Тест-драйв новой Honda CR-V: деликатный дворецкий

Фото Денис Халфин
Биография Honda CR-V уходит корнями в середину дремучих девяностых, поэтому модель можно считать ветераном среди кроссоверов. Автомобиль пятого поколения встал на новую платформу, слегка раздался в размерах, а свежий костюмчик скроен с присущим японскому бренду чувством меры — умеренно агрессивно, умеренно динамично и в меру узнаваемо.
Денис Халфин

В России модель давно завоевала многочисленную армию верных поклонников, а лично мне запомнился представитель позапрошлой, третьей генерации, который отличался сбалансированностью и в равной степени сочетал азартную управляемость и ездовой комфорт. Нынешний CR-V в сравнении с предком — совсем другой автомобиль: типичный раздобревший буржуа, чьи главные приоритеты — уют и благоустроенность.

Японский кроссовер получил новую модульную платформу, общую с Honda Civic десятого поколения, при этом колесная база увеличилась на 30 мм, а кузов — на 60 мм. Прибавка в габаритах обеспечила дополнительное пространство в салоне, в то время как объем багажного отделения у предшественника был больше на целых 67 л (589 против 522 л). И это при том, что под полом кроссовера — малоразмерная докатка. Если сравнивать с конкурентами, то у Mitsubishi Outlander размер отсека составляет 477/1640 л, у Hyundai Santa Fe — 585/1680 л, Nissan X-Trail — 497/1585 л, Kia Sorento — 605/1662 л.

Зато, если верить паспортным данным, в сравнении с предыдущим поколением у нового CR-V на 28 мм увеличился дорожный просвет — до 208 мм. Конструкция подвески осталась прежней: спереди — McPherson, сзади — многорычажка.

Изменения во внешности определенно пошли «японцу» на пользу: он обзавелся более рельефным передним бампером, выразительными фарами, ставшими полностью светодиодными, а также изящной шестигранной решеткой радиатора. Еще значительней изменилась корма за счет фактурных рубленных граней, иной формы светодиодных фонарей и более внушительного заднего спойлера.

Салон новой модели в общих чертах напоминает прежние апартаменты CR-V, где функциональность удачно вписывается в рамки консервативного стиля. Хотя в деталях заметны существенные изменения. Например, панель приборов теперь электронная, с качественной цветной графикой. Имеется также регулируемый проекционный дисплей, позволяющий не отвлекаться от дороги. На центральной консоли размещен планшет с 7-дюймовым интерактивным экраном, с которым придется смириться всем, кто привык к традиционным кнопкам. Все функции медиасистемы, кроме громкости звука, теперь регулируются с помощью тачскрина. Впрочем, ни на качество изображения, ни на скорость реакции жаловаться не пришлось.

Мультмедийная система Android Display Audio, оснащенная беспроводными каналами связи, благополучно зеркалит с удаленного источника по Сети любое мобильное устройство. Также передача данных может осуществляться через соответствующие кабели USB, HDMI. Сюда же выводится изображение камеры заднего вида и камеры бокового обзора правого зеркала, которое, как и в предыдущем CR-V, автоматически включается при срабатывании поворотника.

С удобством расположения и эргономикой у водителя проблем нет, если даже он «широкий» и рослый. И уж тем более они отсутствуют у задних пассажиров, которые почувствуют себя на втором ряду просто по-царски. Здесь отсутствует центральный тоннель на полу, а места с лихвой хватит для пассажиров самой выдающейся комплекции, причем даже, если отодвинуть переднее кресло назад до упора, ногам будет свободно. Пожалуй, у CR-V объемы пространства на втором ряду одни из самых выдающихся в классе. К тому же на заднем диване регулируется наклон спинки, но только в двух положениях.

На российском рынке кроссовер оснащается двумя знакомыми бензиновыми «четверками» объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,4 л (186 л. с.). Новый 1,5-литровый турбомотор мощностью 190 л. с. к нам поставляться не будет. Модель доступна у нас в четырех комплектациях, все они полноприводные, а в качестве трансмиссии отныне доступен только бесступенчатый вариатор, дебютировавший в предыдущем поколении на старшей версии.

В топовом исполнении с возможностями 2,4-литрового 186-сильного мотора CR-V без труда вписался в статус комфортного семейного средства передвижения. «Японец» оказался крайне обходителен и деликатен как с пассажирами, так и с водителем. Чувство уверенности не покидает ни в городских условиях, ни на загородном шоссе, где кроссовер во время поездок «на юга» станет примерным дальнобойщиком. С полным приводом, но без возможности заблокировать межосевую муфту, «японец» готов «пощупать» умеренное бездорожье. Вежливая подвеска старательно заботится о комфорте пассажиров на любом асфальте, а по-американски слегка рассеянные настройки руля заточены под спокойную и размеренную езду.

Все бы ничего, но для кого-то семейный автомобиль исполняет роль примерного и услужливого дворецкого, а для кого-то он должен стать закадычным и верным другом, с кем можно и поговорить по душам, да и просто оторваться. Одним словом, в характер чопорного и правильного «японца» не помешало бы плеснуть огонька, задоринки и перчинки, которыми славился его предок, третий CR-V.

Так что кому-то наверняка захочется приправить это блюдо остреньким, потому что мотор вроде бы тяговит, вариатор не ленится, отзыв на педаль газа оперативный, но разгоняется «японец» совсем без вдохновения. Ускорение ровное, стабильное, а без страсти и взрыва. Причем, даже спортивный режим трансмиссии не особо спасает ситуацию, и для того, чтобы выжать хоть каплю азарта, приходится включать ручной режим с имитацией скоростей. Все-таки вариатор — коробка на любителя. Не способствует к активной езде и рулевое управление, а вот работа подвеска показательна во всех отношениях, и за это производителю — твердые «пять баллов».

Если уровень комфорта пятого CR-V действительно способен ввести в эйфорию, то его цена возможно и отрезвит, хотя на фоне одноклассников она вполне конкурентноспособна. Диапазон цен на новый кроссовер варьируется от 1 769 900 до 2 389 000 рублей. Для сравнения — Skoda Kodiaq обойдется от 1 999 000 до 2 575 000, Renault Koleos — от 1 749 000 до 2 219 000, Hyundai Santa Fe — от 1 956 000 до 2 449 000, Mitsubishi Outlander — от 1 499 000 до 2 289 990, Nissan X-Trail — от 1 414 000 до 2 022 000.

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8 сентября 2017
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