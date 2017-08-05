Длительный тест-драйв Datsun mi-DO: стерпится — слюбится

Еще совсем недавно я воспринимал Datsun mi-DO лишь как слегка подретушированную копию «Лады Калины» со всеми ее достоинствами и недостатками. Причем последних, как мне казалось, всегда было больше. Однако после продолжительного знакомства с этим автомобилем мое мнение о русско-японском хетчбэке изменилось. И вот почему…
Сергей Федоров

Можно долго и вполне обоснованно рассуждать о комфорте,престиже, потребительских и ходовых качествах того или иного автомобиля, воспринимая его ценник как нечто абстрактное и туманное. Но когда речь заходит о приобретении машины для себя любимого, здесь уже на первый план выступает финансовая составляющая будущего приобретения.

Вот тут-то и начинается настоящий мозговой штурм, направленный на выбор конкретной модели, особенно, когда денег недостаточно, а машина позарез нужна. После скрупулезного взвешивания всех «за» и «против», не только расходов на покупку нового авто, но и затрат на его содержание и, не дай Бог, ремонт, потенциальный клиент понимает, что выбор на самом деле не так уж велик… И приходит в салон Datsun. На сегодняшний день хетчбэк mi-DO, равно как и седан on-DO — самые дешевые иномарки на российском рынке.

Фото avtovzglyad.ru

Правда, mi-DO уже морально устарел — он технически идентичен LADA Kalina, которая выпускается с 2004 года. Зато особых проблем в дальнейшей эксплуатации у него не будет — большинство болячек уже вылечено, хотя некоторые еще дают о себе знать.

Например, пару дней мне пришлось привыкать к тому, что двери у хетчбэка распахиваются очень легко и на всю ширину перпендикулярно кузову, практически не удерживаясь промежуточным ограничителем. Поэтому чтобы не повредить свою машину и стоящие рядом, выработал привычку парковаться на почтительном расстоянии от других авто или иных объектов.За рулем мне с ростом 185 см всегда хочется выдвинуть «баранку» на себя (она регулируется только по высоте) и опустить кресло пониже, хотя оно уже находится в нижнем положении. Правда, при этом головой в потолок не упираюсь и то хорошо. В общем, привык, идовольно быстро.

Нарекание также вызывает семидюймовый дисплей мультимедийной системы — в солнечные дни он сильно бликует и показания с экрана прочесть невозможно. Зато радует то, что сверчков в салоне практически нет, хотя пластик передней панели далеко не самый качественный, но на вид вполне себе респектабельный. К тому же благодаря тонким передним стойкам и большим лопухам зеркал от Granta обзор у машинки отменный.

Для столь компактного хетчбэка длиной менее 4 м салон Datsun mi-DOдовольно просторен. Вот только сказывается нехватка пространства по ширине — двое крупных передних седоков касаются друг друга локтями, а на заднем сиденье третий будет явно лишним. Зато в районе коленей места достаточно.

Объем багажника небольшой, но задние кресла складываются, образуя с полом грузового отсека почти ровную площадку. Признаться, не ожидал от машинки такой прыти. Доставшийся нам на тест экземпляр оснащен 87-сильным тольяттинским мотором и четырехступенчатой автоматической коробкой передач Jatcoяпонского производства. Инженеры неплохо поработали над совместимостью этих агрегатов — Datsun mi-DO с места ускоряется очень бодро, иногда даже кажется, что излишне быстро, а тяги хватает всегда, в любом режиме движения.

За три года производства специалисты несколько раз перепрошивали блоки управления коробки и двигателя, пытаясь довести работу этих узлов до совершенства. Помнится, в начале своей карьеры mi-DO был настолько динамичен, что при неосторожно надавленной педали акселератора машинапускала в букс ведущие колеса даже на второй передаче. Сейчас этот тандем функционирует безукоризненно.

Благодаря драйверским настройкам автомата и довольно жесткой подвеске хетчбэк в управлении воспринимается очень энергичным и динамичным. Причем немалую роль здесь играет доведенный до умаэлектроусилитель руля, который еще несколько лет назад отличался необузданным нравом. Специалисты компании сумели подобрать характеристики что его работы водитель просто не замечает.

Кстати, наличие автоматической коробки передач свело к минимуму трансмиссионные шумы, характерные для модификаций Datsun mi-DOи соплатформенных моделей с механической коробкой передач. Поэтому в машине стало еще тише — по сравнению с той же «Калиной» в mi-DO была проведена немалая работа по повышению звукоизоляции кузова, днища и боковых стекол.

Что касается тормозов, то над ними инженерам «Датсуна» еще надо поработать — педаль механизма отличается большими ходами и низкой информантивностью. Зато ABS и система динамической стабилизации ESP отличаются адекватной работой, вступая в действии тогда, когда это необходимо.

В нцелом же, хетчбэк понравился. Причем чем чаще вспоминаешь о его стоимости, тем яснее ощущаешь, насколько тебе повезло с машиной. Конечно, у Datsun mi-DO есть недостатки. Но они с лихвой окупаются умеренной ценой, низкими затратами в содержании, высокой ремонтопригодностью и ликвидностью модели. Будем надеяться, что в новом поколении все дефекты будут исправлены, а модель станет современнее и просторнее.

На сегодняшний день дилеры продают mi-DO от 515 000 рублей. Автомобиль в топовой комплектации оценивается в 652 000 «целковых». Однако многие салоны предлагают покупателям солидные бонусы и скидки по программе утилизации или «трейд-ин», а также выгодное кредитование, благодаря которым автомобиль можно купить за 425 000 рублей.

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5 августа 2017
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