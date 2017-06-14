Тест-драйв Mercedes-Benz E400 4MATIC Coupe: гламурный притворщик

Фото: Вячеслав Василенко
Мерседесовский Е-класс весьма популярен не только у себя на родине, но и в других богатых европейских странах, где он трудится в такси или в корпоративных автопарках. Не является исключением и Россия — в особенности, крупные города. Так, в той же Москве Е-класс последних генераций можно встретить буквально на каждом шагу.
Алексей Гусев

Автомобиль действительно массовый, а кроме того, издали его невозможно отличить от более крупного и престижного S-класса, также примелькавшегося на дорогах. Это «обламывает» многих поклонников марки, поскольку выделиться из толпы никак не получится. Вот тут на выручку приходит купе — элегантное и эгоистичное. Кстати, почему бы мне самому не влезть в шкуру модного и нарядного владельца новейшего темно-красного двухдверного полноприводного Е400 с белоснежным кожаным салоном…

Конечно же, главная фишка всех двухдверных «Мерсов» — эффектный экстерьер. Плавные ниспадающие линии, вызывающие продольные складки на капоте, скошенная корма в стиле купе S-класса — дизайнеры потрудились на славу. Боковое остекление традиционно без рамок, плюс огромный стеклянный люк в крыше — если открыть все это «хозяйство» одновременно, то получится эдакий полукабриолет.

К тому же, белый салон и светлое дерево только добавляют ощущение простора, так что новая цифровая интерактивная приборная панель, вытянувшаяся едва ли не на всю ширину торпедо, словно повисает в воздухе. Между прочим, цвет подсветки панели теперь можно создавать самому, и смешивая по принципу фотошопа краски, добиться практически любого оттенка.

Фото: Вячеслав Василенко

Круглые «авиационные» воздуховоды, удобные профилированные сиденья с миллиардом регулировок, шикарный звук от Burmester — все здесь к месту, все функционально. Даже места для задних пассажиров вполне комфортабельны, главным образом, за счет глубины кресел. Впрочем, очень рослым людям тут все же придется несладко — но откуда в принципе взяться пассажирам на заднем сиденье купе? Я что-то давненько подобного не видывал.

При том, что автомобили с кузовом купе всегда чуть дороже своих менее эпатажных четырехдверных собратьев, обладателем топовой версии Е400 с полным приводом, спортпакетом, огромными 20-дюймовыми ажурными дисками и 333-сильным двигателем под капотом можно стать, лишь выложив как минимум 4 870 000 рублей. В случае с нашим героем — и того больше за счет добавленных опций.

Фото: Вячеслав Василенко

Лично мне тяжело находить общий язык с машиной, когда эта самая машина умнее «прокладки» между рулем и сиденьем. А современный Mercedes-Benz умеет самостоятельно удерживать полосу движения, тормозить и разгоняться, останавливаться перед препятствием, и всеми силами выражать свое неудовольствие любыми резкими маневрами — к сожалению, неизбежными в жестком московском трафике.

Именно поэтому я перво-наперво отключаю максимально возможное количество встроенной электроники, поскольку предпочитаю управлять автомобилем, полностью его контролируя. И все-таки всевозможные электронные штучки-дрючки — вещь довольно интересная. Безусловно, они вполне могут пригодиться начинающему водителю, если оставить за скобками вопрос о том, стоит ли с самого начала расхолаживать молодого «пилота», отучать его полагаться на собственные силы и умения?

Фото: Вячеслав Василенко

На ходу купе E-класса — типичный Mercedes. С той лишь оговоркой, что даже в самом мягком режиме подвески Comfort чувствуется едва ли не каждая ямка и выбоинка на дороге — такова плата за красивые колеса со сверхнизкопрофильными покрышками. В более «поджатых» режимах вроде Sport или Sport+ толчки, естественно, усиливаются.

При этом на скорости машина все же слегка валится в поворотах. Несомненно, щтутгартцам в определенной степени удалось найти баланс между комфортабельностью и управляемостью, однако если вы не мыслите жизни без активного драйва, то лучше обратите свой взор на продукцию конкурирующего баварского концерна.

Но ни один BMW, за исключением разве что максимально нашпигованной 7-й серии, никогда не сможет обеспечить того уровня благоустроенности и уюта, который доступен в Mercedes-Benz. Поэтому, несмотря на внушительные мощностные и динамические характеристики Е400, на нем совершенно не хочется гонять.

Фото: Вячеслав Василенко

Напротив, в этом купе желательно перемещаться слегка расслаблено, наслаждаясь результатами работы адаптивной подвески, полного привода и предсказуемого мягкого рулевого управления. Классная машина, ничего не скажешь!

Единственно, не надо питать иллюзии по поводу заявленного производителем расхода топлива в микроскопические несколько литров на сотню. В реальных городских условиях купе потребляет 16—20 л бензина в зависимости от степени вашей любви к педали акселератора. Хотя на трассе удается уложиться во вполне приемлемые 11 литров.

Но это, собственно, проблема разве что для меня, зарабатывающего свой хлеб тяжким трудом. А разве подобные мелочи могут расстроить красивую девушку, которая наверняка получит такую машину в качестве царского подарка, возможно даже с топливной картой в перчаточном ящике?

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14 июня 2017
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