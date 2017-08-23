Тест-драйв Chery Tiggo 2: для тех, кто понимает в хайповых джоггерах

Для начала попробуем разобраться в том, кого же из себя представляют эти самые девушки и юноши, еще не так давно окончившие школы. Что же это за аудитория такая? Активные, амбициозные, яркие, импульсивные, капризные и… непомерно зависящие от мнения окружающих. Все у них в жизни должно быть бескомпромиссно лучшим: престижный университет, хайповые джоггеры и тишки (в переводе на человеческий — модные штаны и футболки), самый навороченный «айфон» и, конечно, соответствующий своему «звездному» владельцу презентабельный автомобиль.

Перед разработчиками и дизайнерами Chery Tiggo 2 и впрямь стояла непростая задача — попробуй, угоди этому безжалостному поколению «Пепси». А особенно учитывая предвзятые взгляды россиян любого возраста на китайские машины. И ведь надо признать, что с точки зрения дизайна «Тигго 2» однозначно удался. По крайней мере требовательной молодежи он уж точно придется во вкусу.

Очень аккуратно и гармонично новый Chery Tiggo 2 сочетает в себе с одной стороны некую утонченность, а с другой — агрессивность. Стильный и даже немного спортивный кроссовер и вправду отвечает жестким требованиям современной молодежи. На такой машине нисколечко не стыдно подъехать к пафосному ночному клубу, показаться на очередной корпоративной вечеринке или даже прокатить по окрестностям вечернего города первых красавиц «универа».