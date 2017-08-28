Тест-драйв BMW 218d ActiveTourer: выбор практичного европейца

И вот тестовый экземпляр сияет перед нами на ярком августовском солнце слепящим перламутром. Модный «белый металлик», огромные 18-дюймовые ажурные литые колесные диски и очень неплохая комплектация — для начала европейского автотурне (а этого «немца» мы тестировали на его родине) самое оно. Его прямые конкуренты в Европе — VW Golf Plus (не продается в РФ), Mercedes-Benz B-klasse (продажи в РФ ниже плинтуса), Opel Meriva (марка Opel уже несколько лет вообще не представлена в России). Так почему же так много «активных туреров» можно встретить на дорогах Германии, и крайне мало — в России?
ActiveTourer крупнее «единички», но поменьше «трешки». И что спереди, что сзади он сходу выдает свою принадлежность к клану BMW — того же злобного вида нахмуренная передняя оптика, безошибочно узнаваемые задние фонари. А вот профиль с точки зрения российского водителя явно подкачал — «сараи» у нас с баварской компанией не ассоциируются. Но в целом автомобиль выглядит неплохо и ни малейшего визуального отторжения не вызывает, хотя сверхъярким или хотя бы сильно впечатляющим его дизайн не назовешь при всем желании. Впрочем, мы же с вами хорошо знаем, что на вкус и цвет все фломастеры разные.
А вот к эргономике придраться действительно сложно. Хорошо знакомые по другим моделям марки элементы интерьера — ничего лишнего: уже ставший привычным для владельцев «качающийся» рычаг 8-ступенчатой коробки; круглая шайба управления бортовым компьютером и прочими вспомогательными системами. Такие стандартные вещи как стереосистема BusinessCD, навигация и bluetooth, а также полный электропакет с обогревом всех сидений и ветрового стекла и упоминать не стоит, хотя и понятно, что все это — опции. В доставшейся нам во временное пользование машине не было люка в крыше и камеры заднего вида, зато имел место задний парктроник и электропривод двери багажника. Плюс адаптивные амортизаторы, позволяющие ездить в трех режимах — «овощном» EcoPro, стандартном Comfort и типа спортивном Sport. Правда, не совсем понятно, зачем он нужен на турбодизеле, однако нельзя не признать приятным тот факт, что после его активации руль наливается тяжестью, и автомобиль начинает резче и активнее реагировать на команды водителя.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
В России, согласно официальному сайту BMW, предлагается лишь один вариант силовой установки — трехцилиндровый 1,5-литровый битурбированный бензиновый мотор мощностью в 136 л. с. — на меньшее нашенские поклонники марки, ценящие в ее моделях и скоростную составляющую, и точность управления не согласны. Порталу же «АвтоВзгляд» досталась наиболее востребованная на европейском рынке версия 218d с турбокомпрессором рабочим объемом 1995 см3 и крутящим моментом в 330 Нм, достигаемых двигателем уже при 1750 об/мин. Вопреки цифрам, ураганом такую машину не назовешь, однако нельзя все же не признать, что «двоечку» это дизельное сердце тянет более чем уверенно. На разгон до 100 км/ч маленькому семейному однообъемнику требуется 9 секунд, а на немецком автобане, на участке с отсутствием ограничения скорости, аппарат легко и непринужденно раскочегаривается до отметок свыше 200 км/ч. В спортивном режиме динамика усиливается, но лишь отчасти, ибо рабочий диапазон дизеля — 3000—4000 об/мин, далее двигатель начинает неистово тарахтеть и настоятельно требовать переключить передачу повыше. Зато передний привод, так и не принятый большинством истинных фанатаов BMW, делает машину еще более интересной и острой в управлении.
И все же, как ни крути, есть у ActiveTourer и более серьезные, чем «сомнительная» внешность и передний привод, недостатки, благодаря которым этому транспортному средству будет весьма непросто прижиться на рынке российском. В том числе и потому, что в подкорке российского автолюбителя любой однообъемник ассоциируется прежде всего с вместимостью. И вот тут, как говорится, есть нюансы. И дело даже не в стесненности ног задних пассажиров — как говорится, в тесноте, да не в обиде. Но вот к объему багажного отделения имеются претензии — закинуть туда даже пару стандартных чемоданов не так-то просто: крышка багажника напрочь отказывается закрываться — не хватает пары сантиметров по длине.
Да и жесткость подвески даже в самом щадящем режиме мало кому понравится. К тому же огромные «катки» о 18 «инчах» ни разу не добавляют мягкости при преодолении даже смешных по российским меркам немецких кочек.
И в целом — по совокупности «потерь» — становится понятно, почему этот ActiveTourer пока так и не прижился в нашей стране и его будущее под российским флагом весьма туманно…