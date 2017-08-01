Тест-драйв Subaru WRX STI: хардкор заказывали?

При этом, правда, проезжая «лежачего полицейского» можно пробить головой потолок, если вовремя не притормозить — неровности автомобиль отрабатывает довольно грубо, но при этом сбавлять на нем ход не хочется, хоть ты тресни. К тому же, как известно, тормоза придумали трусы.

Да, стреляет «стиха» не хуже пушки — на третью передачу переходишь, когда стрелка спидометра приближается к отметке в 100 км/ч. А ведь есть еще три ступени вверх: какая-то пара секунд — и ты показываешь средний палец жадно глотающим пыль завистникам по потоку. Причем не важно, по асфальту ты «педалишь» или по грунтовке — активный полный привод и жесткая подвеска вытворяют чудеса. Главное, как говорится, крепче за «баранку» держаться, ибо трясет на выбоинах — мама не горюй, но в этом-то и весь шик.