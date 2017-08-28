Тест-драйв BMW 218d ActiveTourer: выбор практичного европейца

ActiveTourer крупнее «единички», но поменьше «трешки». И что спереди, что сзади он сходу выдает свою принадлежность к клану BMW — того же злобного вида нахмуренная передняя оптика, безошибочно узнаваемые задние фонари. А вот профиль с точки зрения российского водителя явно подкачал — «сараи» у нас с баварской компанией не ассоциируются. Но в целом автомобиль выглядит неплохо и ни малейшего визуального отторжения не вызывает, хотя сверхъярким или хотя бы сильно впечатляющим его дизайн не назовешь при всем желании. Впрочем, мы же с вами хорошо знаем, что на вкус и цвет все фломастеры разные.

А вот к эргономике придраться действительно сложно. Хорошо знакомые по другим моделям марки элементы интерьера — ничего лишнего: уже ставший привычным для владельцев «качающийся» рычаг 8-ступенчатой коробки; круглая шайба управления бортовым компьютером и прочими вспомогательными системами. Такие стандартные вещи как стереосистема BusinessCD, навигация и bluetooth, а также полный электропакет с обогревом всех сидений и ветрового стекла и упоминать не стоит, хотя и понятно, что все это — опции. В доставшейся нам во временное пользование машине не было люка в крыше и камеры заднего вида, зато имел место задний парктроник и электропривод двери багажника. Плюс адаптивные амортизаторы, позволяющие ездить в трех режимах — «овощном» EcoPro, стандартном Comfort и типа спортивном Sport. Правда, не совсем понятно, зачем он нужен на турбодизеле, однако нельзя не признать приятным тот факт, что после его активации руль наливается тяжестью, и автомобиль начинает резче и активнее реагировать на команды водителя.