Тест-драйв Isuzu D-Max: неудачный эксперимент

Есть претензии и к ее работе. Да, она сочетается со смартфонами и прочими телефонами, но ни черта не понимает русского языка. А если я не понимаю английского? Все, нет контакта — большая часть функций такой мультимедиа для меня бесполезны.

С записной книжкой такая же беда. Если вы записываете имена не латиницей, то отображаться на дисплее D-Max они будут в виде звездочек. Бред! На дворе 21 век, если кто забыл. Android Auto? Apple Car Play? Судя по тому, что мы видим в салоне пикапа, в Isuzu об этом даже и не слышали.

НЕ СПИ — ЗАМЕРЗНЕШЬ

Блок климатической установки выглядит смешно. Если заглядывали в Chevrolet Trailblazer, то наверняка видели такой же. Кнопки, конечно, крупные и удобные, но этот «круг»… В Isuzu кто-то вообще учился дизайну? Казалось бы, на этом можно остановиться, но нет… D-Max продолжает топить себя на фоне конкурентов.

Выставляем климат-контроль на комфортные в любом автомобиле 22 градуса и… мерзнем! Мерзнем, товарищи японцы! Дует так, что по ощущениям из дефлекторов сейчас повалит снег. Градусов 17—18 не больше. Даже в солнечную погоду приходилось выставлять 24—25 градусов, которые, по ощущениям, как раз и являются теми +22.

Зато подстаканников здесь от души — аж шесть. А что, неплохая идея: сел большой компанией в салоне D-Max, благо места достаточно даже сзади, замерз под +22 градуса климат-контроля, и давай согреваться горячительным — тема!

Жаль, колбасу негде разложить и сало. Точнее есть — бардачок газелиста сверху торпедо. Вот только с первого раза его крышка ни разу не открылась. Ну, ничего, кругом дубовый пластик, который все стерпит — кладите прямо на него.