsubishi L200.
На асфальте прелести дизелька ощущаются слабо. Разве что когда смотришь на показания компьютера о среднем расходе горючки: душу ласкает цифра в 7,3 литра на сотню. В кикдауне автомобиль особо не подрывается, хотя водитель и чувствует, как спина прилипает к сиденью.
Но стоит лишь выехать за пределы города, как дизелек разворачивается во всей красе: ни разу не перещелкнув вниз передачу, 8-ступенчатый «автомат» уверенно тянет машину на крутом подъеме. В то время, как бензиновый Pajero Sport, чтобы преодолеть вершину, начинал подбирать оптимальное передаточное число, «спускаясь» на три передачи ниже, и тащил исключительно на высоких оборотах.
Нет, не сказать, что 3-литровая «шестерка» нас разочаровала. Напротив, другого поведения от него никто и не ожидал. Просто в подобных условиях эксплуатации и расход топлива будет выше, и дефицит крутящего момента на лицо. Кстати, о крутящих моментах. Pajero Sport с бензиновым движком выдает 279 Нм при 4000 об/мин, на дизеле же пик в 430 Нм достигается уже при 2500 об/мин. Как говорится, комментарии излишни.
Съехали с асфальта, и по убитой тяжелыми грузовиками горной тропке продолжаем свое путешествие. Накануне в окрестностях Сочи прошли сильнейшие дожди, кое-где — настоящее месиво. И вот он — экстрим: причем даже не знаю для кого больше, для автомобиля или для драйвера -очень крутой спуск по склизкой от обильных осадков дороге.
Лукавить не буду, к касте продвинутых джиперов, которых хоть ночью разбуди — они скажут в каких случаях достаточно включить понижайку, а где не лишним будет что-нибудь заблокировать, я себя не отношу. А ошибка здесь чревата тем, что машину со спуска либо остановит дерево, либо уже ничего не остановит, и она благополучно уйдет с обрыва.
Благо для таких чайников как я, в новом Mitsubishi имеется специально обученная кнопка «помощь спуска с горы»: нажал на нее — забыл про вопросы и сомнения. По сути, ты убираешь ноги со всех педалей и лишь подруливаешь. Все остальное за тебя сделает электроника — аккуратно и безопасно.
Помимо прочего, Pajero Sport оснащен системой активной стабилизации, работающей вкупе с трекшн-контролем и позволяющей адаптировать машину под конкретно возникшие дорожные — вернее внедорожные — условия. Любителям поиграть с настройками — на выбор — четыре режима: «гравий», «грязь/снег», «камни» или «песок». В зависимости от выбранного типа покрытия умный автомобиль сам включит нужные блокировки и изменит отклик мотора на нажатие педали акселератора.
А вот и настоящие грязевые ванны! Не без удовольствия ныряем и сравниваем, каково в них «купаться» на авто с бензиновым и дизельным моторами. Благодаря более высокому крутящему моменту на низах, внедорожник на тяжелом топливе чувствует себя в грязи, как рыба в воде. Без труда проходит все коварные испытания, с легкостью штурмуя брод горной речки.
Безопасная глубина погружения для нового Pajero Sport — 70 см (предшественник мог нырять лишь на 50 см), но с учетом того, что все воздухозаборники стоят гораздо выше этой отметки, и брод глубиной в 90 см внедорожнику будет нипочем. Проверено лично, причем вопреки здравому смыслу и наставлению инструкторов, водную преграду мы преодолели на скорости.
Но не ради праздного удовольствия, а дабы проверить, соответствует ли действительности заявление производителя о том, что благодаря аэродинамическим щиткам, установленным перед передними колесами, исключается забрызгивание ветрового стекла. Заявляем — чистая правда: «дворники» включать и впрямь не пришлось.
На каменистом участке горной дороги, рычагом подвески ловим булыжник. Благо ходовая часть здесь выполнена полностью из железа, а значит подобные «нежданчики» машине не страшны. Кстати, на этом же участке можно было по достоинству оценить работу подвески. Излишне мягкой ее точно не назвать, и это на самом деле очень здорово, ведь у многих на бездорожье дает о себе знать «морская болезнь». И чем более энергоемкая подвеска, тем острее проявляются последствия качки.
Японцы нашли ту самую золотую середину, когда седоков и не раскачивает до приступов тошноты, и вместе с тем, они не ощущают себя дровами в телеге. Еще одно инженерное решение, призванное повысить комфорт водителя при езде по ухабам — это рулевой демпфер. В сравнении с предыдущим «Спортом» новичок отличается более точной управляемостью и практически полным отсутствием ударов и вибраций, передаваемых на руль.
На узких горных дорогах, где с одной стороны обрыв, а с другой — нависшие деревья и скалы, помогает чувствовать габариты система кругового обзора. Четыре видеокамеры выводят на центральный экран все то, что невозможно увидеть в зеркалах. Изначально казалось, что это чисто городская опция: ан нет, на бездорожье она тоже весьма кстати. Единственное — время от времени камеры нуждаются в том, чтобы их протерли.
Конечно, за время короткого теста, понять весь потенциал Mitsubishi Pajero Sport с дизельным мотором невозможно. Однако первые впечатления остались самыми наилучшими. Великолепная тяга начинается с самых низов, продолжается на средних оборотах и не думает заканчиваться, даже когда стрелка тахометра стремиться к красной зоне.
Уровень комфорта даже для задних пассажиров в этом автомобиле просто зашкаливает: здесь тебе и обогрев абсолютно всех сидений; и двухзонный климат-контроль; и мультимедиа, способная отражать приложения прямо на штатном тачскрине, отправлять голосом SMS и читать вслух ответы.
Наконец, в новом Pajero Sport стало гораздо удобнее сидеть на «галерке» — колени уши не закрывают. Скажем отдельное аригато японцам за новый, более мягкий наполнитель заднего дивана и обилие всевозможных ручек, кармашков и подстаканников.
Вердикт очевиден — безграничная свобода передвижения, позитивные эмоции, и незабываемые впечатления, которые получаешь от нового Mitsubishi Pajero Sport, однозначно стоят того, чтобы проголосовать за него рублем.