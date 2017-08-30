Тест-драйв Citroёn Berlingo Multispace: вокруг света с комфортом

Кстати, откидные столики есть и в спинках передних кресел. Плюс сенсорный экран, неплохая для бюджетного сегмента стереосистема, USB-разъем (к сожалению, только один), две розетки на 12V, сдвижные боковые двери салона, открывающееся отдельно стекло задней двери… Отдельно порадовали автоматически складываемые боковые зеркала при запирании, передний и задний парктроник, а также камера заднего вида с великолепным разрешением и четкостью. К тому же, дтестовый Berlingo оснащен системой противоотката назад при трогании с места в гору и реально замораживающим всех без исключения седоков мощнейшим кондиционером.

Ну а на десерт нельзя не упомянуть приложение Link MyCitroeё, которое при установке на ваш мобильный телефон позволяет полностью отслеживать все системы автомобиля и по умолчанию «коннектит» мобильник к машине даже при отключенном bluetooth. Вот и попробуй сказать теперь, что бюджетный коммерческо-пассажирский фургон не может быть удобен и практичен.

Между прочим, этот вполне себе укомплектованы Citroёn Berlingo Multispace стоит в Европе 17 300 евро, что в переводе на рубли по сегодняшнему курсу будет приблизительно 1 200 000 рублей. В Москве же, в прайс-листах столичных официальных дилеров эти машинки стартуют с цифры в 1 318 000 рублей за базовую версию. И поверьте, там не будет всех тех вкусных плюшек, что мы тут так долго перечисляли…