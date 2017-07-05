Тест-драйв обновленного Peugeot 408: эксперимент с легким макияжем

Надо заметить, что некоторые обстоятельства, связанные с рестайлингом французского седана, способны напрочь вырубить неподготовленный мозг. Ведь Peugeot 408 второго поколения был показан в далеком 2014 году на Пекинском автошоу. Собственно, в Китае построенный на новой модульной платформе EMP2, подросший по всем измерениям, достигший новых высот комфортабельности автомобиль в конце концов и прижился. До российского, а уж тем более до европейского рынков он по сю пору не добрался. В Европе его в принципе не ждут, а к нам везти новую машину, видимо, сочли экономически невыгодным.
Итак, в 2017 году в родном отечестве стартовали продажи рестайлингового автомобиля первой генерации, но тоже не совсем свежего: вроде как он уже пару лет назад мелькал в Латинской Америке. Поскольку что-то уяснить в этой неразберихе сложно, хотя и можно, лучше не отягчать себе жизнь ненужными подробностями. Просто посмотрим без затей, что же именно изменилось в заслуженном седане — прикинем баланс приобретений и потерь, если таковые имели место.