Тест-драйв Lifan Murman: китайское послевкусие

Фото Lifan
Новый для российского рынка седан бизнес-класса Lifan Murman со дня на день уже появится в продаже в дилерских центрах китайского бренда. Производитель ожидает, что их продукт уж если не утрет нос, то как минимум оттянет часть потенциальных клиентов у корейской KIA Optima. Побывав на презентации и тест-драйве новинки, наш корреспондент оценил, насколько велики шансы на победу.
Дмитрий Зленко

Не стану кривить душой: мое сознание, как, уверен, и менталитет миллионов моторизованных россиян, еще не готово всерьез воспринимать продукцию китайского автопрома. Особенно если речь идет о бизнес-классе. Поэтому когда портал «АвтоВзгляд» получил приглашение на презентацию Lifan Murman, ассоциации типа «какой бизнесмен — такая и машина» или «жизнь почти удалась» стали бомбардировать мозг. И чтобы непредвзято оценить этот автомобиль, пришлось себя убедить, что это не бизнес-класс, а просто большой китайский седан. Вот через эту же призму предлагаю и вам познакомиться с машиной.

Начнем, как водится, с фейсконтроля. Murman довольно ладно скроен, все пропорции соблюдены и в каждой черте новинки явно прослеживаются современные тренды автомобильного дизайна. Передок машины — этакая помесь Audi A6 (фары, а так же изгибы капота и крыльев явно срисованы с немца) с Ford Kuga (от которого будто позаимствована радиаторная решетка). Филейная же часть чем-то напоминает машины BMW. Но в целом новинка имеет вполне самобытную и узнаваемую внешность.

Фото Lifan

Встречаем по одежке

До китайской машины всегда хочется докопаться: увидеть какие-нибудь косяки в подгонке деталей, уличить в низком качестве окраски, позлословить на тему «фольги», из которой сделан кузов. Но пусть скептики отдохнут: в случае с «Мурманом» нарыть компромат по вышеперечисленным позициям не получилось. И подгонка на европейском уровне, и покраска без «целлюлита», да и металл кузова успешно прошел, выражаясь медицинской терминологией, «пальпацию».

Доступ в салон Lifan Murman, равно как и запуск мотора, обеспечивает система безключевого доступа. Заминка вышла разве что с багажником, который открывается либо с помощью специальной кнопки в салоне, либо при нажатии на миниатюрную пимпочку, расположенную на торце багажника, но при условии, что дистанционный ключ находится у того, кто открывает крышку грузового отсека. Представитель Lifan пояснил, что подобное не самое удобное решение продиктовано соображениями безопасности, ведь нередки случаи, когда в пробках пешие злоумышленники воруют багаж.

Богатый внутренний мир

Перемещаемся в салон «китайца». Здесь традиционно все богато в плане оснащения. Мультимедийная установка с внушительным ЖК-дисплеем, камера заднего вида, складывающиеся зеркала с электроприводом, климат-контроль, пластиковые вставки под благородное дерево, сиденья обтянуты кожей… В общем, если бы не шильдик производителя на руле, можно было бы подумать, что ты и впрямь сидишь как минимум в «корейце».

Фото Lifan

Но освоившись в салоне, глаза и руки вскоре начинают находить досадные нюансы, те самые мелочи, из которых и формируется итоговое отношение к любому продукту. Разъем под флешку спрятан так глубоко и в таком неудобном месте, что пока доберешься до него, пару раз уж точно чертыхнешься. Почему нельзя было разместить этот разъем близь мультимедийки, или в конце концов в пространстве под подлокотником? Наверное, чтобы владелец машины не задирал нос и помнил, что он все-таки сидит в бюджетном авто.

А попить?

Далее в глаза бросились неровные «пляшущие» строчки обшивки сидений. Когда сидишь сзади, откинувшись на спинку, просмотру пейзажа за окном мешает оконная стойка. Напряг и тот факт, что для водителя и его пассажира справа нет подстаканника (хотя бы одного для двоих). Есть в дверях карманы с выступами под бутылку, но стаканчик с кофе там явно не разместишь. Парктроники присутствуют только на заднем бампере седана, а при его солидных габаритах парковочные радары были бы не лишними и на передке. Жесткий пластик, из коего сделаны крышки пепельниц, перчаточного ящика и подстаканников для задних пассажиров, входит в диссонанс с мягким вспененным пластиком, из которого исполнены соседние элементы. Это также странно смотрится, как золотое кольцо с россыпью бриллиантов на неухоженных женских руках с грязью под ногтями. Впрочем, что-то я перегнул с метафорой, ведь речь идет не об автомобиле за два «мульта», а об аппарате ценой в 949 900 рублей! И тут подобные огрехи, скажем так, вполне простительны. Тем более, что сам салон очень просторный, в особенности для задних пассажиров.

  • Фото Lifan
  • Фото Lifan

Что-то мощности мне мало…

Теперь приступим к ходовым испытаниям, но для начала немного важных цифр. Lifan Murman оснащен 4-цилиндровым рядным атмосферником рабочим объемом 1,8 литра. Мощности в 128 «лошадок» на первый взгляд автомобилю должно хватать за глаза, однако на деле чувствуется катастрофический дефицит мощи и крутящего момента. Ты жмешь тапку в пол, а «Мурман» настолько нехотя на это реагирует, что волей-неволей начинаешь проверять, а снял ли ты с ручника! На машине стоит 5-ступенчатая МКП и работать рычагом переключения передач приходится очень часто, поскольку даже на незначительных подъемах Murman требует от рулевого, чтобы тот с пятой перешел на четвертую, а то и третью. Вообще, как мне показалось, проблема кроется не в слабом движке или плохо подобранных передаточных числах КП, а в настройке топливной карты. Дело в том, что испытуемый начинал оживать, лишь когда стрелка тахометра добиралась до 3700 об/мин, на меньших же показателях было ощущение, будто под капотом стоит мотор от газонокосилки. Если перечиповать в ущерб экологии и расходу топлива (он, кстати сказать, составляет около 9,5 литров на сотню) «мозги», то прыти у авто однозначно прибавится.

Кстати, в перспективе Lifan Murman, может обзавестись движком объемом 2,4 литра с автоматической трансмиссией (в этом исполнении под названием Lifan 820 он с 2015 года довольно успешно продается в Поднебесной). Ну а пока потенциальным покупателям будет доступна, повторимся, версия на «ручке» с мотором 1,8 л.

Фото Lifan

Ставка на корпоратив

Управляемость у автомобиля вполне адекватная. Благодаря большой колесной базе Lifan не рыскает по дороге даже в колее, остро и без крена входит в повороты. Разве что на скорости при попадании колеса в ямку или на кочку слегка приходится подруливать.

В целом же Lifan Murman не оставил после себя китайского послевкусия. Вполне достойная машина с массой достоинств и небольшими недочетами, которые нивелируются демократичностью цены. Конечно, на полноценный бизнес-класс, даже несмотря на свои размеры и оснащение, «китаец» не дотягивает. Понимают это и сами «лифановцы», делая ставку по продажам не столько на частников, сколько на корпоративных клиентов и таксопарки, которым нужна недорогая, качественная и просторная машина без переплаты за именитый шильдик.

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11 июля 2017
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