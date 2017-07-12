Тест-драйв кроссовера BMW X5 xDrive40e: премиальный троллейбус

Фото: Вячеслав Василенко
Когда человек в России покупает какую-нибудь Tesla, его мотивы более-менее понятны: денег в его карманах уже так много, что он просто не знает, на какой еще эксцентричный выпендреж их пустить. Мы же попытались понять, чем может прельстить даже очень состоятельного господина «гибрид» от BMW — X5 xDrive40e.
Алексей Батушенко

На самом деле поначалу немцы не планировали выводить на наш рынок гибридную версию X5. Слишком уж «узкий круг ограниченных людей» интересуется в России подобными «гаджетами». Да и как еще относиться к подобным самоходным игрушкам при их то цене на фоне аналогов с классическими бензиновыми и дизельными моторами? Активисты с мозгами, окрашенными в зеленый цвет уверяют нас, что «гибриды» и электромобили дико полезны для природы и ужасно выгодны во владении.

Да, по поводу экологичности еще можно поспорить о конкретных объемах всякой химической дряни, выливающейся на головы бедных зверушек по всему миру при производстве аккумуляторов, электромоторов и прочей электропроводки. Финансовые же «преимущества» этого кавзиэкологичного транспорта отлично иллюстрируются на примере той же Дании и Гонконга. Как только тамошние власти отменили налоговые льготы на покупку частного электротранспорта, продажи гибридов и электрокаров упали практически до нуля.

Фото: Вячеслав Василенко

Поэтому то при эксплуатации X5 xDrive40e нас, преимущественно, интересовал ответ на вопрос «на сколько выгодно»? Дело в том, что базовая модель BMW X5 xDrive35i, с 3-литровым бензиновым 306-сильным мотором стоит от 3,9 млн. рублей. Ценник же на BMW X5 xDrive40e с ее 245 «бензиновыми» и 75 «электрическими» лошадиными силами, стартует с 4,7 млн. рублей. Разница в 800 000 рублей даже для немецкого премиума — это существенно!

Сразу скажем, что внутри — и в обычной X5, и в X5 c приставочкой «e» — ты в любом случае чувствуешь, что находишься в BMW. Все то же самое вплоть до фирменного «запаха Баварии» в ноздрях. Шильдики «Drive40e» на порогах — не в счет. Разумеется, и едет X5 как положено X5. Единственная заметная разница «живет» в багажном отсеке. У гибридной версии кроссовера оно заметно мельче. Сухие цифры говорят, что спрятанные под его полом аккумуляторы «отъели» от грузового пространства всего 150 полезных литров, уменьшив объем багажника гибридной BMW X5 до 500 литров.

Фото: Вячеслав Василенко

При этом для семейного вояжа выходного дня по супермаркетам и торговым центрам грузовых возможностей X5 xDrive40e хватает вполне. Но вернемся к ходовым электро-экологическим делам. Производитель утверждает, что на электротяге наш гибрид способен проехать до 31 км. Ради чистоты эксперимента автор этих строк не поленился оставить машину на ночь на крытой стоянке, где некоторые машиноместа оборудованы розетками бытовой электросети. Не зря же предусмотрена возможность подзаряжать эту «ешку» через специальный разъем возле переднего левого крыла.

Провод со специальным адаптером, предназначенный для этих целей, живет в нише под полом багажника. Вставляем адаптер в гнездо, а вилку — в розетку на столбе. В ответ машина красиво мигает «светомузыкой» вокруг коннектора и приступает к зарядке. Опасения, что фирменный «зарядник» могут спереть в ночи нехорошие люди не оправдались. Без брелока фирменного иммобилайзера в кармане отодрать зарядное устройство от машины не получится! Но это не суть, главное, что утром машина продемонстрировала на приборной панели полный заряд батареи.

Включил режим «е-drive», когда машина едет исключительно на электротяге, и поехал на работу. Скажу сразу: до конца маршрута электричества не хватило. При том, что кондиционер и «радио» были отключены. Аккумулятора хватило на 25 км спокойной езды. Причем примерно 6—7 из этих километров пришлись на качественную такую пробку на МКАД. С учетом того, что машина демонстрировала средний расход бензина при еде по городу на уровне 12 литров на 100 км, получается, что электротяга позволила сэкономить порядка трех литров бензина. Что при нынешних ценах на топливо эквивалентно примерно 120 рублям.

Допустив, что и на стоянке возле работы тоже имеется свободная электророзетка, получим, что ежедневная экономия на бензине при езде на BMW X5 xDrive40e может составить порядка 250 рублей. Арифметика подсказывает, что если ездить в таком режиме 365 дней в году, то 800-тысячная переплата «за гибридность» окупится через каких-то 8,8 лет… При том, что сам производитель говорит лишь о 6-летней гарантии на аккумуляторную батарею. Да и вообще, фирменная гарантия на все машины BMW в России составляет всего 2 года. Не зря, выходит, водители соседних по городскому потоку BMW провожали тестовый гибрид X5 xDrive40e странными взглядами. Ох, не спроста!

кроссоверы, гибриды, гибридные авто, электромобили
12 июля 2017
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