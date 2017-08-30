Тест-драйв Citroёn Berlingo Multispace: вокруг света с комфортом

Фото avtovzglyad.ru
Фургончик Citroёn Berlingo в России хорошо известен, хотя и не очень популярен (за первое полугодие 2017-го продано менее 300 экземпляров). Однако на нашем рынке преобладают в основном сугубо коммерческие модификации машины. Пассажирские же Berlingo россияне обходят стороной, равно как и его родного брата-близнеца Peugeot Partner. Видимо, сказывается патологический комплекс русских на тему коммерческого автотранспорта: мол, негоже солидному семейному взрослому человеку ездить на комтрансе. И, как выяснил портал «АвтоВзгляд», зря.
Алексей Гусев

Как показывает европейский опыт, пассажирский вариант Citroёn Berlingo, получивший после 2008 года приставку Multispace, вполне может стать надежным другом и верным помощникам. В этом портал «АвтоВзгляд» убедился, накрутив на «грузовичке» около 3000 км по дорогам Германии, Австрии, Италии, Словении и Хорватии, и это — едва ли только половина пути. Стоит отметить, что дизайн нового Berlingo весьма приятен, и это факт. Плавные и лаконичные формы линий кузова, модные нынче дневные ходовые огни, имплантированные в передний бампер, увесистая брутальная морда, не лишенная привлекательности. Ничего лишнего, никакой мишуры и хрома, Berlingo вообще в плане внешности довольно строг. Но пусть, ведь все самое интересное скрывается внутри минивэнчика.

Да, можно поворчать на тему пресловутого жесткого пластика, однако в целом к эргономике придраться сложно. Столько разных ящичков, полочек, ниш и отсеков для мелочевки, пусть даже не обитых кожей, вряд ли встретишь в каком нибудь другом относительно бюджетном автомобиле. Особенно порадовала полка над солнцезащитными козырьками, то бишь под потолком, и удобные открывающиеся отсеки в полу под ногами задних пассажиров. Кроме того, задние сиденья регулируются по углу наклона и длине, пусть и вручную, а среднее кресло заднего ряда можно сложить вперед и получится шикарный столик с подстаканниками.

Фото avtovzglyad.ru

Кстати, откидные столики есть и в спинках передних кресел. Плюс сенсорный экран, неплохая для бюджетного сегмента стереосистема, USB-разъем (к сожалению, только один), две розетки на 12V, сдвижные боковые двери салона, открывающееся отдельно стекло задней двери… Отдельно порадовали автоматически складываемые боковые зеркала при запирании, передний и задний парктроник, а также камера заднего вида с великолепным разрешением и четкостью. К тому же, дтестовый Berlingo оснащен системой противоотката назад при трогании с места в гору и реально замораживающим всех без исключения седоков мощнейшим кондиционером.

Ну а на десерт нельзя не упомянуть приложение Link MyCitroeё, которое при установке на ваш мобильный телефон позволяет полностью отслеживать все системы автомобиля и по умолчанию «коннектит» мобильник к машине даже при отключенном bluetooth. Вот и попробуй сказать теперь, что бюджетный коммерческо-пассажирский фургон не может быть удобен и практичен.

Между прочим, этот вполне себе укомплектованы Citroёn Berlingo Multispace стоит в Европе 17 300 евро, что в переводе на рубли по сегодняшнему курсу будет приблизительно 1 200 000 рублей. В Москве же, в прайс-листах столичных официальных дилеров эти машинки стартуют с цифры в 1 318 000 рублей за базовую версию. И поверьте, там не будет всех тех вкусных плюшек, что мы тут так долго перечисляли…

Фото avtovzglyad.ru

Что же касается его ходовых качеств, то тут не все так однозначно. С одной стороны, машина вооружена современным «фиатовским» турбодизелем, который при относительно скромной по цифрам мощности в 90 лошадиных сил, прекрасно справляется со своей задачей — тяги хватает в любых режимах и на любом уклоне или подъеме, а преодолевать серпантины приходилось более чем регулярно. С другой — не совсем внятный шестидиапазонный «робот» с одним сцеплением, так что задумчивость при переключении сравнима с раздумьями Крамника и Каспарова между ходами. Да и сам селектор настолько искусно имплантирован в торпедо, что с непривычки потребовалось минуты полторы, чтобы попросту разыскать его. Да, конечно же, можно переключить селектор ручной режим, но тогда придется орудовать подрулевыми переключателями «а-ля Феррари», что на дизельном «минивэне», прямо скажем, занятие на любителя. И все же, покатавшись пару дней, нам удалось найти компромисс с этой хитрой коробкой.

Фото avtovzglyad.ru

Подгадывая момент переключения передач, что для опытных водителей несложно, нужно слегка отпускать педаль акселератора. И тогда «робот» переключает передачу быстрее. В случае же, если нужно ощутимо ускориться (при обгоне например), можно прямо в автоматическом режиме перещелкнуть на одну ступень вниз, тогда Citroёn среагирует значительно шустрее. Кстати, средний расход топлива у Berlingo составляет всего 5,6 литра солярки на 100 км пути, а залитого под пробку бака здесь хватает на 800—900 км пробега — вполне достойный результат.

Сможет ли в целом чисто пассажирский Citroen Berlingo снискать популярность у российского потребителя? Пока ответ на этот вопрос остается открытым. С одной стороны, автомобиль очень интересный, практичный (в том числе и учитывая периодичность планового техобслуживания в 20 000 км) и вместительный. С другой же, россияне все еще с недоверием относятся к машинам, построенным на базе фургончиков, просто в силу сложившихся стереотипов. А вот в Европе Citroёn Berlingo/Peugeot Partner в пассажирских вариантах весьма неплохо продаются.

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30 августа 2017
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