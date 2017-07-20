Можно ли сэкономить на оригинальных запчастях Mercedes-Benz

Один из недавних сравнительных тестов, проведенных специалистами МАДИ по заказу Mercedes-Benz показал, что оригинальные тормозные колодки Mercedes-Benz точное соответствуют массе, мощности, максимальной скорости и другим техническим параметрам конкретных моделей «Мерседес-Бенц».

Так, в частности, коэффициент трения фрикционной накладки оригинальных тормозных колодок в условиях экстремальных температур (при частом интенсивном торможении, к примеру) оказался заметно выше, чем у аналогов.

Оригинальные колодки продемонстрировали Кт=0,43, в то время как неоригинальные колодки-аналоги смогли продемонстрировать коэффициент трения лишь на уровне 0,4−0,39. Другими словами, «неоригинал» банально хуже тормозит и в самый неподходящий момент подведет, став причиной ДТП из-за увеличенного тормозного пути.

Цикл сравнительных лабораторных испытаний подразумевал и тест на прочность соединения фрикционной накладки и металлической основы колодки. Этот параметр запчасти выходит чуть ли не на первый план в ситуации с экстренном замедлении машины, когда тормозные усилия резко увеличивают нагрузку на колодку и возникает опасность отрыва фрикционной накладки от металлической подложки. Какими печальными последствиями для людей и машины грозит разрушение тормозной колодки в аварийной ситуации, разъяснять, думаем, не нужно. Но даже если обойдется без ДТП, отвалившаяся фрикционная накладка может банально заклинить колесо. А это, в свою очередь, — прямая дорога к дорогостоящему ремонту, а может и полной замене всего поворотного кулака и даже привода!

Исследователи выяснили, что оригинальная колодка Mercedes-Benz выдерживает такие испытания гораздо лучше, чем неоригинал. Фрикционная накладка держится вплоть до уровня напряжения сдвига в 336 Н/см², а нефирменные аналоги разрушаются уже на 307 Н/см² и 309 Н/см².