Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class All-Terrain: бургер для гурманов

Фото avtovzglyad.ru
Знаете, чем отличаются бургеры из «макдачной» и от титулованного шеф-повара? Казалось бы, ингредиенты в обоих случаях практически идентичны, но почему-то фаст-фудный бутерброд мы употребляем не глядя — лишь бы насытиться. Во втором же случае, как ни странно, получаем удовольствие от поедания простой, на первый взгляд, пищи.
Михаил Балберов

Если же перенести эту параллель в автомобильный мир то окажется, что и здесь есть машины «быстрого питания» и «высокая кухня от кутюр». Что, потекли уже слюнки от предвкушения? Не торопитесь, ведь герой этого теста — Mercedes-Benz E-Class All-Terrain — редкая птица на наших дорогах, этакий сплав практичности, изысканного комфорта и передовых технологий.

ВЫЧУРНЫЙ СТИЛЯГА

Бросив первый взгляд на его брутальную радиаторную решетку, сначала даже и не вериться, что это продукт от именитых штутгарцев — нет той утонченности, манерности, блестящего лоска и выверенности кузовных линий. Хотя, признаться, в их императорском доме все уже давным-давно перепуталось — можете навскидку вспомнить, как в настоящее время называется их прошлая «эмэлька»? Вот-вот, и я о том же. Но принимая во внимание предназначение этого автомобиля, соглашаешься с дизайнером. Так что неудивительно, что практичный черный пластиковый обвес по периметру кузова начинает «играть новыми красками».

Одним словом, экстерьер универсальной «ешки» в редакции All-Terrain полностью себя оправдывает — на таком авто не стыдно подъехать не то что к модному клубу, но и к загородной резиденции самого доктора Цетше.

Фото avtovzglyad.ru

ИГРА КОНТРАСТА

Но все это внешнее великолепие меркнет, как только открываешь дверь в салон. «Немец» подсвечивает асфальт своей фирменной трехлучевой звездой; ослепительно красивый, но абсолютно непрактичный в наших погодных условиях белый кожаный салон так и манит сесть за руль, за которым, благодаря неисчислимому количеству настроек, сможет устроиться даже самый «раздобревший» от ежедневно поедаемых рулек, совмещенных с литрами пива, бюргер.

Если же говорить об эргономике кокпита, то в данном случае все сделано во имя Его Величества Комфорта. И что самое привлекательное по моему мнению — немцы не пошли по пути всеобщей «тачизации» всего и всея, оставив за основными и часто используемыми функциями (например, управление климат-контролем и подогревом сидений) физические кнопки, а не виртуальные аналоги, которые еще нужно обнаружить в дебрях бортового компьютера.

Единственное, что по началу вызывало неодобрение, так это «кочерга» управления 9-ступенчатой АКП (слава Ктулху, честного «гидрача», а не новомодной «коробкой с двумя сцеплениями»), расположенная на американский манер справа под «баранкой».

Фото avtovzglyad.ru

Но проведя за рулем буквально час, привыкаешь к этому варианту, и он даже начинает казаться единственно верным, ведь тем самым проектировщики избавились от рычага между передними сиденьями, разместив там внушительных размеров бокс и систему управления мультимедией, которой стоит посвятить отдельный абзац.

…Представьте себе, что вы находитесь в центре управления космическими полетами. Перед вами два здоровенных «айпада», куда выводится вся информация. Вместо приборного щитка — дисплей, оформление которого вы можете менять по своему усмотрению (лично мне понравился режим «Прогрессивный»), по центру консоли еще один «телевизор», где отображается второстепенная информация (например, играющий трек или визуализация режима All-Terrain). Всем этим хозяйством, слава ретроградам-дизайнерам, нужно управлять не тупо «тыча» в дисплей, после чего он засаливается до степени «брызни мне в глаза Черемухой», а посредством либо шайбы, либо тач-панели, которые расположены там, где обычно «живет» ручка КП… Казалось бы, что еще нужно для комфортного время провождения в столичных пробках?

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Ко всему этому великолепию стоит добавить регулируемую подсветку по периметру салона, подкачку «боковой поддержки» сидений в крутых поворотах, несколько программ массажа для передних пассажиров, панорамную крышу и столь «необходимую» в наше время ароматизацию салона благородными «шанелями и диорами».

Что же касается заднего ряда сидений, то даже как-то стыдно пользоваться избитым штампом «уселся сам за собой» — кажется, что здесь уместится целый взвод бундесвера. И это неудивительно, если посмотреть цифры: колесная база составляет без малого три метра, а длина равна 4933 мм.

НЕ В ДРАЙВЕ ДЕЛО

За рулем Mercedes-Benz E-Class All-Terrain совершенно не хочется безумно топить «тапку в пол», хотя при желании данный агрегат может помочь это сделать — двухлитровый дизель мощностью 194 л. с. и крутящим моментом в 400 Нм «спуртит» нелегкий универсал с объемом багажного отделения в 640 л (1820 л при сложенных задних сиденьях) за 8 секунд. Но задайте себе вопрос: «А нужно ли вам это»? Может лучше остаться в зоне непререкаемого комфорта и получать удовольствие, просто находясь за рулем? Например, катясь в «пробке» в режиме адаптивного круиз-контроля, который сам тормозит и, о чудо, сам разгоняется?

Фото avtovzglyad.ru

Но при этом спонтанные вылазки на легкое бездорожье или движение по проселочным дорогам до фазенды All-Terrain с удовольствием и сверхмаксимальной уверенностью в своих силах отважится пройти, как говорится, «без сучка, но с задоринкой». И все это благодаря пневматической подвеске AIR BODY CONTROL и системе полного привода 4MATIC, которая распределяет момент в соотношении 45:55 в пользу задней оси.

Шутка ли, но машина, в зависимости от выбранного режима работы подвески и трансмиссии, регулирует работу каждого отдельно взятого амортизатора, подстраиваясь под текущее состояние дорожной поверхности. А при необходимости «форсировать» размытую грунтовку или, скажем, снежный занос, достаточно привести в действие режим All-Terrain (работает на скорости до 35 км/ч), который приподнимает кузов еще на 30 мм.

Конечно, далеко забраться в лес этот Mercedes не даст, но уверенности добавит (оставьте трактор в зоне действия сотовой сети). Если же вы за «жжение резины», то, друзья, вы не по адресу — обратите внимание на коллег из Баварии. Правда, такого уровня комфорта вы у них ни за какие деньги не получите. Единственное, что на нашем рынке выступает в качестве конкурента Mercedes-Benz E-Class All-Terrain — так это Audi A6 All-Road.

Фото avtovzglyad.ru

В ЧЕМ ПРАВДА?

Только вот в чем «фишка»: если Mercedes-Benz E-Class All-Terrain продается в единственно возможной комплектации (в которой есть все «плюшки») за 4 080 000 ₽, то конкурента из Ингольштадта в конфигураторе я «настругал» практически на 4,5 млн. «деревянных». И при этом я бы не сказал, что Audi чем-то кардинально лучше чемпиона командного (да и личного) зачета «Формулы-1».

Да и что говорить, если соседи по парковке смотрели на меня как на чудака, ведь за эти деньги можно взять премиальный SUV из «стана японских». Но помните, что обычная говяжья котлета из перекрученного мяса из ближайшего McDonalds против вырезки Black Angus от прославленного повара — это словно секс с резиновой женщиной против удовольствия в постели с Анджелиной Джоли. А за удовольствие, как водится, нужно платить.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, премиальный сегмент, премиум-сегмент, купить машину
5 сентября 2017
400


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы