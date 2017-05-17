Немецкий акцент: тест-драйв обновленного Citroёn C4 Hdi

Недавно нынешнее поколение Citroёn C4 подверглось небольшому рестайлингу. Машина получила полностью светодиодную переднюю оптику с противотуманками в бампере. Они теперь умеют «оборачиваться» в ту же сторону, куда и колеса, подсвечивая дорогу в повороте. Подобной способностью из категории «мелочь, а приятно» обладают многие машины, но владельцы C4, как и миллионы обладателей авто других марок, до последнего времени прекрасно без нее обходились.

В задние блок-фары седана французы также «воткнули» светодиодные источники света. В салоне существенная новация всего одна: на центральной консоли появился 7-дюймовый сенсорный экран «мультимедийки». И теперь машину можно подключить к смартфону с помощью Apple CarPlay или MirrorLink.

Все с этой штукой хорошо, кроме единственного раздражающего нюанса. Чтобы сменить прослушиваемую в данный момент радиостанцию на одну из запомненных, приходится каждый раз тыкать в экран дважды: сначала чтобы вызвать их список, а потом еще и при выборе канала. Зачем после этого в обязательном порядке приходится прятать с глаз долой весь список предпочитаемых радиостанций? К остальным удобствам машины особых вопросов не возникает.