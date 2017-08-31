Тест-драйв Ford Fiesta: Black and White ей к лицу

Признаюсь, я и сама долго не могла оторвать взгляд от стильной черно-белой Ford Fiesta. Хоть и не испытываю страстной любви к белым автомобилям, но эта «малышка» растопила мое девичье сердце. Ее крыша, боковые зеркала и 15-дюймовые колесные диски выполнены в контрастном черном цвете — смотрится строго, незаурядно и, так уж и быть, спортивно. Впрочем, на мой взгляд, можно было бы еще затонировать задние стекла или фонари. Но учитывая, что мы все же рассматриваем бюджетный автомобиль, а не «Феррари», вполне себе сойдет и без этих изысков.

В отличие от экстерьера, салон Ford Fiesta Black and White нисколечко не изменился. Все тот же приятный на ощупь материал отделки передней панели; центральный подлокотник; множество отсеков подо всякие помадки-конфетки-монетки; кресла, обитые тканью — и, опять же, все в темных тонах. Практично, «съедобно», но все-таки простовато.

Обойдя «Фиесту» по кругу с десяток раз, мои друзья сошлись во мнении, что машина в черном-белом исполнении весьма привлекательна. Однако к моему громкому заявлению о том, что «она вообще-то еще и едет», товарищи, воспринимающие всерьез только BMW, Mercedes-Benz и прочих премиалов, отнеслись скептически. Что ж, загружая всех неверующих на борт, я настоятельно рекомендую пристегнуть ремни и поворачиваю ключ в замке зажигания.