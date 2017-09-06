Тест-драйв Land Rover Discovery 5: шесть бед — один ответ

Все внедорожные фишки новому Discovery достались от прежних поколений — это так сказать его ДНК, которое, слава индийским богам, сохранили. Ко всему прочему производитель добавил в новый Disco внедорожный круиз-контроль и систему Terrain Response 2 с автоматическим режимом регулирования подвески. Все это, конечно, круто. Но делая шажок вперед, Land Rover одновременно скачет гигантскими прыжками назад. И при этом продолжает ошибочно считать свои автомобили премиальными. Так и хочется сказать: «Друзья, да вы не видели настоящего премиума!».
ЗАЙДЕМ С ТЫЛА
С дизайном у нового Disco порядок, если не считать обезображенную корму. То ли полет мысли шеф-дизайнера Джерри Макговерна на ней оборвался, то ли поторопили его и он бросился рисовать более гармоничный и красивый Velar. В общем, весьма не однозначный тыл у нового Discovery. Впрочем, на стартовые продажи в России это, похоже, не повлияло — за пару месяцев владельцами новинки стали порядка трехсот человек. Но счастливы ли они?
Если это их первый автомобиль и они девушки, то, предположу, что да. А если это мужики с ростом под 190 см? В старом Disco такие помещались легко, а куда им девать свои головы в новом? В кресле водителя рослому человеку с комфортом не усесться! Выходит, даром переставляли новичка на новую «тележку», благодаря которой на любом из рядов должен вроде бы легко поместиться 187-сантиметровый пассажир. И слово «поместиться» хочется выделить здесь, как ключевое.
МАЛОВАТО БУДЕТ
Помещаются они и в KIA Picanto, и в Renault Logan, и еще много куда. Только не сидят с комфортом, а именно помещаются. Так и в новом Discovery — явно заниженная крыша давит не только спереди, но и сзади. Не спасает даже та стильная ступенька, которая, как дань прошлым поколениям, перекочевала на крышу «пятерки». Не верите? Заберитесь на второй и третий ряды внедорожника, и сами все поймете. Места здесь ничуть не больше, чем в четверке, а багажник даже меньше — проверено с рулеткой!
Зато по количеству розеток и USB новый Disco рекордсмен — развлечения и энергонезависимость поставлены здесь во главу угла. Куда ни загляни, везде можно приткнуть какой-то девайс на зарядку.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
НИ КОЖИ…
Говоря про скачок назад, я имею ввиду не только не выросшую вместимость нового Discovery. Так, например, премиальности в нем не стало от слова совсем. Четверка в разы приятней и брутальней внутри. Ее передняя панель покрыта кожей, которой «пятерке» не дали даже за доплату. Всевозможные «крутилки» также интересней у Disco 4 — по-внедорожному мощные, прорезиненные шайбы приятно ложатся в пальцы и по ним не промажешь даже при сильной тряске. Чего не скажешь о хлипких ручках у «пятерки».
А уж расположение регулировки громкости со стороны пассажира — это и вовсе неуважение к российскому, да и европейскому рынку в целом. Да, можно сказать: «Мы художники, мы так видим». Но не катит, товарищи британцы. Мне, как водителю, удобно, когда все под рукой и с той стороны, с которой ожидаешь! Да, вы, видимо, сэкономили уйму денег, но уподобились азиатским пикапам Mitsubishi L200, Fullback, Isuzu D-Max, цена которых в сравнении с ценой на Disco 5 — ничтожна. А то, что верхний передний бардачок лишили ручки открывания — так это и вовсе провал! А как же эргономика и юзабилити? Да бог с ней — с кожей. Чего стоит одна только «премиальная» мультимедийная система!
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
…НИ МУЛЬТИМЕДИА
Из поколения в поколение ей, вместе с внедорожными ДНК, передаются и все глюки. Начнем с удобства. Какой, интересно, умник догадался сделать огромный экран прямоугольным настолько, что это даже не киношный формат 16:9? Интересно, тот, кто это придумал, пробовал пользоваться навигацией на этом экране?
Если читатель не понял о чем речь, то вспомните, как вы ставите смартфон, когда включаете на нем «Яндекс.Навигатор». Да, вертикально, чтобы все повороты были видны наперед. О чем думали в Land Rover, когда разрабатывали экран, предположить сложно. Даже в режиме 3D навигация неудобна! Чего уж говорить о постоянном зависании и не срабатывании виртуальных клавиш — всего этого у мультимедийки нового Disco сполна. Да и меню настолько сложное, что я даже не вспомнил, где видел ошибки перевода на русский язык. Но, поверьте, они там были. Не в том количестве, как у «четверки», но были, черт возьми!
А как вам аналоговая панель приборов? У Audi Q7 за меньшие деньги она цифровая и хороша настолько, что от ее созерцания невозможно оторваться — шкалы приборов меняют размеры, освобождая место под навигационную систему, которая, в свою очередь, базируется на картах Google. И не в виде схемы, а со спутника — высший пилотаж и премиум налицо!
КРАСОТА ИЛИ ЕХАТЬ?
Топовая комплектация First Edition предлагается на 21-х колесах! Если после прочитанного вы все равно не передумали покупать Land Rover Discovery 5, то хотя бы не берите его на колесах этой размерности — не портите себе ощущений от плавности хода внедорожника. С ними ее нет абсолютно. Салон и кузов наполнены вибрацией. Шумность — повышена. При езде по бездорожью ощущаются паразитные вибрации неподрессоренных масс. Нет, не стоит жертвовать комфортом ради сомнительной красоты и дисков черного цвета.
НЕ В КОНЯ КОРМ
Трехлитровая бензиновая турбо-шестерка мощностью 340 л. с. тоже не впечатлила. Ну не ощущается ее табун, как ни втаптывай педаль газа в пол. 7,1 секунды до сотни говорите? Возможно. Но дизель старой «четверки» валит куда лучше на старте. От чего приятных ощущений от него куда больше. А как вам расход в 16—17 литров на сотню? А ведь не забываем, что еще придется платить налоги!
…В общем, разочарования в этом автомобиле больше, чем очарования. Первый wow-эффект проходит, как только с грохотом захлопывается дверь нового Discovery 5 — даже здесь англичане умудрились все испортить. А ведь мы еще не заглядывали под капот и днище «нового» внедорожника. И уж поверьте, там тоже есть о чем рассказать. Но это уже другая история…