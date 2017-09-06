Тест-драйв Land Rover Discovery 5: шесть бед — один ответ

ЗАЙДЕМ С ТЫЛА

С дизайном у нового Disco порядок, если не считать обезображенную корму. То ли полет мысли шеф-дизайнера Джерри Макговерна на ней оборвался, то ли поторопили его и он бросился рисовать более гармоничный и красивый Velar. В общем, весьма не однозначный тыл у нового Discovery. Впрочем, на стартовые продажи в России это, похоже, не повлияло — за пару месяцев владельцами новинки стали порядка трехсот человек. Но счастливы ли они?

Если это их первый автомобиль и они девушки, то, предположу, что да. А если это мужики с ростом под 190 см? В старом Disco такие помещались легко, а куда им девать свои головы в новом? В кресле водителя рослому человеку с комфортом не усесться! Выходит, даром переставляли новичка на новую «тележку», благодаря которой на любом из рядов должен вроде бы легко поместиться 187-сантиметровый пассажир. И слово «поместиться» хочется выделить здесь, как ключевое.