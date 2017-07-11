Тест-драйв Lifan Murman: китайское послевкусие

Но освоившись в салоне, глаза и руки вскоре начинают находить досадные нюансы, те самые мелочи, из которых и формируется итоговое отношение к любому продукту. Разъем под флешку спрятан так глубоко и в таком неудобном месте, что пока доберешься до него, пару раз уж точно чертыхнешься. Почему нельзя было разместить этот разъем близь мультимедийки, или в конце концов в пространстве под подлокотником? Наверное, чтобы владелец машины не задирал нос и помнил, что он все-таки сидит в бюджетном авто.

А попить?

Далее в глаза бросились неровные «пляшущие» строчки обшивки сидений. Когда сидишь сзади, откинувшись на спинку, просмотру пейзажа за окном мешает оконная стойка. Напряг и тот факт, что для водителя и его пассажира справа нет подстаканника (хотя бы одного для двоих). Есть в дверях карманы с выступами под бутылку, но стаканчик с кофе там явно не разместишь. Парктроники присутствуют только на заднем бампере седана, а при его солидных габаритах парковочные радары были бы не лишними и на передке. Жесткий пластик, из коего сделаны крышки пепельниц, перчаточного ящика и подстаканников для задних пассажиров, входит в диссонанс с мягким вспененным пластиком, из которого исполнены соседние элементы. Это также странно смотрится, как золотое кольцо с россыпью бриллиантов на неухоженных женских руках с грязью под ногтями. Впрочем, что-то я перегнул с метафорой, ведь речь идет не об автомобиле за два «мульта», а об аппарате ценой в 949 900 рублей! И тут подобные огрехи, скажем так, вполне простительны. Тем более, что сам салон очень просторный, в особенности для задних пассажиров.