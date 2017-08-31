Тест-драйв Ford Fiesta: Black and White ей к лицу

Фото: Виктория Базылева
Где бы я не появлялась в последние недели — будь то обед с подружками, встреча с проректором института или романтическое свидание — ловила на себе восторженные взгляды и выслушивала шквал комплиментов. Правда, внимание окружающих привлекало не столько мое сексуальное платье, сколько хетчбэк Ford Fiesta специальной серии Black and White, который оказался у меня на длительном тест-драйве.
Виктория Базылева

Признаюсь, я и сама долго не могла оторвать взгляд от стильной черно-белой Ford Fiesta. Хоть и не испытываю страстной любви к белым автомобилям, но эта «малышка» растопила мое девичье сердце. Ее крыша, боковые зеркала и 15-дюймовые колесные диски выполнены в контрастном черном цвете — смотрится строго, незаурядно и, так уж и быть, спортивно. Впрочем, на мой взгляд, можно было бы еще затонировать задние стекла или фонари. Но учитывая, что мы все же рассматриваем бюджетный автомобиль, а не «Феррари», вполне себе сойдет и без этих изысков.

В отличие от экстерьера, салон Ford Fiesta Black and White нисколечко не изменился. Все тот же приятный на ощупь материал отделки передней панели; центральный подлокотник; множество отсеков подо всякие помадки-конфетки-монетки; кресла, обитые тканью — и, опять же, все в темных тонах. Практично, «съедобно», но все-таки простовато.

Обойдя «Фиесту» по кругу с десяток раз, мои друзья сошлись во мнении, что машина в черном-белом исполнении весьма привлекательна. Однако к моему громкому заявлению о том, что «она вообще-то еще и едет», товарищи, воспринимающие всерьез только BMW, Mercedes-Benz и прочих премиалов, отнеслись скептически. Что ж, загружая всех неверующих на борт, я настоятельно рекомендую пристегнуть ремни и поворачиваю ключ в замке зажигания.

Оснащенный 1,6-литровым 105-сильным мотором TI-VCT и шестидиапазонным «роботом» PowerShift хетчбэк готов сорваться с места по первому же требованию. «Кидаю» педаль акселератора в пол и, коварно посмеиваясь, наблюдаю за реакцией выпучивших глаза пассажиров. «Ого! Какая шустрая!» — восторженно констатируют они. «Еще бы» — подумала я, «срывая» руль влево с целью демонстрации управляемости.

Приятной неожиданностью для ошарашенных седоков оказалась умеренно мягкая подвеска. Пролетая по «лежачим полицейским», колодцам и выбоинам подуставших дорог, ловишь себя на мысли, что обед, принятый за полчаса до поездки, наружу не просится. Кроме того, совершенно не приходится переживать за сохранность зубов и нежной пятой точки.

При этом «Фиеста» настолько шустра и динамична даже с 105-сильным двигателем (а ведь есть еще модификации с мотором в 120 л. с.), что пробиваясь сквозь километровые московские пробки ощущаешь себя именитым гонщиком, который несется по трассе где-нибудь в Монте-Карло.

Впрочем, даже на закрытых полигонах я не допускала, чтобы стрелка спидометра поднималась выше отметки в 160 км/ч. Хоть и заявлено, что машина спокойно вытягивает все 180. Не будем забывать, что мы все-таки тестируем хетчбэк, рассчитанный на умеренное вождение.

И если к ходовым повадкам и внешнему виду практически не придерешься, то о своей бюджетности Fiesta Black and White не раз напомнит рулевому «вредной» мультимедийной системой, дребезжащей на дурном покрытии обшивкой дверей и весьма скудному оснащению. Да, автомобиль черно-белой серии располагает всеми прелестями средней комплектации Trend с некоторыми дополнениями, однако этого привередливым автомобилистам покажется мало.

Так, к примеру, машина лишена датчиков дождя и освещенности. Не хватает электропривода зеркал — полезной опции для машины, кочующей по городским парковкам, где водители так и норовят снести «лопухи» и скрыться. Климат-контроль также отсутствует: за погоду «в доме» отвечает кондиционер. Ставишь на «единичку» — что мертвому припарка, а переключаешь на «двоечку» — реснички покрываются инеем.

Но самое глубокое разочарование приносит «общение» с мультимедийкой. Продвинутой системой SYNC наделены более богатые версии. Те же автомобилисты, что решили сэкономить, вынуждены мучиться, проливая горькие слезы в попытках настроить нужную «музыку».

Я, что называется, все свое ношу с собой — и садясь в очередной автомобиль, первым делом «втыкаю» в USB плеер (причем не навороченный Apple, а самый обычный Samsung). «Подружиться» с гаджетом система «Фиесты» даже не попыталась.

Настройки сбивались после каждой манипуляции заглушить-завести, и мне все время приходилось слушать одни и те же композиции, затесавшиеся в начале плей-листа. Зазубрив песни наизусть, я отбросила идею наладить свою «музыку» и сделала выбор в пользу радио. Но и тут оказалось не все так просто. Поиск любимой «волны» занял достаточно много времени. И ладно: молодежь то разберется с мудреными настройками спустя часок-другой, а водители постарше? С другой стороны, эта машинка явно не для тех, кому до пенсии рукой подать…

…Однако в общем и целом Ford Fiesta Black and White пришлась мне по вкусу. Модная, юркая, компактная, экономичная машина подойдет как милым барышням, предпочитающим не высовываться за пределы правого ряда, так и дерзким парням, получающим удовольствие от побед в светофорных гонках.

Для городской езды так вообще вариант прекрасный! Во время парковки благодаря скромным габаритам не психуешь, да и у окружающих не возникает желания снять твое маневрирование на мобильник, чтобы потом выложить в Сеть ролик под названием «Еще один чайник».

А ввиду отсутствия парктроников оперативно научишься «влезать» куда нужно, ориентируясь исключительно на глаз — если еще не освоил это искусство. И остается добавить, что ценники на черно-белую Ford Fiesta на сегодняшний день стартуют с отметки в 797 000 рублей за машину с МКП и 857 000 целковых за авто на «роботе». А с учетом всяких предложений, подготовленных производителем, можно приобрести хетч и того выгоднее: за 767 000 и 827 000 соответственно.

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31 августа 2017
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