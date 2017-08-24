Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: незваный гость на корейском пиру

Фото: Skoda
За семь месяцев этого года самая востребованная в России модель чешского производителя разошлась тиражом без малого в 16 500 экземпляров, прибавив в продажах 12% по сравнению с аналогичным периодом года минувшего. Похоже, объемы будут расти и дальше, причем с уверенной скоростью. И вот почему.
Вячеслав Василенко

Через пять лет пребывания Skoda Rapid на конвейере чехи таки решили освежить свой лифтбэк. Сразу же следует отметить, что к радости поклонников марки его не стали стричь под общую гребенку «шкодовских» моделей. В отличие от ваговского дизайна Volkswagen и Audi, которые отличить на трезвую голову довольно сложно, а на пьяную — так вовсе невозможно, «Рапид» остался самобытным.

Отныне Rapid щеголяет аккуратными стрелами дневных ходовых огней. Для пущей солидности и на зло конкурентам, играющим в бюджетном сегменте, чехи не только всадили в головную оптику биксенон, но еще и научили машину самостоятельно управлять дальним светом — с этой задачей прекрасно справляется камера за лобовым стеклом.

Чуть больше хрома в экстерьере, повторители поворотов в черных боковых зеркалах, опциональная крыша черного цвета, стильные колесные диски, миниатюрный глянцевый спойлер и модная губа, явно придающая «морде» дополнительную значительность — вот и весь внешний стайлинг. Впрочем, для полного счастья покупателю «бюджетника» именно это и нужно — эффектные «катки», броские внешние элементы декора и сочный цвет.

Кстати о цвете — у модели появились семь новых оттенков, некоторые из которых смотрятся откровенно вызывающе. Например, ярко-оранжевый, едко-зеленый, огненно-красный и глубокий синий. Даже в ядовитом, но гламурном желтом костюмчике лифтбэк не ассоциируется с машинами такси, ибо горит он на солнце так, что выжигает глаза — у молодежи, понимающей в колбасных обрезках, успех обеспечен. В потоке автомобиль определенно будет притягивать взгляды.

В общем, несмотря на то, что радикальных изменений в дизайне не произошло, тонкий фейслифтинг однозначно создал «Рапиду» свежий образ.

Благодаря новому опциональному пакету можно заказать шикарные кресла с увеличенной боковой поддержкой, комбинированной отделкой и прострочкой. Надо сказать, они настолько удобны, что вылезать из них совсем не хочется — обнимают и прижимают, как одноклассница во время белого танца.

В базовом исполнении авто наконец-то появился центральный замок — пожалуй, стоит махнуть за это дело рюмашку бехеровки. А как вам понравится результат внедрения фирменной концепции Skoda Simply Clever с ее зонтиком, удобными крючками и емкостями для всякой всячины, а также скребком для очистки стекол от льда. Мелочь, а приятно!

Кроме того, мультимедиа нового Rapid полюбила мобильные устройства, причем свела с ними дружбу и через Apple CarPlay, и через Android Auto, а к тому же превратила штатный головной дисплей в зеркало для смартфонов.

Среди прочих полезностей нельзя не отметить два USB-слота, возможность запуска мотора кнопкой, обогрев лобового стекла и всех без исключения сидений, а также камеру заднего вида с омывателем — такое богатство порой не встретить даже в куда более «продвинутых» машинах, зачастую позиционирующих себя гораздо круче, чем они есть на самом деле.

Полка багажника удобно складывается вдоль спинки дивана. Благодаря этому грузовой отсек, и безо всякой дополнительной трансформации вмещающий внушительные 530 литров, легко можно забить аккурат до самого потолка. Страдальцы, вынужденные каждый раз перед глобальными дачными перевозками снимать и относить домой багажную полку, вероятно, сейчас захлебнулись собственной слюной. Наши отдельные соболезнования — обладателям KIA Rio и Hyundai Solaris, ибо объем грузового отделения любой из этих машин меньше «рапидовского» на 50 литров.

На ходу, как и любая другая «Шкода», бюджетный лифтбэк бесподобен. Руль острый, как боль при аппендиците: реакция на малейшее движение следует незамедлительно. А что для убежденного драйвера может быть лучше информативности рулевого управления и четких настроек шасси? И удовольствие, и безопасность. О последней позаботятся также система стабилизации с функцией автоматического торможения в ходе ДТП, исключающей повторное столкновение, и передний парктроник.

Линейка силовых агрегатов осталась прежней. Конечно, эффекта пушечного ядра от 90-сильного моторчика ждать не стоит, а вот 110 «жеребцов» уже кое на что способны. Шестиступенчатый «автомат» неплохо справляется с упражнениями, задаваемыми активным водителем, тяга не подводит ни при обгоне на трассе, ни при интенсивном рывке со светофора. Бесспорно, самым задорным агрегатом является турбированный движок в 125 «лошадей», довольно шустро погоняемых семискоростной роботизированной коробкой передач. Дополнительный азарт обеспечивается спортивным режимом — играя с акселератором, можно незаметно разогнаться до лишения «прав».

В общем, эксперимент с обновлением Skoda Rapid, пусть и не шибко глубоким, чехам удался. Автомобиль стал ярче, моднее, функциональнее и эргономичнее. А это значит, что лифтбэк имеет все шансы увести часть клиентов у беззаботно пирующих в сегменте «корейцев». Насколько ощутимую — узнаем в конце года.

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24 августа 2017
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