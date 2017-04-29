Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: наконец-то, дизель

Съехали с асфальта, и по убитой тяжелыми грузовиками горной тропке продолжаем свое путешествие. Накануне в окрестностях Сочи прошли сильнейшие дожди, кое-где — настоящее месиво. И вот он — экстрим: причем даже не знаю для кого больше, для автомобиля или для драйвера -очень крутой спуск по склизкой от обильных осадков дороге.

Лукавить не буду, к касте продвинутых джиперов, которых хоть ночью разбуди — они скажут в каких случаях достаточно включить понижайку, а где не лишним будет что-нибудь заблокировать, я себя не отношу. А ошибка здесь чревата тем, что машину со спуска либо остановит дерево, либо уже ничего не остановит, и она благополучно уйдет с обрыва.

Благо для таких чайников как я, в новом Mitsubishi имеется специально обученная кнопка «помощь спуска с горы»: нажал на нее — забыл про вопросы и сомнения. По сути, ты убираешь ноги со всех педалей и лишь подруливаешь. Все остальное за тебя сделает электроника — аккуратно и безопасно.

Помимо прочего, Pajero Sport оснащен системой активной стабилизации, работающей вкупе с трекшн-контролем и позволяющей адаптировать машину под конкретно возникшие дорожные — вернее внедорожные — условия. Любителям поиграть с настройками — на выбор — четыре режима: «гравий», «грязь/снег», «камни» или «песок». В зависимости от выбранного типа покрытия умный автомобиль сам включит нужные блокировки и изменит отклик мотора на нажатие педали акселератора.