Тест-драйв Mercedes-Benz E400 4MATIC Coupe: гламурный притворщик

Автомобиль действительно массовый, а кроме того, издали его невозможно отличить от более крупного и престижного S-класса, также примелькавшегося на дорогах. Это «обламывает» многих поклонников марки, поскольку выделиться из толпы никак не получится. Вот тут на выручку приходит купе — элегантное и эгоистичное. Кстати, почему бы мне самому не влезть в шкуру модного и нарядного владельца новейшего темно-красного двухдверного полноприводного Е400 с белоснежным кожаным салоном…

Конечно же, главная фишка всех двухдверных «Мерсов» — эффектный экстерьер. Плавные ниспадающие линии, вызывающие продольные складки на капоте, скошенная корма в стиле купе S-класса — дизайнеры потрудились на славу. Боковое остекление традиционно без рамок, плюс огромный стеклянный люк в крыше — если открыть все это «хозяйство» одновременно, то получится эдакий полукабриолет.

К тому же, белый салон и светлое дерево только добавляют ощущение простора, так что новая цифровая интерактивная приборная панель, вытянувшаяся едва ли не на всю ширину торпедо, словно повисает в воздухе. Между прочим, цвет подсветки панели теперь можно создавать самому, и смешивая по принципу фотошопа краски, добиться практически любого оттенка.