Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: наконец-то, дизель

Фото автора и компании Mitsubishi
Что греха таить, выхода на рынок третьего Pajero Sport с дизельным мотором поклонники ждали с замиранием сердца. Ура, дождались! Портал «АвтоВзгляд» одним из первых испытал внедорожник в деле, и даже сравнил его с бензиновым «собратом». Противостояние оказалось довольно любопытным.
Дмитрий Зленко

Тест-драйв долгожданной новинки состоялся в Олимпийской столице. Пожалуй, именно здесь, в Сочи и его окрестностях, в полной мере можно ощутить всю полноту эмоций от управления серьезным рамным внедорожником — глубокие броды горных рек, крутые подъемы и почти отвесные спуски по разбитой в хлам грунтовке, накануне обильно политой дождем… Это самая настоящая стихия для дизельного Mitsubishi Pajero Sport.

Чтобы понять, какими преимуществами в равно одинаковых условиях обладает авто с дизельным мотором по сравнению с «бензинкой», мы прокатились поочередно на каждом из них. Никаких внешних отличий между этими машинами, как мы ни старались поиграть в Шерлока Холмса, найти не удалось.

Это два абсолютных близнеца. На кузове нет даже шильдиков, указывающих на то, что внедорожник употребляет в пищу именно солярку, а не 95-й. Поэтому заострять внимание на экстерьере автомобиля смысла нет. Отметим лишь, что он чертовски грациозен и несомненно выделяется в общем потоке машин, притягивая восторженные, а порой и завистливые взгляды.

Но безошибочно выдает дизельную масть чуть более звонкое тарахтение двигателя на холостом ходу. Что за «пламенное сердце» прячется крышкой капота нового Pajero Sport? Это турбированный мотор 4N15 с рабочим объемом 2,4 литра, развивающий мощность в 181 л.с. при 3500 об/мин.

Чтобы растянуть пиковые значения крутящего момента по всему диапазону оборотов, в движке применена система изменения фаз газораспределения, благодаря которой дизелек реагирует на педаль газа не скачкообразно (то есть когда ускорение и тяга ощущаются лишь на очень коротком отрезке показаний тахометра), а более линейно. К слову сказать, движок премьерой не назовешь — аналогичный агрегат уже не первый год трудится под капотом Mitsubishi L200.

На асфальте прелести дизелька ощущаются слабо. Разве что когда смотришь на показания компьютера о среднем расходе горючки: душу ласкает цифра в 7,3 литра на сотню. В кикдауне автомобиль особо не подрывается, хотя водитель и чувствует, как спина прилипает к сиденью.

Но стоит лишь выехать за пределы города, как дизелек разворачивается во всей красе: ни разу не перещелкнув вниз передачу, 8-ступенчатый «автомат» уверенно тянет машину на крутом подъеме. В то время, как бензиновый Pajero Sport, чтобы преодолеть вершину, начинал подбирать оптимальное передаточное число, «спускаясь» на три передачи ниже, и тащил исключительно на высоких оборотах.

Нет, не сказать, что 3-литровая «шестерка» нас разочаровала. Напротив, другого поведения от него никто и не ожидал. Просто в подобных условиях эксплуатации и расход топлива будет выше, и дефицит крутящего момента на лицо. Кстати, о крутящих моментах. Pajero Sport с бензиновым движком выдает 279 Нм при 4000 об/мин, на дизеле же пик в 430 Нм достигается уже при 2500 об/мин. Как говорится, комментарии излишни.

Съехали с асфальта, и по убитой тяжелыми грузовиками горной тропке продолжаем свое путешествие. Накануне в окрестностях Сочи прошли сильнейшие дожди, кое-где — настоящее месиво. И вот он — экстрим: причем даже не знаю для кого больше, для автомобиля или для драйвера -очень крутой спуск по склизкой от обильных осадков дороге.

Лукавить не буду, к касте продвинутых джиперов, которых хоть ночью разбуди — они скажут в каких случаях достаточно включить понижайку, а где не лишним будет что-нибудь заблокировать, я себя не отношу. А ошибка здесь чревата тем, что машину со спуска либо остановит дерево, либо уже ничего не остановит, и она благополучно уйдет с обрыва.

