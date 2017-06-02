Тест-драйв LADA Kalina Sport и LADA Granta Sport: фитоняшки по-дешевке

Фото: Денис Филатов
LADA Kalina Sport и Granta Sport, в отличие от куда более горячей LADA Kalina NFR, имеют вполне себе гражданские повадки, причем не с нотками спорта, а скорее, фитнеса. На что способны и на кого рассчитаны эти «подогретые» машины, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Вспоминаю свои поездки на Mitsubishi Lancer Evolution, когда хотелось вернуть его производителю раньше срока — жесткий, тяжелый для эксплуатации в городе, абсолютно бесполезный в хозяйстве, но умопомрачительный и взрывной в остальном. В общем, с Kalina Sport и Granta Sport такого желания не возникло. На этих можно ездить и спокойно и, если появилось настроение, прохватить.

Бамперы, обтекатели на порогах, спойлер на багажной крышке — все эти элементы здесь не по прихоти, а по необходимости перенаправлять потоки набегающего воздуха так, чтобы снизить коэффициент сопротивления. Для этого автомобили прогоняли через аэротрубу. Так что весь этот набор — отнюдь не бутафория, а реально работающий обвес.

Спортивным лейтмотивом по салонам Granta Sport и Kalina Sport пробежалась красная прострочка руля и гипертрофированных до спортивных кресел. В остальном здесь все простенько, но без перекосов.

Большой экран мультимедийной системы, бортовой компьютер, удобное расположение органов управления системами автомобиля, обогревы сидений и лобового стекла, кондиционер или — по желанию — климат-контроль, датчики парковки и электростеклоподъемники.

Да и с безопасностью порядок. Помимо антиблокировочной системы тормозов с усилителем экстренного торможения и увеличенных дисковых тормозов большего размера спереди, здесь есть крепления детских кресел ISOFIX и две подушки безопасности. А что — у спортсменов тоже бывают дети.

Впрочем, все самое интересное скрыто внутри и, разумеется, в повадках автомобилей. Спортивные настройки подвески, иные углы установки колес, форсированный до 114 л. с. 1,6-литровый мотор с иным распредвалом и калибровками, измененный впуск и выпуск, главная пара 4,3 — разгон до сотни 9,5 секунд. Очень приятные 9,5 секунд. И дело здесь даже не в том, что тебя не характерно для «Жигулей» вжимает в кресло, а из под шлифующих асфальт колес летит гравий и пыль. Просто Kalina Sport и Granta Sport сей процесс совершают деликатно.

В их салонах тише, причем даже на брусчатке — спасибо дополнительной шумоизоляции. Подвеска менее зажатая — дорожный просвет здесь 150 мм, а эффект заметен сразу — в салоне меньше трясет, ходовая работает по камням приятно, без гулких ударов и пробоев. А выкатившись на асфальт, она отлично держит авто на дороге: и при переставках, и в упражнениях со змейкой. Причем, если LADA Granta Sport в тестовых заездах проявляет себя, как более комфортабельный аппарат, то Kalina Sport — как азартный.

Руль с удобными приливами на 3 и 9 часов отлично лежит в руках и налит приятной тяжестью. К тому же имеет выверенную точность — с такими настройками легко выставляться на дуге, и весьма задорно проходить повороты. Единственный минус: «баранка» довольно чувствительна к дорожному покрытию. Например, при проезде по булыжной мостовой ее буквально вырывает из рук. Впрочем, ожидать идеальных реакций рулевого колеса от прохождения неровностей в недорогих тольяттинских машинах, было бы запредельной наглостью.

Говоря о ценах, хочется отметить, что оба автомобиля по сей день остаются самыми доступными в сегменте околоспортивных «зажигалок». Так, LADA Granta Sport обойдется в 609 900 рублей. Kalina Sport — 616 900 рублей. Причем АВТОВАЗ и его придворное подразделение LADA Sport на этом не останавливаются, с недавнего времени предлагая еще одну версию перечисленных моделей — Drive Active.

Объем переделок в данной комплектации ограничен лишь внешним стайлингом, благодаря чему LADA Kalina Drive Active с двигателем 1,6 литра мощностью 106 л. с. подешевела до 556 900 рублей, а Granta Drive Active с тем же мотором и пятиступенчатой механикой — до 534 900 рублей. Ну что, по протеиновому коктейльчику и за кредитом?

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2 июня 2017
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