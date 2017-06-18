Тест-драйв обновленного BMW 320d xDrive GT: плачь, сердце, плачь

Фото: BMW
Мне никогда не нравилась 5-я серия BMW GT из-за ее визуальной непропорциональности, кроссоверной посадки и отсутствия характерного для автомобилей марки драйверского задора. Гран Туризмо от «трешки» смотрится более органично и воспринимается менее кроссоверно, но вот порадует ли оно ездовым азартом?
Вячеслав Василенко

Эдакий гибрид «джипа» с хетчбэком, козыряющий дверями без оконных рамок и шильдиком, как бы намекающим на принадлежность авто к классу Gran Turismo, — вот такой эксперимент затеяли баварцы в попытках опередить современные тренды в автомобилестроении. Получилось? Да. Но колоссального успеха у потребителей — если сравнивать продажи GT с обычными «трешками» — им завоевать не удалось.

Почему? Ответ прост: поклонники мюнхенских машин привыкли получать от производителя комфортабельные, «вау-эффектные» и драйверские автомобили, а в случае с «джитишкой» во главу угла можно поставить лишь уровень неописуемого комфорта. Но с этим может поспорить любой из представителей «мерседесовского» С-класса.

Так для кого же создана самая большая «тройка» BMW? Все верно: для тех, кто еще не накопил на «пятерку» или мало-мальски просторный кроссовер марки, но желает с удобством перевозить большую семью с парочкой детей, коляской и самокатом из точки «А» в точку «В».

А вот любителей позажигать модный хетчбэк, увы, разочарует. Нет, он традиционно для BMW шикарен и эргономичен; руль такой же острый, как перец чили. Но поведение авто на дороге — какое-то не «бээмвешное».

Ориентированный на экономию, а не на азарт 190-сильный, тарахтящий как теща с заднего сиденья дизелек попросту не справляется с задачами, привычно задаваемыми ему водителем. Разгон, конечно, у автомобиля бодрый, но — типично для всех дизелей — только с низов, и не без заметного провала после нажатия на газ.

Впрочем, отдельный «дислайк» нужно поставить восьмиступенчатому «автомату», который прежде, чем отреагировать на агрессивный посыл педали акселератора, берет паузу на перекур. Но что еще хуже — «выстреливает» c места после невнятных подергиваний и ощутимо жесткого пинка. Похожая ситуация на скоростях: когда нужно резко рвануть при обгоне — успеваешь прочитать SMS и протереть солнцезащитные очки.

И в том, и другом случае на помощь приходит спортивный режим — педаль газа становится отзывчивее, а коробка позже переключается на более высокие передачи. Правда, при этом о существенной экономии топлива придется забыть.

А малоприятные крены и раскачка в поворотах — это уже совсем не BMW! Зачем так надругались над 3-й серией? Даже перенастроенная под раздувшиеся габариты авто подвеска не смогла нивелировать эффект падающей на бок этажерки.

Нет уж, увольте: подобный Gran Turismo, пусть и с агрессивного вида бамперами и оптикой, заточенной под новые 5-ю и 7-ю серии — не для меня.

Хотя, как уже было сказано, для семейных вояжей в режиме умеренно-неторопливой езды полноприводный псевдокроссоверный GT с расходом, не превышающим семи литров на сотню, окажется просто подарком судьбы.

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19 июня 2017
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