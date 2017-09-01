Тест-драйв Jeep Grand Cherokee SRT: жрет — значит любит

Фото: Александр Кобзев
В этом внедорожном спорткаре или — если угодно — спортивном внедорожнике «Отче Наш» вспоминают даже те, кто всю свою сознательную жизнь называл себя ярым атеистом. От общения с ним кровь в жилах кипит покруче, чем от кокаина. Что, уже возбудились?
Вячеслав Василенко

Уберите от мониторов любителей «заряженных» баварских повозок и тому подобных «турбо эсов», прыщавых поклонников Давидыча и прочих метросексуалов, мечтающих о селфи с Lamborghini — речь ниже пойдет не об остром, как боль при отравлении, руле; не об обтекаемых формах, вызывающих у девочек «вау-эффект», а о самом настоящем мужском автомобиле, дружба с которым — это раз и навсегда.

Грубый, дерзкий, вызывающий — вот термины, в полной мере характеризующие Jeep Grand Cherokee, посылающий всех остальных — то ли завистников, то ли непонимающих — на три веселых буквы: SRT!

Возьмите самый обычный «Гранд», оденьте его в броский, раздражающий и одновременно вызывающий восторг огненно-красный костюм, добавьте воздухозаборники и по-больше черных элементов декора, придающих свежему образу агрессивности, а в качестве сердца пересадите ему порождающий своим рыком чувство вседозволенности 6,4-литровый V8 HEMI — и эта «тачка» будет переполнять вас эмоциями так же, как от «виагры» пенсионеров.

Фото: Александр Кобзев

Обнимем до самого хруста костей американских специалистов, добившихся компромисса между жесткостью и комфортом — SRT сбалансирован именно так, как доктор прописал. Пусть даже если этот доктор и главврач психиатрической клиники: крены — да, но без кувырканий; легкий руль — а попробуй поупражняться налитой чрезмерной тяжестью «баранкой» 3-тонной махины в виражах на скоростях, которые не успевают считывать даже камеры автоматической фиксации нарушений.

Ну и что, что шины плывут в колее и визжат при торможении — этот как раз тот случай, когда рассудок теряется между страхом и азартом. Слава Господу, что в авто есть волшебные шестипоршневые тормозные механизмы от Brembo, обжигающие изнутри 20-дюймовые эффектные диски своим красным пламенем, а не то мозги бы взорвались от чувства дикой опасности, а тело — от переизбытка влаги.

Фото: Александр Кобзев

Настроить этого «монстра» под себя довольно просто: меню с бесновато красными тонами тачскрина гораздо понятнее, чем в последней версии Need For Speed, а по набору настроек, возможно, даже превосходит ее. Зажать амортизаторы, отключить систему стабилизации, усилить отклик педали газа и заставить едва ли не до упора держать обороты движка — пожалуйста.

Однако выполняя операции, помните: малейшее поглаживание педали акселератора подрывает SRT так, что за секунду можно стать героем страхового случая. Из в меру жестких сидений с прекрасной боковой поддержкой даже во время прохождения шпильки на скоростях быстрее ветра выпасть нереально. А вот про то, что при этом ничего не выпадет из штанов, американцы ничего не обещали.

Фото: Вячеслав Василенко

Еще бы: молотящий своими копытами табун из 468 «жеребцов» срывается с места так, будто где-то впереди его ждет стадо голодных и готовых на все кобыл. Каждый из седоков при этом получает такой удар по затылку, который ни разу не доводилось терпеть за свою карьеру даже самому Майку Тайсону.

Любите мазохизм — Launch-контроль в помощь: от мощнейшего пинка под зад на светофоре создается впечатление, что оставшиеся далеко позади автомобили попросту едут в обратном направлении.

При интенсивном разгоне цифровой спидометр меняет значения — аж в глазах рябит: неужели первую сотку с места SRT выдает за 5 секунд? Кажется, что этот порог он достигает сразу же после нажатия на «гашетку» — играясь с трековым и спортивным режимами, за мгновение ока можно ускориться до лишения «прав». Впрочем, если вы Мара Багдасарян или вам просто плевать на водительскую «корочку», то упереть стрелку в предельные 257 км/ч не составит ни малейшего труда.

Фото: Вячеслав Василенко

Только советуем перед поездкой забросить в багажный отсек пару-тройку канистр с «горючкой», ибо красный, как его называют, дьявол каждую сотню километров с жадностью заглатывает по 24,5 литра. Конечно, при флегматичной езде этот показатель можно сбить литров до двадцати, но быть овощем на SRT — непростительно.

Когда ты вяло массируешь правую педаль, он обижается: могучий HEMI презрительно фыркает, а восьмиступенчатый «автомат» отвечает недовольными подергиваниями. Да и зачем приобретать эту «зенитку», если потом не стрелять, продавливая пол? Тут отношения построены на полном удовлетворении друг друга: накормил «зверя» — насладился эмоциями. А уж по любви эти отношения или по расчету — решайте сами.

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1 сентября 2017
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