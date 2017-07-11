Тест-драйв Lifan Murman: китайское послевкусие

Не стану кривить душой: мое сознание, как, уверен, и менталитет миллионов моторизованных россиян, еще не готово всерьез воспринимать продукцию китайского автопрома. Особенно если речь идет о бизнес-классе. Поэтому когда портал «АвтоВзгляд» получил приглашение на презентацию Lifan Murman, ассоциации типа «какой бизнесмен — такая и машина» или «жизнь почти удалась» стали бомбардировать мозг. И чтобы непредвзято оценить этот автомобиль, пришлось себя убедить, что это не бизнес-класс, а просто большой китайский седан. Вот через эту же призму предлагаю и вам познакомиться с машиной.
Начнем, как водится, с фейсконтроля. Murman довольно ладно скроен, все пропорции соблюдены и в каждой черте новинки явно прослеживаются современные тренды автомобильного дизайна. Передок машины — этакая помесь Audi A6 (фары, а так же изгибы капота и крыльев явно срисованы с немца) с Ford Kuga (от которого будто позаимствована радиаторная решетка). Филейная же часть чем-то напоминает машины BMW. Но в целом новинка имеет вполне самобытную и узнаваемую внешность.