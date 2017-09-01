Тест-драйв Jeep Grand Cherokee SRT: жрет — значит любит

Уберите от мониторов любителей «заряженных» баварских повозок и тому подобных «турбо эсов», прыщавых поклонников Давидыча и прочих метросексуалов, мечтающих о селфи с Lamborghini — речь ниже пойдет не об остром, как боль при отравлении, руле; не об обтекаемых формах, вызывающих у девочек «вау-эффект», а о самом настоящем мужском автомобиле, дружба с которым — это раз и навсегда.

Грубый, дерзкий, вызывающий — вот термины, в полной мере характеризующие Jeep Grand Cherokee, посылающий всех остальных — то ли завистников, то ли непонимающих — на три веселых буквы: SRT!

Возьмите самый обычный «Гранд», оденьте его в броский, раздражающий и одновременно вызывающий восторг огненно-красный костюм, добавьте воздухозаборники и по-больше черных элементов декора, придающих свежему образу агрессивности, а в качестве сердца пересадите ему порождающий своим рыком чувство вседозволенности 6,4-литровый V8 HEMI — и эта «тачка» будет переполнять вас эмоциями так же, как от «виагры» пенсионеров.