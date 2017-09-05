Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class All-Terrain: бургер для гурманов

Если же перенести эту параллель в автомобильный мир то окажется, что и здесь есть машины «быстрого питания» и «высокая кухня от кутюр». Что, потекли уже слюнки от предвкушения? Не торопитесь, ведь герой этого теста — Mercedes-Benz E-Class All-Terrain — редкая птица на наших дорогах, этакий сплав практичности, изысканного комфорта и передовых технологий.

ВЫЧУРНЫЙ СТИЛЯГА

Бросив первый взгляд на его брутальную радиаторную решетку, сначала даже и не вериться, что это продукт от именитых штутгарцев — нет той утонченности, манерности, блестящего лоска и выверенности кузовных линий. Хотя, признаться, в их императорском доме все уже давным-давно перепуталось — можете навскидку вспомнить, как в настоящее время называется их прошлая «эмэлька»? Вот-вот, и я о том же. Но принимая во внимание предназначение этого автомобиля, соглашаешься с дизайнером. Так что неудивительно, что практичный черный пластиковый обвес по периметру кузова начинает «играть новыми красками».

Одним словом, экстерьер универсальной «ешки» в редакции All-Terrain полностью себя оправдывает — на таком авто не стыдно подъехать не то что к модному клубу, но и к загородной резиденции самого доктора Цетше.