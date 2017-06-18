Тест-драйв обновленного BMW 320d xDrive GT: плачь, сердце, плачь

Эдакий гибрид «джипа» с хетчбэком, козыряющий дверями без оконных рамок и шильдиком, как бы намекающим на принадлежность авто к классу Gran Turismo, — вот такой эксперимент затеяли баварцы в попытках опередить современные тренды в автомобилестроении. Получилось? Да. Но колоссального успеха у потребителей — если сравнивать продажи GT с обычными «трешками» — им завоевать не удалось.
Почему? Ответ прост: поклонники мюнхенских машин привыкли получать от производителя комфортабельные, «вау-эффектные» и драйверские автомобили, а в случае с «джитишкой» во главу угла можно поставить лишь уровень неописуемого комфорта. Но с этим может поспорить любой из представителей «мерседесовского» С-класса.