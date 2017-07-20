Тест-драйв Chevrolet Corvette Z06: принципиальный враг даунсайзинга

Даже эмблема у него разительно отличается от той, что украшает капоты прочих собратьев по марке — два стилизованных флага, развевающихся по ветру. Один — клетчатый гоночный, второй — с еле различимым знакомым золотым крестиком Chevrolet. Ибо нечего ставить в один ряд ординарные недорогие машины, чей удел возить рассаду на дачу, и мощный автомобиль, рожденный для трека.

Приземистые стремительные спорткары мне в принципе нравятся, хотя и не вызывают немедленного вау-эффекта. До машин класса Формула-1 по чистоте линий, по динамике и управляемости им все равно далеко как до Пекина. Но тем не менее они также радуют глаз, поскольку тоже представляют собой идеальное произведение инженерной мысли.

Что хочется отметить — с некоторых пор эти машины дают повод восхищаться не только своей внешней красотой и функциональностью. Аскетизм оформления салона, пренебрежение комфортабельностью в угоду чистому рационализму и минимизации массы канули в вечность. Теперь любой серийный спорткар внутри удобен и эргономичен. Он вполне приспособлен для тренировки вестибулярного аппарата на треке, но готов и для спокойной размеренной городской езды — ежели его владельцу, конечно, стукнет в голову подобная блажь.