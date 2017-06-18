Тест-драйв обновленного BMW 320d xDrive GT: плачь, сердце, плачь

Так для кого же создана самая большая «тройка» BMW? Все верно: для тех, кто еще не накопил на «пятерку» или мало-мальски просторный кроссовер марки, но желает с удобством перевозить большую семью с парочкой детей, коляской и самокатом из точки «А» в точку «В».

А вот любителей позажигать модный хетчбэк, увы, разочарует. Нет, он традиционно для BMW шикарен и эргономичен; руль такой же острый, как перец чили. Но поведение авто на дороге — какое-то не «бээмвешное».

Ориентированный на экономию, а не на азарт 190-сильный, тарахтящий как теща с заднего сиденья дизелек попросту не справляется с задачами, привычно задаваемыми ему водителем. Разгон, конечно, у автомобиля бодрый, но — типично для всех дизелей — только с низов, и не без заметного провала после нажатия на газ.