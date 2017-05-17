Немецкий акцент: тест-драйв обновленного Citroёn C4 Hdi

Считается, что машины марки Citroёn в первую очередь ценят за дизайн и дружелюбие к владельцу. Но Citroёn C4 Hdi порадует еще и удовольствием от самого процесса вождения, словно авто немецкой марки.
Алексей Батушенко

Недавно нынешнее поколение Citroёn C4 подверглось небольшому рестайлингу. Машина получила полностью светодиодную переднюю оптику с противотуманками в бампере. Они теперь умеют «оборачиваться» в ту же сторону, куда и колеса, подсвечивая дорогу в повороте. Подобной способностью из категории «мелочь, а приятно» обладают многие машины, но владельцы C4, как и миллионы обладателей авто других марок, до последнего времени прекрасно без нее обходились.

В задние блок-фары седана французы также «воткнули» светодиодные источники света. В салоне существенная новация всего одна: на центральной консоли появился 7-дюймовый сенсорный экран «мультимедийки». И теперь машину можно подключить к смартфону с помощью Apple CarPlay или MirrorLink.

Все с этой штукой хорошо, кроме единственного раздражающего нюанса. Чтобы сменить прослушиваемую в данный момент радиостанцию на одну из запомненных, приходится каждый раз тыкать в экран дважды: сначала чтобы вызвать их список, а потом еще и при выборе канала. Зачем после этого в обязательном порядке приходится прятать с глаз долой весь список предпочитаемых радиостанций? К остальным удобствам машины особых вопросов не возникает.

Поэтому сосредоточимся на способностях и умениях 1,6-литрового 115-сильного дизелька, стоящего под капотом C4 Hdi. В пару к нему на нашем рынке предлагается исключительно механическая 6-ступенчатая «коробка». Такое сочетание силового агрегата и типа трансмиссии — выбор типичного европейского автовладельца-«экономиста». От подобной комплектации машины по определению не ждешь никаких драйверских эмоций — лишь радость от сравнительно нечастых посещений АЗС.

Что-ж, в этом смысле C4 Hdi не подвел. Его компьютер информировал о среднем расходе топлива на трассе в районе 5−5,7 л/100 км, а в городском режиме — около 6,7 л/100 км. Причем, журналисты портала «АвтоВзгляд» отметили, что стиль езды своему водителю эта машина предлагает отнюдь не «пенсионерский», а более чем активный.

Как оказалось, не впечатляющее количество «лошадок» в паспортных данных этого мотора с лихвой компенсируется внушительным для этой не особо крупной машины крутящим моментом — 270 Нм уже при 1700 Об/мин. Да и передаточные числа в МКП тут тоже явно не дураки подбирали. В результате Citroёn C4 Hdi в городском потоке, не побоюсь этого слова, просто прекрасен! И не кривите губу, посмотрев в ТТХ машины, где сказано про разгон «до сотни» за 11,4 секунды.

Вы лучше прочувствуйте ее динамику при старте с 0 до 70−80 км/ч! Поверьте, со светофора этот чинный семейный агрегат пуляет со свистом. Далеко не каждая 150−170-сильная модель-конкурент в состоянии исполнить что-то подобное. Прелесть машины с этим дизелем еще и в том, что ее динамика не вызывает у водителя комплексов, даже если у него в салоне находятся еще четверо взрослых. Что и говорить: приличный момент «на низах» — отличная штука! Но не только он. Мы отнюдь не зря помянули «немцев» в начале материала.

Четкость работы 6-ступенчатой «механики», ощущения, которые дарит водителю рулежка и работа подвески Citroёn C4 Hdi, заставляют постоянно повторять себе, что ты сидишь не в VW или Skoda, а в относительно бюджетном «французе», который способен пробежать на одном баке 1000 км. Удивительно, но факт: точно такие же C4, но с бензиновыми моторами (базовым 116-сильным и 150-сильным «турбо») едут как и положено стандартным Citroёn — вальяжно, с «пустоватым рулем», с кренами на поворотах и качественными «бубухами» подвески на неровностях.

А дизельный C4, судя по ощущениям, учили ездить в совершенно иной манере — как, скажем, Volkswagen Golf. По-немецки, то есть. Покатавшись на этой машине, совершенно точно понимаешь, почему за нее дилеры просят не менее 1 063 000 рублей, при том, что базовый С4 стоит от 922 000 рублей. Мотор Hdi и «немецкий акцент» стоят того.

седан
17 мая 2017
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