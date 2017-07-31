Тест-драйв Toyota Prius: экологические «ценности»

Столь неуверенный подход к описанию своих впечатлений от «гибрида» Toyota Prius вполне объясним. Нелегко в письменном виде восторгаться машиной размером чуть больше Hyundai Solaris, но при этом вдвое более дорогой, чем самая богатая комплектация популярного «корейца». Полностью «нафаршированная» корейская машина стоит около миллиона рублей, а «Приус» — поболее двух, наравне с топовой комплектацией популярного кроссовера Toyota RAV4. Не стоит думать, будто в российском офисе Toyota об этом диссонансе понятия не имеют! Японцы не только в курсе этого обстоятельства, но и прекрасно осведомлены о «безумном» спросе на «гибриды» в России. В последние годы они вообще не поставляли Prius на наш рынок, а за первую половину 2017-го в нашей стране модель приобрели всего 56 оригиналов.

Судя по всему, боссам Toyota в принципе «по барабану», сколько этих «гибридов» продастся в России. По большому счету, у нас эту модель можно смело приравнять по статусу к выставочным шоу-карам, основная задача которых — не приносить прибыль, а демонстрировать мощь и превосходство технологий японского автопроизводителя. По этой причине только человек начисто лишенный воображения и здравого смысла станет занудно сравнивать потребительские свойства и ценник Toyota Prius с подходящими по классу машинами других производителей на российском рынке. Мы тут с вами не в США или Норвегии, где спрос на гибриды и «электрички» искусственно стимулируется властями вопреки объективной несуразности идеи массового электротранспорта в современных технологических реалиях.