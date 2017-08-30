Тест-драйв Citroёn Berlingo Multispace: вокруг света с комфортом

Как показывает европейский опыт, пассажирский вариант Citroёn Berlingo, получивший после 2008 года приставку Multispace, вполне может стать надежным другом и верным помощникам. В этом портал «АвтоВзгляд» убедился, накрутив на «грузовичке» около 3000 км по дорогам Германии, Австрии, Италии, Словении и Хорватии, и это — едва ли только половина пути. Стоит отметить, что дизайн нового Berlingo весьма приятен, и это факт. Плавные и лаконичные формы линий кузова, модные нынче дневные ходовые огни, имплантированные в передний бампер, увесистая брутальная морда, не лишенная привлекательности. Ничего лишнего, никакой мишуры и хрома, Berlingo вообще в плане внешности довольно строг. Но пусть, ведь все самое интересное скрывается внутри минивэнчика.
Да, можно поворчать на тему пресловутого жесткого пластика, однако в целом к эргономике придраться сложно. Столько разных ящичков, полочек, ниш и отсеков для мелочевки, пусть даже не обитых кожей, вряд ли встретишь в каком нибудь другом относительно бюджетном автомобиле. Особенно порадовала полка над солнцезащитными козырьками, то бишь под потолком, и удобные открывающиеся отсеки в полу под ногами задних пассажиров. Кроме того, задние сиденья регулируются по углу наклона и длине, пусть и вручную, а среднее кресло заднего ряда можно сложить вперед и получится шикарный столик с подстаканниками.