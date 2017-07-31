Тест-драйв Toyota Prius: экологические «ценности»

По какой-то дурацкой традиции половину материалов о Toyota Prius коллеги-автожурналисты обязательно начинают с экскурса в седую историю модели. Мол, это был первый в мире гибрид, открывший эру экологического автотранспорта и т. д. Словно пытаются заранее извиниться перед Toyota за все те нелицеприятности, которые могут слететь с их клавиатур в ходе создания гениального материала о гибридной легковушке.
Алексей Батушенко

Столь неуверенный подход к описанию своих впечатлений от «гибрида» Toyota Prius вполне объясним. Нелегко в письменном виде восторгаться машиной размером чуть больше Hyundai Solaris, но при этом вдвое более дорогой, чем самая богатая комплектация популярного «корейца». Полностью «нафаршированная» корейская машина стоит около миллиона рублей, а «Приус» — поболее двух, наравне с топовой комплектацией популярного кроссовера Toyota RAV4. Не стоит думать, будто в российском офисе Toyota об этом диссонансе понятия не имеют! Японцы не только в курсе этого обстоятельства, но и прекрасно осведомлены о «безумном» спросе на «гибриды» в России. В последние годы они вообще не поставляли Prius на наш рынок, а за первую половину 2017-го в нашей стране модель приобрели всего 56 оригиналов.

Судя по всему, боссам Toyota в принципе «по барабану», сколько этих «гибридов» продастся в России. По большому счету, у нас эту модель можно смело приравнять по статусу к выставочным шоу-карам, основная задача которых — не приносить прибыль, а демонстрировать мощь и превосходство технологий японского автопроизводителя. По этой причине только человек начисто лишенный воображения и здравого смысла станет занудно сравнивать потребительские свойства и ценник Toyota Prius с подходящими по классу машинами других производителей на российском рынке. Мы тут с вами не в США или Норвегии, где спрос на гибриды и «электрички» искусственно стимулируется властями вопреки объективной несуразности идеи массового электротранспорта в современных технологических реалиях.

На самом деле, Prius ругать просто язык не поворачивается. Хотя бы за то, что на данный момент на нашем рынке это единственная модель Toyota, в отношении которой можно без внутренней борьбы употреблять слово «дизайн». Это касается как внешности, так и интерьеров. Все прочие машины марки просто убивают несоответствием натужно-футуристической внешности и допотопным оформлением интерьера. А уж про древние прожорливые тойотовские моторы и кондовые трансмиссии и упоминать не хочется. Как могут тысячи сограждан каждое утро спокойно садиться в машину с «мордой» как у имперского истребителя из «Звездных войн», которому вместо гипердрайва «вкрячили» паровой двигатель?

У нашего же Prius действительно присутствует дизайн и экстерьера, и интерьера! А под капотом — модная гибридная силовая установка. Ради этого можно закрыть глаза даже на то, что бензиновая часть силового агрегата представлена старым знакомым — 1,8-литровым атмосферником мощностью в 98 скромных «лошадок». До максимальной мощности в 122 л. с. машине приходится дотягивать за счет электромотора. О внешности «примуса» толковать особого смысла нет — читатель все увидит на фото- и видео иллюстрациях к этому тексту.

Зато салон заслуживает отдельного расшаркивания. Конечно, до изящества Citroёn, четкой продуманности «немцев» или до подчеркнутого космополитизма современных Ford и «корейцев» интерьер Prius не дотягивает. Но все эти отдельные подиумы для селектора трансмиссии, «переключалок» круиз-контроля справа от руля и, конечно же, мультимедийная «приборная панель», расположенная традиционно по центру «подоконника», делают Prius чуть ли не единственной на сегодняшний день Toyota, обладающей интересным и приятным «лицом». Да и качество кожаной отделки салона машины — вполне заслуживает всяческого одобрения.

На степень которого не влияет даже присутсвие фамильного мультимедийного «поланшета» на месте центральной консоли и исконно «тойотовских» кнопок стеклоподъемников и регулировки зеркал на подлокотнике водительской двери.

Но хватит лирики! «Гибридность» — вот суть Toyota Prius! То есть, в конечном счете, его способность экономить топливо. Производитель утверждает, что машина способна в смешанном цикле пройти 100 км на трех литрах бензина. Понятно, что это «сферический расход в вакууме», с реальной жизнью связанный слабо. У коллег, по слухам, получалось добиться расхода 4—4,5 литров топлива «на сотню».

У автора этих строк ниже 5,5 л/100 км все в том же смешанном цикле опуститься не удалось. По крайней мере, именно эту цифру упорно демонстрировал мне бортовой компьютер. Сложно не доверять умной электронике, но вот незадача: сев в начале тест-драйва за руль Prius, я не только «обнулил» показания бортового компа, но и засек показания одометра машины. И так получилось, что в момент, когда он показал пробег в 230 километров с момента моего первого знакомства с Prius, индикатор запаса топлива находился ровно на уровне «пол-бака».

Объем последнего, по паспорту, равен 43 литрам. Для очистки совести залил на ближайшей заправке 20 литров. По ощущениям, в горловину могло бы еще уйти литра 2—3 Аи-95. Таким образом, если считать «по фактической заправке», расход топлива нашего «гибрида» составил около 20 литров на 230 км пробега. То есть примерно 8,7 л/100 км! Это, в принципе, совершенно нормально для машины с 98-сильным бензиновым мотором. Но почему же тогда бортовой компьютер показывал средний расход на уровне 5,5 литров? Дыр в бензобаке или хлещущей из-под машины струи бензина вроде не наблюдается.

Понятно, что концерн Toyota авторитетно возразит, что все вышеизложенное — не более чем вымысел, основанный на неких ощущениях и «замерах на глазок». Возможно это и так…

Однако не все забыли недавний скандальчик с машинами Hyundai на американском рынке. В конце концов корейцам пришлось признать, что борткомпьютеры сразу нескольких их моделей нагло занижали показания расхода топлива. В результате пришлось выплачивать компенсации автовладельцам. А ведь и в США история началась с «недостоверных» и «необъективных» суждений рядовых обладателей корейских моделей.

электромобили
31 июля 2017
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