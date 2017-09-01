Тест-драйв Volkswagen Passat: высокая «кухня»

За рулем Volkswagen Passat иной раз даже странно становится: во всем мире признано понятие «гольф-класса», но почему-то никто до сих пор не додумался до термина «пассат-класс»?! Ведь это словосочетание куда как более емкое и краткое с описательной точки зрения, по сравнению с многословным определением: немецкий среднеразмерный седан класса «D», находящийся на стыке семейного и бизнес-класса… и т. п. Тем боле, что Passat знают и уважают везде и в Новом Свете, и в Старом, и в Китае, и в Африке — «Пассат» он и есть «Пассат». В этом году, напомним, Volkswagen немного освежил текущую версию своего Passat.

Она может похвастать трехзонным климат-контролем, камерой заднего вида, парктрониками по кругу, профессиональной акустической системой, цветным дисплеем в центральной консоли и мультифункциональным рулем с лепестками ручного переключения передач и функцией обогрева. Экстерьер авто преобразился за счет применения хромированных элементов декора и дизайнерских 17-дюймовых дисков из легкого сплава. Кроме того, машина получила светодиодную оптику и по-модному затемненные задние фонари.