Тест-драйв обновленного Peugeot 408: эксперимент с легким макияжем

Фото: "АвтоВзгляд"
Пять лет бегал по российским дорогам 408-й в неизменном — можно сказать, первозданном — виде, и никак функционеры альянса не отпускали его на заслуженный отдых. Но идти с тем же автомобилем в шестой год — это уже явный моветон. И наконец-то оно пришло, долгожданное обновление!
Вадим Устинов

Надо заметить, что некоторые обстоятельства, связанные с рестайлингом французского седана, способны напрочь вырубить неподготовленный мозг. Ведь Peugeot 408 второго поколения был показан в далеком 2014 году на Пекинском автошоу. Собственно, в Китае построенный на новой модульной платформе EMP2, подросший по всем измерениям, достигший новых высот комфортабельности автомобиль в конце концов и прижился. До российского, а уж тем более до европейского рынков он по сю пору не добрался. В Европе его в принципе не ждут, а к нам везти новую машину, видимо, сочли экономически невыгодным.

Итак, в 2017 году в родном отечестве стартовали продажи рестайлингового автомобиля первой генерации, но тоже не совсем свежего: вроде как он уже пару лет назад мелькал в Латинской Америке. Поскольку что-то уяснить в этой неразберихе сложно, хотя и можно, лучше не отягчать себе жизнь ненужными подробностями. Просто посмотрим без затей, что же именно изменилось в заслуженном седане — прикинем баланс приобретений и потерь, если таковые имели место.

Фото: Николай Назайкинский

Не буду оригинальничать и начну осмотр, как и положено, с экстерьера. Рестайлинг — он и в Африке рестайлинг: особых сюрпризов от него ожидать, как правило, не приходится. В строгом соответствии с традицией изменилась форма фар — более сложный контур сделал их намного интереснее. Только куда делись омыватели высокого давления? Вырез в нижней части оптики как будто нарочно приготовлен под них… Положим, мне лично они нужны как пятое колесо в телеге, но все-таки…

Радиаторная решетка выросла из узкой невыразительной щели в куда более солидное украшение всей передней части автомобиля. На ней теперь достаточно места, чтобы разместить там в полный рост серебристого восстающего льва — логотип марки. Буквы, складывающиеся в название бренда, пристроились на верхней планке окантовки. Немного изящнее смотрится вырез в бампере. Противотуманки покоятся в солидных ложах, окаймленных тяжелым хромом и оттененных сверху ниточкой светодиодных ходовых огней.

В профиль и (да простится мне превратное употребление этого термина) с реверса машина не изменилась ни на йоту. Хотя было бы нелишним, на мой взгляд, и тут приложить руку, пусть и без фанатизма. Например, немного отредактировать подслеповатые фонари. Или снабдить дверь багажника системой бесконтактного открывания, раз там не предусмотрена кнопка. Впрочем, это уже явная придирка: отворить грузовой отсек легко можно дистанционно из салона и с ключа.

Фото: "АвтоВзгляд"

Технологические новшества, внедренные в рестайлинговый седан, никоим образом не касаются более дешевых версий. Про Entry даже говорить неудобно — там и кондиционер-то отсутствует. Следующая за ней Access также не поражает богатством оснащения, но в ней появляется шестиступенчатая автоматическая коробка, работающая с 115-сильным двигателем. Раньше такой «автомат» был положен только агрегату мощностью в 150 л. с.

Список оборудования комплектации Active включает в себя пакет Visibility, которого на дорестайлинговом 408-м не было как класса — в его состав входят датчик дождя и освещенности и самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида. По поводу ценности этих опций общего мнения не существует. Я придерживаюсь того, что первые два девайса явно излишни: датчик дождя не работает корректно даже у премиальных марок, а ездить в нашей стране по любому надо с включенными фарами. Но вот пользу задних датчиков парковки, которых также не наблюдалось на отслужившей свое версии, переоценить трудно.

Как, кстати говоря, не помешает и камера заднего вида, входящая в список базового оборудования уровня Allure. И еще здесь возникает 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей мультимедийной системы, поддерживающей MirrorLink и Apple CarPlay. Если кому-то невтерпеж обзавестись системой ЭРА-ГЛОНАСС — обязательной для всех автомобилей в России, замечу мимоходом — то в начальных комплектациях у вас это не получится в принципе, а в Active и Allure придется доплатить соответственно 20 000 и 8000 рублей.

Фото: Николай Назайкинский

Как там у Хармса? «Когда же это кончится? Тут все и кончилось». Да — извините, это все пункты, по которым обновленная машина отличается от своей предшественницы. Не густо? Почему же — для рестайлинга вполне достаточно. Только дело в том, что ожидали-то мы смены поколений, а не сеанса косметической терапии.

На водительское место я сажусь с надеждой, что манипуляции французских автовизажистов не повлияли на ездовые качества машины. И с первой минуты она оправдывается. Работа подвески не вызывает нареканий. Тверская область в принципе «славится» качеством покрытия, которое здесь почему-то разбито даже на трассах. Но и на убитых второстепенных дорогах 408-й позволяет гнать что есть силы и не особо заботиться о том, подвернется под колесо выбоина или бугор. Лишь пару раз, налетая на действительно серьезный дефект покрытия я довожу подвеску до отбоя.

Силенок у бензинового двигателя мощностью всего 115 «лошадок» вполне хватает для адекватного вождения. При скоростных обгонах, конечно, приходится точнее прикидывать расстояние до встречных автомобилей, но в целом никаких проблем мотор мне не доставляет. Шестиступенчатый «автомат» настроен удачно, меняет передачи сообразно ритму движения и с минимальными задержками. Дизайн, конечно подкачал — ну где в современных машинах вы найдете селектор, ходящий туда-сюда по изломанной щели в центральном туннеле?

Фото: "АвтоВзгляд"

Поскольку 120-сильным бензиновым двигателем на новом 408-й не оснащается, то альтернативой базовому выступает лишь турбомотор в 150 л. с. (Есть, правда, еще в линейке и 114-сильный дизель, но опробовать его мне не удалось). Конечно, с ним машина едет резвее, но, естественно, не в полтора раза. При обгонах на уже не надо особо напрягаться, прикидывая каждый раз «успею—не успею». Складывается ощущение, что немного по-другому настроена передняя подвеска. По крайней мере, отрабатывает неровности она жестче.

Солидный клиренс в 175 мм позволяет съехать с асфальта и прокатиться по провинциальным грунтовкам. Еще бы — это немного больше, чем дорожный просвет, скажем, у KIA Soul, всерьез считающего себя кроссовером. Однако надо помнить, что заехать куда-то — лишь полдела. Надо еще выехать. А в этом передний привод и шоссейные шины совсем не помощники. Мне удается по заросшему мокрой травой размякшему от дождей откосу выкарабкаться на твердый асфальт, но больше таких фокусов повторять я не рискую.

Ценник у рестайлингового автомобиля на уровне конкурентов — за базовую версию просят 949 000 рублей. И Skoda Octavia, и Volkswagen Jetta, и даже Hyundai Elantra обойдутся примерно в ту же сумму. И тут дело, скорее, в личных пристрастиях покупателей. Будем надеяться, что Peugeot сумеет вернуть утерянную любовь наших соотечественников.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, купить машину
5 июля 2017
91