Тест-драйв новой Honda CR-V: деликатный дворецкий

В России модель давно завоевала многочисленную армию верных поклонников, а лично мне запомнился представитель позапрошлой, третьей генерации, который отличался сбалансированностью и в равной степени сочетал азартную управляемость и ездовой комфорт. Нынешний CR-V в сравнении с предком — совсем другой автомобиль: типичный раздобревший буржуа, чьи главные приоритеты — уют и благоустроенность.

Японский кроссовер получил новую модульную платформу, общую с Honda Civic десятого поколения, при этом колесная база увеличилась на 30 мм, а кузов — на 60 мм. Прибавка в габаритах обеспечила дополнительное пространство в салоне, в то время как объем багажного отделения у предшественника был больше на целых 67 л (589 против 522 л). И это при том, что под полом кроссовера — малоразмерная докатка. Если сравнивать с конкурентами, то у Mitsubishi Outlander размер отсека составляет 477/1640 л, у Hyundai Santa Fe — 585/1680 л, Nissan X-Trail — 497/1585 л, Kia Sorento — 605/1662 л.

Зато, если верить паспортным данным, в сравнении с предыдущим поколением у нового CR-V на 28 мм увеличился дорожный просвет — до 208 мм. Конструкция подвески осталась прежней: спереди — McPherson, сзади — многорычажка.