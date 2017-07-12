Тест-драйв кроссовера BMW X5 xDrive40e: премиальный троллейбус

На самом деле поначалу немцы не планировали выводить на наш рынок гибридную версию X5. Слишком уж «узкий круг ограниченных людей» интересуется в России подобными «гаджетами». Да и как еще относиться к подобным самоходным игрушкам при их то цене на фоне аналогов с классическими бензиновыми и дизельными моторами? Активисты с мозгами, окрашенными в зеленый цвет уверяют нас, что «гибриды» и электромобили дико полезны для природы и ужасно выгодны во владении.

Да, по поводу экологичности еще можно поспорить о конкретных объемах всякой химической дряни, выливающейся на головы бедных зверушек по всему миру при производстве аккумуляторов, электромоторов и прочей электропроводки. Финансовые же «преимущества» этого кавзиэкологичного транспорта отлично иллюстрируются на примере той же Дании и Гонконга. Как только тамошние власти отменили налоговые льготы на покупку частного электротранспорта, продажи гибридов и электрокаров упали практически до нуля.