Тест-драйв Jeep Grand Cherokee Trailhawk: там где пехота не пройдет

Хорошо, что немцы не всю свою страну укатали в асфальт и бетон. Но ведь у них так заведено: человеку с любыми отклонениями от нормы положен свой, пусть и не небольшой, заповедничек. Например, любители покататься по бездорожью имеют полное и неотъемлемое право попытаться убить свой автомобиль на специальном полигоне недалеко от Берлина. Собственно, я предпочел там измываться над машиной чужой — благо, компания Jeep любезно предоставила мне такую возможность.

На поляне, сразу за которой вырастали бранденбургские холмы, выстроился длинный ряд разнокалиберных джипов — и внедорожников, и кроссоверов. Объединяло их одно: все они, начиная от смешного паркетника Renegade и кончая брутальным Wrangler, были представлены во внедорожной версии Trailhawk, что в переводе на русский неожиданно означает «След ястреба». Мне всю жизнь казалось, что ястреб в небесах парит, а не по косогорам шарится — но американцам как всегда виднее.