Длительный тест-драйв Datsun mi-DO: стерпится — слюбится

Правда, mi-DO уже морально устарел — он технически идентичен LADA Kalina, которая выпускается с 2004 года. Зато особых проблем в дальнейшей эксплуатации у него не будет — большинство болячек уже вылечено, хотя некоторые еще дают о себе знать.

Например, пару дней мне пришлось привыкать к тому, что двери у хетчбэка распахиваются очень легко и на всю ширину перпендикулярно кузову, практически не удерживаясь промежуточным ограничителем. Поэтому чтобы не повредить свою машину и стоящие рядом, выработал привычку парковаться на почтительном расстоянии от других авто или иных объектов.За рулем мне с ростом 185 см всегда хочется выдвинуть «баранку» на себя (она регулируется только по высоте) и опустить кресло пониже, хотя оно уже находится в нижнем положении. Правда, при этом головой в потолок не упираюсь и то хорошо. В общем, привык, идовольно быстро.

Нарекание также вызывает семидюймовый дисплей мультимедийной системы — в солнечные дни он сильно бликует и показания с экрана прочесть невозможно. Зато радует то, что сверчков в салоне практически нет, хотя пластик передней панели далеко не самый качественный, но на вид вполне себе респектабельный. К тому же благодаря тонким передним стойкам и большим лопухам зеркал от Granta обзор у машинки отменный.