Тест-драйв Volkswagen Caravelle: самый первый, самый универсальный

Микроавтобусы у нас принято ассоциировать исключительно с коммерческим транспортом. Оно и понятно: половину парка страны составляют изделия «Группы ГАЗ», производящей только утилитарных тружеников. Газелеподобные авто стоят на вооружении всех без исключения государственных служб и ведомств, являются основой парка маршрутного транспорта. Отсюда и такое негативное общественное мнение.

Однако в Европе — как Западной, так и Восточной — именно микроавтобусы и минивэны являются символом семейного авто. Далеко за подтверждением ходить не надо: в соседней Белоруссии процент микроавтобусов в частных руках значительно выше, чем в России. Откуда же идет такая страсть к «басам»? На этот вопрос есть географически точный ответ: из Германии.

Volkswagen Transporter, или Bully, стал вторым легковым автомобилем «народного бренда» и появился на свет в конце 1949 года. Благодаря Бену Пону, который первым осознал необходимость компактного грузовичка для экономически оживающей Европы, мир получил один из самых удобным и практичных автомобилей в истории, который сумел на протяжении шести поколений сохранить все заложенные в него при рождении свойства. И даже их приумножить.