Тест-драйв Chevrolet Corvette Z06: принципиальный враг даунсайзинга

Фото: Chevrolet
Между прочим, «Корвет» — это вам не воробьям фиги крутить. В середине 50-х годов прошлого века он был сразу рожден спорткаром. И остается им по сю пору. Несмотря на то, что престиж бренда Chevrolet — спасибо корейским товарищам — опустился ниже некуда, этот коренной американец по-прежнему высоко держит марку.
Вадим Устинов

Даже эмблема у него разительно отличается от той, что украшает капоты прочих собратьев по марке — два стилизованных флага, развевающихся по ветру. Один — клетчатый гоночный, второй — с еле различимым знакомым золотым крестиком Chevrolet. Ибо нечего ставить в один ряд ординарные недорогие машины, чей удел возить рассаду на дачу, и мощный автомобиль, рожденный для трека.

Приземистые стремительные спорткары мне в принципе нравятся, хотя и не вызывают немедленного вау-эффекта. До машин класса Формула-1 по чистоте линий, по динамике и управляемости им все равно далеко как до Пекина. Но тем не менее они также радуют глаз, поскольку тоже представляют собой идеальное произведение инженерной мысли.

Что хочется отметить — с некоторых пор эти машины дают повод восхищаться не только своей внешней красотой и функциональностью. Аскетизм оформления салона, пренебрежение комфортабельностью в угоду чистому рационализму и минимизации массы канули в вечность. Теперь любой серийный спорткар внутри удобен и эргономичен. Он вполне приспособлен для тренировки вестибулярного аппарата на треке, но готов и для спокойной размеренной городской езды — ежели его владельцу, конечно, стукнет в голову подобная блажь.

Фото: Chevrolet

Мягкая кожа кресел и передней панели, аккуратная строчка на руле, бархат рычага коробки передач… Ну никак не ожидаешь увидеть подобное в автомобиле, чье призвание — с грозным рыком мчаться наперегонки с ветром. А все эти карбоновые вставки — ноблес спорткара, как говорится, оближ. По крайней мере, они не выглядят неуместно и не портят общего благородства отделки.

Глубокие ковшеобразные кресла фиксируют тело надежно — в любом вираже оно остается там, куда его при посадке пристроил хозяин, и не норовит завалиться на колени соседа. Передняя панель ориентирована строго на водителя — ему максимально удобно управляться с экраном мультимедийной системы, пультом управления аудиосистемы и климат-контроля. Это для него посредине приборной панели расположился огромный тахометр, задвинувший спидометр в левый угол.

При моем среднем росте нетрудно удобно устроиться практически в любом автомобиле. Не возникло никаких проблем и с Z06. Но и куда более рослые коллеги не испытывали ни малейших затруднений — колени не задевали за руль, а голова не упиралась в потолок. Если с чем и может произойти заминка, так это с размещением багажа — задний ряд в двухместном салоне отсутствует, боксиков и ящичков не так и много, а багажник — всего 423 литра. Впрочем, не картошку же на нем возить с дачи. А для документов и мобильника место всегда отыщется.

Фото: Chevrolet

Двигатель запущен, и из счетверенных патрубков выпускной системы на волю рвется ожидаемый басовитый рев. Еще бы — под капотом Z06 не какая-нибудь новомодная даунсайзинговая игрушка. Там нашел приют от гонений экологов самый настоящий американский V8 объемом 6,2 литра. Он и сам по себе неслаб, но в данной модификации конструкторы снабдили его еще и нагнетателем, в результате чего мощность мотора достигла 659 л. с., а крутящий момент — запредельного 881 Нм.

Что порадовало особенно — этому монстру может ассистировать не только восьмидиапазонная автоматическая коробка, но и семиступенчатая «механика». Что может быть лучше, чем пытаться усмирить такой табун самостоятельно, своими собственными руками, без вмешательства эхлектроники? Правда, механическую КП тоже умудрились снабдить инновационной системой Active Rev Matching с функцией автоматической перегазовки, которая якобы умеет самостоятельно подбирать правильные обороты мотора при переключении передач как вверх, так и вниз. Однако я, честно говоря, никакого стороннего вмешательства в работу коробки во время заездов не заметил.

Технические данные свидетельствуют, что разгон до сотни «автомат» обеспечивает за 2,95 с, в то время как «механика» — только за 3,2 с. Что ж, все может быть, в таких режимах недостачу двух десятых заметит разве что гонщик высокого класса. Я, естественно, не заметил.

Фото: www.netcarshow.com

Более того, пользоваться на треке Moscow Raceway рычагом коробки мне приходилось нечасто. Автомобиль тянул как бешеный после самых медленных поворотов на третьей передаче, эта же третья ступень позволяла разгоняться до 200 с лишним километров в час: никакого напряжения двигателя, стрелка тахометра не залезает в красную зону.

Впрочем, американское происхождение машины порой давало о себе знать недостаточной поворачиваемостью, а задний привод — угрозой срыва при попытке водителя вернуться на траекторию. В остальном же удовольствие от управления черным ревущим как дьявол снарядом, не теряющим сцепления с асфальтом даже при критическом износе шин, превзошло все мои ожидания.

В заключение не могу не отметить еще одну «фишку» Z06 — телеметрическую бортовую систему Performance Data Recorder. Она не только пишет видео, как обычный регистратор, но одновременно фиксирует все параметры движения — скорость, обороты двигателя, динамические нагрузки, углы поворота руля и время прохождения круга на треке. Информация сохраняется на карте SD в режиме реального времени, и впоследствии можно приятно провести время у компьютера, просматривая записанное видео и повторно переживая ощущения, полученные там, на гоночной трассе.

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25 июля 2017
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