Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: незваный гость на корейском пиру

Через пять лет пребывания Skoda Rapid на конвейере чехи таки решили освежить свой лифтбэк. Сразу же следует отметить, что к радости поклонников марки его не стали стричь под общую гребенку «шкодовских» моделей. В отличие от ваговского дизайна Volkswagen и Audi, которые отличить на трезвую голову довольно сложно, а на пьяную — так вовсе невозможно, «Рапид» остался самобытным.

Отныне Rapid щеголяет аккуратными стрелами дневных ходовых огней. Для пущей солидности и на зло конкурентам, играющим в бюджетном сегменте, чехи не только всадили в головную оптику биксенон, но еще и научили машину самостоятельно управлять дальним светом — с этой задачей прекрасно справляется камера за лобовым стеклом.