Благо для таких чайников как я, в новом Mitsubishi имеется специально обученная кнопка «помощь спуска с горы»: нажал на нее — забыл про вопросы и сомнения. По сути, ты убираешь ноги со всех педалей и лишь подруливаешь. Все остальное за тебя сделает электроника — аккуратно и безопасно.

Помимо прочего, Pajero Sport оснащен системой активной стабилизации, работающей вкупе с трекшн-контролем и позволяющей адаптировать машину под конкретно возникшие дорожные — вернее внедорожные — условия. Любителям поиграть с настройками — на выбор — четыре режима: «гравий», «грязь/снег», «камни» или «песок». В зависимости от выбранного типа покрытия умный автомобиль сам включит нужные блокировки и изменит отклик мотора на нажатие педали акселератора.

А вот и настоящие грязевые ванны! Не без удовольствия ныряем и сравниваем, каково в них «купаться» на авто с бензиновым и дизельным моторами. Благодаря более высокому крутящему моменту на низах, внедорожник на тяжелом топливе чувствует себя в грязи, как рыба в воде. Без труда проходит все коварные испытания, с легкостью штурмуя брод горной речки.

Безопасная глубина погружения для нового Pajero Sport — 70 см (предшественник мог нырять лишь на 50 см), но с учетом того, что все воздухозаборники стоят гораздо выше этой отметки, и брод глубиной в 90 см внедорожнику будет нипочем. Проверено лично, причем вопреки здравому смыслу и наставлению инструкторов, водную преграду мы преодолели на скорости.

Но не ради праздного удовольствия, а дабы проверить, соответствует ли действительности заявление производителя о том, что благодаря аэродинамическим щиткам, установленным перед передними колесами, исключается забрызгивание ветрового стекла. Заявляем — чистая правда: «дворники» включать и впрямь не пришлось.

На каменистом участке горной дороги, рычагом подвески ловим булыжник. Благо ходовая часть здесь выполнена полностью из железа, а значит подобные «нежданчики» машине не страшны. Кстати, на этом же участке можно было по достоинству оценить работу подвески. Излишне мягкой ее точно не назвать, и это на самом деле очень здорово, ведь у многих на бездорожье дает о себе знать «морская болезнь». И чем более энергоемкая подвеска, тем острее проявляются последствия качки.

Японцы нашли ту самую золотую середину, когда седоков и не раскачивает до приступов тошноты, и вместе с тем, они не ощущают себя дровами в телеге. Еще одно инженерное решение, призванное повысить комфорт водителя при езде по ухабам — это рулевой демпфер. В сравнении с предыдущим «Спортом» новичок отличается более точной управляемостью и практически полным отсутствием ударов и вибраций, передаваемых на руль.

На узких горных дорогах, где с одной стороны обрыв, а с другой — нависшие деревья и скалы, помогает чувствовать габариты система кругового обзора. Четыре видеокамеры выводят на центральный экран все то, что невозможно увидеть в зеркалах. Изначально казалось, что это чисто городская опция: ан нет, на бездорожье она тоже весьма кстати. Единственное — время от времени камеры нуждаются в том, чтобы их протерли.

Конечно, за время короткого теста, понять весь потенциал Mitsubishi Pajero Sport с дизельным мотором невозможно. Однако первые впечатления остались самыми наилучшими. Великолепная тяга начинается с самых низов, продолжается на средних оборотах и не думает заканчиваться, даже когда стрелка тахометра стремиться к красной зоне.

Уровень комфорта даже для задних пассажиров в этом автомобиле просто зашкаливает: здесь тебе и обогрев абсолютно всех сидений; и двухзонный климат-контроль; и мультимедиа, способная отражать приложения прямо на штатном тачскрине, отправлять голосом SMS и читать вслух ответы.

Наконец, в новом Pajero Sport стало гораздо удобнее сидеть на «галерке» — колени уши не закрывают. Скажем отдельное аригато японцам за новый, более мягкий наполнитель заднего дивана и обилие всевозможных ручек, кармашков и подстаканников.

Вердикт очевиден — безграничная свобода передвижения, позитивные эмоции, и незабываемые впечатления, которые получаешь от нового Mitsubishi Pajero Sport, однозначно стоят того, чтобы проголосовать за него рублем.

двигатель, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, безопасность дорожного движения, ДВС, автозаводы, внедорожник, бездорожье, технология, купить машину, автопутешествие, автотуризм, дорога, дизельное топливо
1 мая 2017
3