Тест-драйв Isuzu D-Max: неудачный эксперимент

Фото: АвтоВзгляд
Специалисты Isuzu, выводя на российский рынок свой старенький пикап D-Max, не изучили, похоже, вопрос. Помниться так же выступил и Nissan со своим древнейшим NP300. Только разница между ними в том, что Nissan сделал это на растущем рынке, который в то время «хавал» любой треш. Что, впрочем, не обеспечило ему должных продаж. Isuzu же решила прощупать отечественного покупателя в провальные для автомобильной индустрии годы. Портал «АвтоВзгляд» протестировал новинку российского рынка, которая у себя на родине уже не продается.
Мирон Горин

Ведь там Isuzu D-Max обновился, получил более продвинутый и экономичный двигатель объемом 1,9 литра вместо 2,5-литрового силового агрегата. Вот только в Россию его вряд ли привезут в ближайшее время. Да, наш 2,5-литровый моторчик не плох — тяговит, не прожорлив — расход на сотню до 10 литров. Но шумный, да и вибронагружен изрядно.

КОГДА МУЛЬТИ — НЕ МЕДИА

Внешность пикапа — на любителя. Как по мне, так Toyota Hilux, Mitsubishi L200, FiAT Fullback и уж тем более Volkswagen Amarok выглядят куда симпатичнее. А уж если заглянуть в салон каждого из них, то понимаешь, что современные опции чужды для Isuzu D-Max.

Вместо цветного дисплея, который, кажется, из разряда «must have» в любом современном автомобиле, здесь зачем-то стоит адовая мультимедийная система от GM с 8-битной графикой (если то, что мы видим можно так назвать), которую не разглядеть днем и особенно в солнечную погоду.

Фото: АвтоВзгляд

Есть претензии и к ее работе. Да, она сочетается со смартфонами и прочими телефонами, но ни черта не понимает русского языка. А если я не понимаю английского? Все, нет контакта — большая часть функций такой мультимедиа для меня бесполезны.

С записной книжкой такая же беда. Если вы записываете имена не латиницей, то отображаться на дисплее D-Max они будут в виде звездочек. Бред! На дворе 21 век, если кто забыл. Android Auto? Apple Car Play? Судя по тому, что мы видим в салоне пикапа, в Isuzu об этом даже и не слышали.

НЕ СПИ — ЗАМЕРЗНЕШЬ

Блок климатической установки выглядит смешно. Если заглядывали в Chevrolet Trailblazer, то наверняка видели такой же. Кнопки, конечно, крупные и удобные, но этот «круг»… В Isuzu кто-то вообще учился дизайну? Казалось бы, на этом можно остановиться, но нет… D-Max продолжает топить себя на фоне конкурентов.

Выставляем климат-контроль на комфортные в любом автомобиле 22 градуса и… мерзнем! Мерзнем, товарищи японцы! Дует так, что по ощущениям из дефлекторов сейчас повалит снег. Градусов 17—18 не больше. Даже в солнечную погоду приходилось выставлять 24—25 градусов, которые, по ощущениям, как раз и являются теми +22.

Зато подстаканников здесь от души — аж шесть. А что, неплохая идея: сел большой компанией в салоне D-Max, благо места достаточно даже сзади, замерз под +22 градуса климат-контроля, и давай согреваться горячительным — тема!

Жаль, колбасу негде разложить и сало. Точнее есть — бардачок газелиста сверху торпедо. Вот только с первого раза его крышка ни разу не открылась. Ну, ничего, кругом дубовый пластик, который все стерпит — кладите прямо на него.

Фото: АвтоВзгляд

В ГРЯЗЬ — НИ НОГОЙ

Впрочем, главный прокол Isuzu D-Max в отсутствии хоть какой-то блокировки и автоматической трансмиссии. Увы и ах. По сухому проселку Isuzu — на коне. Подключаемый полный привод по схеме Part Time работает безупречно и гребет по миллиметровому слою пыли как надо. Да что там, даже не очень глубокие лужи на асфальте D-Max форсирует на ура.

Но что случается, если вдруг пошел дождь, и дороги раскисли так, что местами образовались ванны с толстым слоем грязи на дне? А ничего — на рядовой резине он просто останавливается и не едет.

В раскачку, еле-еле я выбирался из тех луж, в которые без страха плюхался на любом из конкурентов на той же самой стоковой резине. А этот «японец» беспомощно вращает колесами, без шанса заблокировать хотя бы пару из них.

Друзья, а вообще для кого азиаты делали этот пикап? Он явно не подходит ни газовикам, ни нефтяникам, ни даже фермерам, чья жизнь протекает в полях. Даже на зубастой резине пикап посредственно ориентируется на тяжелом бездорожье.

Ах, да. У suzu же есть версия Arctic Trucks. И, по слухам, на нее даже ставят блокировки. Но ведь этот тюнинг прибавляет к цене пикапа (которая, надо признать, на фоне конкурентов совсем не конкурентная) еще 650 000 рублей. Это, конечно, не миллион рублей за доработки Toyota Hilux… Но фишка в том, что у Hilux блокировки есть в стандартных комплектациях, равно как и автоматическая трасмиссия, которая не раздражает трясущимся рычагом переключения передач. Так что снова D-Max не удел.

Фото: АвтоВзгляд

МЕСТ НЕТ

Впрочем, добавлю пять копеек к плюсам D-Max. Да, по асфальту грузовичок едет неплохо. И даже наравне с конкурентами, за исключением самого легкового из них — Volkswagen Amarok. Подвеска вполне комфортная для пикапа, рулить им легко и заправлять в повороты не сложно. Но шумоизоляция слабая, а на руле, случись вам съехать с асфальта, ощущаешь все кочки и буераки. Порой кажется, что авто пытается у тебя вырвать баранку.

Каков вердикт? Нет, друзья, спасибо. После такого меня даже не заинтересуют размеры его кузова. Я хочу ездить на современном, надежном, напичканном опциями и с приятным интерьером пикапе, коими являются практически все конкуренты D-Max, включая ушедший с рынка Ford Ranger.

Так что иду мимо, прямиком в дилерские центры FIAT и Mitsubishi – здесь та же цена, но их внедорожники имеют блокировки, «автомат» и передовую полноприводную трансмиссию Super Select II. Ну и присматриваюсь к Toyota Hilux — он дороже, но это все-таки Toyota — автомобили с именем, стажем и надежной репутацией в России и мире. А если мне нужен комфортабельный пикап, то это, безусловно, Amarok. И места для D-Max среди них, увы, нет.

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7 июня 2017
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