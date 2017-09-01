Тест-драйв Volkswagen Passat: высокая «кухня»

Фото: Вячеслав Василенко
Про Volkswagen Passat любого поколения можно сказать, что эта машина — практически эталон сбалансированности потребительских качеств в своем классе. Коктейль из комфорта, управляемости, динамики, эргономики и прочих параметров машины D-класса идеально смешан, но не взболтан.
Алексей Батушенко

За рулем Volkswagen Passat иной раз даже странно становится: во всем мире признано понятие «гольф-класса», но почему-то никто до сих пор не додумался до термина «пассат-класс»?! Ведь это словосочетание куда как более емкое и краткое с описательной точки зрения, по сравнению с многословным определением: немецкий среднеразмерный седан класса «D», находящийся на стыке семейного и бизнес-класса… и т. п. Тем боле, что Passat знают и уважают везде и в Новом Свете, и в Старом, и в Китае, и в Африке — «Пассат» он и есть «Пассат». В этом году, напомним, Volkswagen немного освежил текущую версию своего Passat.

Она может похвастать трехзонным климат-контролем, камерой заднего вида, парктрониками по кругу, профессиональной акустической системой, цветным дисплеем в центральной консоли и мультифункциональным рулем с лепестками ручного переключения передач и функцией обогрева. Экстерьер авто преобразился за счет применения хромированных элементов декора и дизайнерских 17-дюймовых дисков из легкого сплава. Кроме того, машина получила светодиодную оптику и по-модному затемненные задние фонари.

Что касается интерьера, то в салоне появились новые передние кресла, а также алюминиевые и черные глянцевые вставочки на торпедо. Стартовая цена седана составляет 1,5 млн. рублей. В эту сумму оценивается автомобиль с 1,4-литровым наддувным двигателем мощностью 125 л. с. И семидиапазонным «роботом». Топовый Passat Life со 180-сильным бензиновым двигателем обойдется почти в 2 млн. рублей. Живописать внешность этой машины смысла особого нет. Строгий «взгляд» его светодиодной головной оптики уже знаком отечественному автовладельцу достаточно хорошо.

Отмечу лишь несколько нюансов показавшихся важными лично для меня. Первый связан с «лежачими полицейскими». В последнее время столичные власти взяли моду расставлять по дорогам города их самую зубодробительную разновидность — короткие и высокие резиновые «горбики», больше всего напоминающие не элемент дорожного обустройства, по которым ездят машины, а бордюрные камни, чье главное предназначение — преградить всяческое передвижение колесному транспорту. Так вот, подвеска Passat оказалась одной из самых приспособленных к форсированию этих резиновых чудовищ на скорости, отличной от скорости престарелого пешехода. Подвеска позволяет машине плавно, без зубодробительных подскоков, комфортно преодолевать этих «полицаев». При этом машина демонстрирует отличную управляемость, а в поворотах кренится минимально, при всей своей комфортности.

Следующий нюанс, которым лично меня порадовала эта версия Passat, — это конструкция водительского кресла. Мне приходилось сиживать во многих из них — и «ковшах» приспортивленных табуреток, и на мягких подушках «диваномобилей». И практически ни в одном из них, за редким исключением, моя «пятая точка» не ощущала полного комфорта. Вечно что-то словно упирается аккурат в левый тазобедренный сустав. Такая вот физиологическая «отрыжка» спортивного детства и юности. А сидя за рулем Passat никакого дискомфорта «в тылах» я не почувствовал. На российском рынке имеются еще три машины, в которых я могу устроиться с аналогичным комфортом.

Справедливости ради замечу, что кроме «Пассата» среди них нет ни одной из линейки Volkswagen. И последней субъективной каплей меда в бочке шнапса под названием Passat, для меня стало искреннее расстройство младшего, когда он узнал, что эту машину придется вернуть в пресс-парк. А ведь парень уже поездил (правда, в детском кресле) не менее чем на сотне машин, но такие сильные эмоции при расставании у него вызывали лишь единицы — по пальцам на одной руке пересчитать можно…

седан
1 сентября 2017
156



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы