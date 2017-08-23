Тест-драйв Chery Tiggo 2: для тех, кто понимает в хайповых джоггерах

Фото avtovzglyad.ru
«Создан для молодежи» — четко характеризуют свой новый субкомпактный кроссовер Tiggo 2 представили компании Chery. По их мнению, эта машина идеально впишется в бурлящую многогранную жизнь девушек и юношей, чей возраст не превышает 25 лет. Можем ли мы с этим согласиться по итогам тест-драйва? Безусловно. И вот почему.
Виктория Базылева

Для начала попробуем разобраться в том, кого же из себя представляют эти самые девушки и юноши, еще не так давно окончившие школы. Что же это за аудитория такая? Активные, амбициозные, яркие, импульсивные, капризные и… непомерно зависящие от мнения окружающих. Все у них в жизни должно быть бескомпромиссно лучшим: престижный университет, хайповые джоггеры и тишки (в переводе на человеческий — модные штаны и футболки), самый навороченный «айфон» и, конечно, соответствующий своему «звездному» владельцу презентабельный автомобиль.

Перед разработчиками и дизайнерами Chery Tiggo 2 и впрямь стояла непростая задача — попробуй, угоди этому безжалостному поколению «Пепси». А особенно учитывая предвзятые взгляды россиян любого возраста на китайские машины. И ведь надо признать, что с точки зрения дизайна «Тигго 2» однозначно удался. По крайней мере требовательной молодежи он уж точно придется во вкусу.

Очень аккуратно и гармонично новый Chery Tiggo 2 сочетает в себе с одной стороны некую утонченность, а с другой — агрессивность. Стильный и даже немного спортивный кроссовер и вправду отвечает жестким требованиям современной молодежи. На такой машине нисколечко не стыдно подъехать к пафосному ночному клубу, показаться на очередной корпоративной вечеринке или даже прокатить по окрестностям вечернего города первых красавиц «универа».

Фото: АвтоВзгляд

При встрече c Tiggo2 лицом к «лицу», в первую очередь внимание привлекает устремленный взгляд этого «красавца». Посмотрите, как эффектно китайцы оформили фары, выполнив изящные контуры отражателей в форме буквы «С» — то есть Chery. Крайне удачно в этот смелый образ «вписалась» шестиугольная радиаторная решетка. Некую солидность «мордочке» придают и массивные воздухозаборники, украшенные широкими хромированными накладками, напоминающими все ту же букву «С». Кроме того, не вызывает откровенного отвращения ни профиль, ни корма машины — разве что фонари кажутся непропорционально мелкими. Но здесь, как говорится, на вкус и цвет…

Китайцы предлагают российским покупателям Tiggo 2 аж в шести вариантах цветового исполнения кузова. Помимо стандартных черного и белого оттенков, кроссовер окрашивается в модные голубой, красный, бежевый, а также ярко-оранжевый. А сочетание основного цвета с контрастными черными и хромированными элементами экстерьера не оставит равнодушным даже самого капризного автомобилиста.

Те же мотивы прослеживаются и в салоне Chery Tiggo 2. Интерьер кроссовера выполнен в темных тонах с ярко-оранжевыми акцентами на креслах, дверных панелях, вставках на центральной консоли и тоннеле. «Вау! А это точно „китаец“?» — первая мысль, промелькнувшая в моей голове, когда я с любопытством заглянула в «кабину». Однозначно, «лайк»!

Фото: АвтоВзгляд

Надо сказать, что салон автомобиля не просто «офигенный», выражаясь молодежным языком, но еще и удобный. При моем девчачьем телосложении и небольшом росте в кресле я не болтаюсь и даже вижу бампер впереди идущей машины, несмотря на отсутствие «лифта». Отделанное кожей рулевое колесо из рук не выскальзывает, рычаг коробки передач «ходит» плавно, но четко.

Хотя поначалу, признаться, некий дискомфорт мне доставляло расположение приборов на панели. Еду себе по ощущениям со скоростью порядка 60 км/ч, а стрелка правого циферблата вальяжно тянется от «двойки» к «тройке»… Что? А, да здесь же все наоборот — китайцы махнули спидометр и тахометр местами. Еще одного «перевертыша» можно отыскать на клавишах управления мультимедией — тех, что на руле. Хотите сделать музыку потише — берегите уши. Включить следующую композицию? — нет уж, наслаждайтесь еще раз текущей. Но обратят ли на это внимания молодые люди? Вряд ли.

А вот куда они устремили бы свой взор в первую очередь, так это на дисплей информационно-развлекательной системы. Chery оснащает свои новые машины мультимедийным комплексом Cloudrive 2.0 с 8-дюймовым сенсорным HD-экраном. Система интуитивная: разберутся даже те товарищи, которые с трудом окончили девять классов. Но что самое важное — со своими главными обязанностями мультимедийка справляется отлично. Со смартфоном синхронизируется практически без нареканий, изображение с задней камеры выводит без задержек и не «тупит».

Под капотом Chery Tiggo 2 «поселился» 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый мотор с умеренной отдачей в 106 л. с. Двигатель агрегатируется — на выбор покупателя — с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом» с гидротрансформатором. А вот привод — безальтернативно передний.

Кроссовер, доставшийся мне на тест, оснащен «механикой». И честно сказать, садясь за руль, я ожидала худшего. Но автомобиль вполне себе едет — не «пушка-гонка», конечно, но для спокойной городское езды — то, что доктор прописал. Беседуя с пассажирами, гул мотора перекрикивать не приходится (как в случае с АКП). После пребывания в многокилометровой московской пробке конечности не «отваливаются» — спасибо в меру «мягким» педалям и «легкой» ручке коробки передач — из машины хоть прямиком в спортзал таскать «железо».

Говоря о ходовых характеристиках кроссовера, справедливости ради стоит отметить, что тех автомобилистов, которые обзавелись «правами» относительно недавно, машина не разочарует. При выполнении рядовых маневров краснеть за свою неопытность не придется. Однако доморощенный «шумахер», прокатившись на этом автомобиле, наверняка бы скривился, характерно мотая головой из стороны в сторону. Но ведь угодить таким капризным ребятам «Черри» и не стремится…

Отдельно хотелось бы подчеркнуть (жирной красной линией) тот факт, что подвеска у Tiggo 2 отменная. Неглубокие ямки и неровности, так часто встречающиеся на российских дорогах, кроссовер проходит достойно, совершенно не тревожа водителя и пассажиров. Причем так же уверенно он держится на легком бездорожье. По крайней мере, даже слегка размытые проселочные дороги с колеями и канавками ни машину, ни рулевого не пугают. К слову сказать, «Тигго 2», который является скорее высоким хетчбэком, нежели SUV, может похвастать и приличным клиренсом в 186 мм.

В роли же коварного монстра, путающего главным героям все карты в красивой сказке о стильном современном китайском кроссовере, выступает его ценник. Chery Tiggo 2 продается у нас в двух комплектациях Comfort и Luxury. Так вот, если за базовую версию модели с «механикой» дилеры попросят не менее 759 900 рублей, то за топовую вам придется выложить уже как минимум 819 900 за модификацию с МКП и 889 900 — за «автомат».

  • Фото: АвтоВзгляд

В стандартном оснащении кроссовера значатся боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой, две подушки безопасности, кондиционер и обогрев передних сидений. Ну как, тянет на 760 000 «деревянных»?

Удивительно, но ведь и версии Luxury особенно нечем порадовать покупателя. Да, здесь присутствует парктроник с камерой заднего вида, самый обыкновенный круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо (помните, мы говорили о «перевертыше»?), 8-дюймовый HD-экран мультимедийки и два дополнительных динамика аудиосистемы (в сумме получается четыре). Не будем забывать о том, что эта машина рассчитана на молодежь. Конечно, не на тех гламурных ребят, которые безжалостно спускают кучу денег в клубах, несколько раз в год мотаются погреться на пляже и живут прямо-таки сегодняшним днем.

Есть ведь и другие представители этого «вида». Вымотанные студенты, совмещающие три работы, пятнадцать подработок и донашивающих допотопную «Нокию», но мечтающие о броском молодежном автомобиле. Только вот эту сумму они, увы, не осилят. И в Chery это прекрасно понимают. А потому приготовили для россиян несколько и впрямь очень выгодных программ. Среди них предложения по trade In и утилизации, «КАСКО в подарок», а также собственные «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Так, с учетом этого обзавестись ярким Chery Tiggo 2 можно, заплатив 598 000 рублей. Согласитесь, неплохо. Не придется голодать, кататься на метро «зайцем» и экономить на презентах тем самым красавицам из «универа».

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13 сентября 2017
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