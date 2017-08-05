Длительный тест-драйв Datsun mi-DO: стерпится — слюбится

Можно долго и вполне обоснованно рассуждать о комфорте,престиже, потребительских и ходовых качествах того или иного автомобиля, воспринимая его ценник как нечто абстрактное и туманное. Но когда речь заходит о приобретении машины для себя любимого, здесь уже на первый план выступает финансовая составляющая будущего приобретения.
Вот тут-то и начинается настоящий мозговой штурм, направленный на выбор конкретной модели, особенно, когда денег недостаточно, а машина позарез нужна. После скрупулезного взвешивания всех «за» и «против», не только расходов на покупку нового авто, но и затрат на его содержание и, не дай Бог, ремонт, потенциальный клиент понимает, что выбор на самом деле не так уж велик… И приходит в салон Datsun. На сегодняшний день хетчбэк mi-DO, равно как и седан on-DO — самые дешевые иномарки на российском рынке.