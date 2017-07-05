Тест-драйв обновленного Peugeot 408: эксперимент с легким макияжем

Не буду оригинальничать и начну осмотр, как и положено, с экстерьера. Рестайлинг — он и в Африке рестайлинг: особых сюрпризов от него ожидать, как правило, не приходится. В строгом соответствии с традицией изменилась форма фар — более сложный контур сделал их намного интереснее. Только куда делись омыватели высокого давления? Вырез в нижней части оптики как будто нарочно приготовлен под них… Положим, мне лично они нужны как пятое колесо в телеге, но все-таки…

Радиаторная решетка выросла из узкой невыразительной щели в куда более солидное украшение всей передней части автомобиля. На ней теперь достаточно места, чтобы разместить там в полный рост серебристого восстающего льва — логотип марки. Буквы, складывающиеся в название бренда, пристроились на верхней планке окантовки. Немного изящнее смотрится вырез в бампере. Противотуманки покоятся в солидных ложах, окаймленных тяжелым хромом и оттененных сверху ниточкой светодиодных ходовых огней.

В профиль и (да простится мне превратное употребление этого термина) с реверса машина не изменилась ни на йоту. Хотя было бы нелишним, на мой взгляд, и тут приложить руку, пусть и без фанатизма. Например, немного отредактировать подслеповатые фонари. Или снабдить дверь багажника системой бесконтактного открывания, раз там не предусмотрена кнопка. Впрочем, это уже явная придирка: отворить грузовой отсек легко можно дистанционно из салона и с ключа.