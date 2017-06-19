Первый тест-драйв Peugeot 308: машина новая, вопросы старые

В Европе на 308-й спрос стабилен — там он соперничает с «Гольфом». В нашей стране же автомобиль абсолютно непопулярен. Что неудивительно: цена на дорестайлинговую версию стартует от 1 489 000 рублей — и это за машину 2016 года выпуска! Оттого-то продажи и стоят на месте.

В Европе цена обновленной машины начинается от 18 700 евро. В России прайс обещают озвучить к сентябрю, но уже сейчас понятно, что дешевле рестайлинговая пятидверка не станет.

По законам маркетинга новинка в принципе не может быть доступнее предшественницы. А тут хетчбэк разжился адаптивным круиз-контролем, системами автоторможения и распознавания дорожных знаков. Более того, электроника по-французски мягко и ненавязчиво скорректирует действия водителя, если тот попытается пересечь линию дорожной разметки, заботливо предупредит об автомобиле в «мертвой» зоне. Естественно, если весь этот набор появится у нас, то ценник неминуемо полезет вверх.