Тест-драйв Isuzu D-Max: неудачный эксперимент

Ведь там Isuzu D-Max обновился, получил более продвинутый и экономичный двигатель объемом 1,9 литра вместо 2,5-литрового силового агрегата. Вот только в Россию его вряд ли привезут в ближайшее время. Да, наш 2,5-литровый моторчик не плох — тяговит, не прожорлив — расход на сотню до 10 литров. Но шумный, да и вибронагружен изрядно.
КОГДА МУЛЬТИ — НЕ МЕДИА
Внешность пикапа — на любителя. Как по мне, так Toyota Hilux, Mitsubishi L200, FiAT Fullback и уж тем более Volkswagen Amarok выглядят куда симпатичнее. А уж если заглянуть в салон каждого из них, то понимаешь, что современные опции чужды для Isuzu D-Max.
Вместо цветного дисплея, который, кажется, из разряда «must have» в любом современном автомобиле, здесь зачем-то стоит адовая мультимедийная система от GM с 8-битной графикой (если то, что мы видим можно так назвать), которую не разглядеть днем и особенно в солнечную погоду.