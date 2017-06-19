Первый тест-драйв Peugeot 308: машина новая, вопросы старые

Фото автора и компании Peugeot
«Новый Peugeot 308» — фраза из пресс-релиза откровенно интригует. Но на самом деле французский хэтчбек всего лишь обновился — кроме подретушированной внешности он получил модернизированные силовые агрегаты и ряд электронных помощников. В каком виде он придет в Россию, и сколько попросят у нас за обновленный автомобиль?
Мирон Горин

В Европе на 308-й спрос стабилен — там он соперничает с «Гольфом». В нашей стране же автомобиль абсолютно непопулярен. Что неудивительно: цена на дорестайлинговую версию стартует от 1 489 000 рублей — и это за машину 2016 года выпуска! Оттого-то продажи и стоят на месте.

В Европе цена обновленной машины начинается от 18 700 евро. В России прайс обещают озвучить к сентябрю, но уже сейчас понятно, что дешевле рестайлинговая пятидверка не станет.

По законам маркетинга новинка в принципе не может быть доступнее предшественницы. А тут хетчбэк разжился адаптивным круиз-контролем, системами автоторможения и распознавания дорожных знаков. Более того, электроника по-французски мягко и ненавязчиво скорректирует действия водителя, если тот попытается пересечь линию дорожной разметки, заботливо предупредит об автомобиле в «мертвой» зоне. Естественно, если весь этот набор появится у нас, то ценник неминуемо полезет вверх.

Но о грустном позже, поговорим пока о прекрасном. На мой взгляд, 308-й — самый красивый автомобиль гольф-класса на сегодняшний день. Не зря в 2014 году он был признан автомобилем годе в Европе. Обновленный передний бампер и решетка радиатора заставляют обратить на машину внимание вновь.

Интерьер, выполненный в стиле i-Cocpit, хорошо знаком. Маленький пухлый руль, а над ним панель приборов — компоновка нетрадиционная. Но поскольку мне она понравилась еще в 2012 году, когда только появился Peugeot 208, то не раздражает и здесь.

Правда, любителям держать «баранку» одной рукой к эргономике придется привыкать: маленькое рулевое колесо сподручно крутить разве что на парковке. На скорости так работать некомфортно — реакция слишком резкая, руль приходится держать двумя руками. Вот так Peugeot борется с вредными водительскими привычками у фанатов марки.

Кстати говоря, фанатом 308-го стать весьма просто. Достаточно лишь оценить настройки подвески. На извилистой горной дороге утапливаю газ. Автомобиль потрясающе стабилен, проходит повороты, как по рельсам. Хотя ходовая часть хетчбэка принципиально не изменилась, но амортизаторы перекалибровали под новые силовые агрегаты. Среди них — 1,2-литровый бензиновый мотор серии PureTech в двух вариантах мощности — 110 и 130 сил. В паре с движком работают как хорошо знакомый шестиступенчатый «автомат» EAT6 от Aisin, так и новая механическая коробка о шести передачах. Она компактнее и легче прежней пятиступенчатой «механики». Правда, переключения на низших передачах сопровождаются громким клацанием — но это, как заверили специалисты, нормально.

Самый интересный из дизелей — двухлитровый в 180 лошадей. Для него эксклюзивно предусмотрен восьмиступенчатый автомат EAT8 также производства Aisin, наделенный режимами Sport и Eco. В «спорте» приборы окрашиваются в красный цвет, при нажатии педали газа в салон врывается рык гоночного болида. Руль наливается приятным усилием, машина превращается в подобие спортивного карта — именно то, что нужно любителям погонять. Ну а Eco, как ясно из названия, призван экономить. Педаль акселератора становится ватной, лишая водителя спортивного азарта.

Теперь о грустном. На момент старта продаж автомобили по-прежнему будут оснащаться старыми силовыми агрегатами. То есть, 1,6-литровыми моторами мощностью 135 и 150 сил, к которым приставлен шестиступенчатый автомат EAT6. Позже, как сказали представители компании, может появиться и что-то новое. Но вот что конкретно?

Бензиновые малообъемные моторы большинство автопроизводителей боится привозить в Россию, так что на наших Peugeot их точно не будет. Дизели тоже, скорее всего, проедут мимо. Наиболее вероятно появление 1,6-литрового бензинового агрегата в 205 л. с. — но только в случае, если инженеры «подружат» его с автоматом. Хорошо бы с восьмиступенчатым.

В целом, Peugeot 308 — удачный автомобиль, но в России ему не добиться больших продаж. Ценник и так высок, а обновленная модель легко может выйти за рубеж в полтора миллиона рублей. А это уже цена премиального BMW 1-ой серии, за который просят от 1 520 000 рублей.

У покупателей есть широкий выбор гораздо более доступных машин. Скажем, Kia Ceed стоит от 819 900 рублей, Hyundai i30 обойдется минимум в 869 900, а цена на хетчбэк Mazda 3 начинается от 1 271 000 рублей. К тому же, у нас все-таки ценятся не хетчи, а седаны. Кстати, у французов есть Peugeot 308 в кузове седан, который также построен на модульной платформе EMP2. Его продают на рынке Китая. Трехобъемник дебютировал в прошлом году на автосалоне в Пекине — его вполне могли бы привезти в Россию, и он бы помог поднять продажи модели. Но французы пока своих планов на этот счет не раскрывают.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, автозаводы, новая модель, автосалоны, купить машину, автопутешествие, автотуризм
19 июня 2017
519