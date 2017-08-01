Тест-драйв Subaru WRX STI: хардкор заказывали?

Фото: Subaru
Кто бы ни ругал WRX STi за аскетичность и жесткость, но этот «японец» с раллийными задатками способен надрать задницу даже самой продвинутой и ультрамодной «пузотерке». Там, где приходится ехать по покрытию, все меньше напоминающему асфальт, любая из них сложится в три погибели. А «стиха» будет валить, да еще как.
Вячеслав Василенко

При этом, правда, проезжая «лежачего полицейского» можно пробить головой потолок, если вовремя не притормозить — неровности автомобиль отрабатывает довольно грубо, но при этом сбавлять на нем ход не хочется, хоть ты тресни. К тому же, как известно, тормоза придумали трусы.

Да, стреляет «стиха» не хуже пушки — на третью передачу переходишь, когда стрелка спидометра приближается к отметке в 100 км/ч. А ведь есть еще три ступени вверх: какая-то пара секунд — и ты показываешь средний палец жадно глотающим пыль завистникам по потоку. Причем не важно, по асфальту ты «педалишь» или по грунтовке — активный полный привод и жесткая подвеска вытворяют чудеса. Главное, как говорится, крепче за «баранку» держаться, ибо трясет на выбоинах — мама не горюй, но в этом-то и весь шик.

Вот он — гражданский болид, управляя которым ощущаешь себя пилотом самой настоящей раллийной «тачки». Ау, где вы, гламурные Lamborghini, зарвавшиеся «Корветы» и нагоняющие ужас «Гэтеры»? По-прямой-то «топить» большого ума не надо, а вот в случае необходимости прохватить по бетонке хотя бы для того, чтобы просто размять пятую точку и пощелкать позвонками, ваши могучие жеребцы под капотом взмолятся о пощаде.

Руль Subaru WRX STi, конечно, мог бы быть и чуточку легче при упражнениях на парковке. Да и к ватной педали тормоза есть претензии. Но все это мелочи, и по-большому счету лишь придирки — ярких эмоций, которые дарит автомобиль, они ничуть не омрачают.

Тяжелую «баранку» я бы даже назвал изюминкой «стихи», ибо держать ее так, как кладет свои пальчики какой-нибудь метросексуал на руль вроде бы амбициозного Audi TT или того хуже Jaguar F-Type, уже не получится. Этот обод для настоящих драйверов, у которых в крови 98-й бензин, а вместо мозгов — нагнетатель.

Под стать грубому рулевому колесу и рычаг шестискоростной коробки передач — чтобы мгновенно попадать в третью вместо пятой или наоборот, нужно приноровится. К тому же, нелишним будет заблаговременно поупражнять руки гантелями.

Да, «стиха» простая, как пять копеек — нет тут тебе ни изысков в оформлении, ни лишнего лоска. Но ей, как и поклоннику хардкора, оседлавшего 300 разъяренных «скакунов», этого и не нужно. Стоит повториться, что ключевое слово, исчерпывающе характеризующее WRX STi — «валит». Оглушительно рычит и валит!

Вы хотели пати — нате: «прожарить», как в последний раз — пожалуйста, резко ввинтиться в поворот под активную подачу газа — легко. Общение с этой «зажигалкой» сродни сексу с фригидной женщиной: ускоряешься — потеешь, останавливаешься — выкуриваешь сигаретку и снова в бой. Эмоции льются через край, а у пассажира в виражах на скорости за 200 км/ч — еще и выливаются через штаны. Причем и он, и водитель по окончании поездки благодарно и восторженно скажут: «Клааааасc»!

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2 августа 2017
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