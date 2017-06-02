Тест-драйв LADA Kalina Sport и LADA Granta Sport: фитоняшки по-дешевке

Вспоминаю свои поездки на Mitsubishi Lancer Evolution, когда хотелось вернуть его производителю раньше срока — жесткий, тяжелый для эксплуатации в городе, абсолютно бесполезный в хозяйстве, но умопомрачительный и взрывной в остальном. В общем, с Kalina Sport и Granta Sport такого желания не возникло. На этих можно ездить и спокойно и, если появилось настроение, прохватить.

Бамперы, обтекатели на порогах, спойлер на багажной крышке — все эти элементы здесь не по прихоти, а по необходимости перенаправлять потоки набегающего воздуха так, чтобы снизить коэффициент сопротивления. Для этого автомобили прогоняли через аэротрубу. Так что весь этот набор — отнюдь не бутафория, а реально работающий обвес.