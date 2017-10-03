Тест-драйв Ford Focus White&Black: черно-белое настроение

Фото: Денис Филатов
Этот некогда народный автомобиль сегодня несколько подутратил связь с народом — за полгода владельцами Ford Focus стали 6500 россиян, в то время как на мировом рынке он разошелся тиражом в 335 000 машин. И виной тому не столько капризный PowerShift и чудаковатый SYNC, сколько подскочившие вверх цены и стремительно эволюционирующие конкуренты. Впрочем, кое-какие козыри в борьбе за потребителя у «фордовцев» еще припасены.
Вячеслав Василенко

Что нужно для того, чтобы обратить внимание покупателя на примелькавшийся третий «Фокус», пока где-то там в Европах тестируют автомобиль нового поколения? Правильно — придумать машине новую версию и предложить вкусные условия на ее покупку. Получите — распишитесь!

Вооружившись черными, как Майк Тайсон, красками, американцы куда более умело, нежели именитый боксер распорядился своими способностями, размазали их по белоснежному кузову автомобиля. В итоге получился стильный, контрастный и эстетически притягательный образ, придавший машине свежести и модности. Спорить сложно, что выкрашенные в черный цвет крыша и корпусы боковых зеркал смотрятся на белом фоне одновременно строго и вызывающе. А черные матовые колесные диски из легкого сплава идут «Фокусу» не меньше, чем мускулистые губы Виктории Боне.

Радует, что «фордовцы» не пошли по пути японской Suzuki и прочих европейских VAG, пускающих пыль в глаза покупателей яркими, порой даже чересчур едкими тонами, а выбрали беспроигрышное сочетание двух классических цветов, призванных подстегнуть внимание как молодой, так и более возрастной аудитории. В общем, зачет.

А что внутри? Нет, белого руля на фоне черного потолка вы здесь не увидите, но зато «баранка» щеголяет кожаной отделкой и функцией обогрева. К тому же, греется и лобовое стекло — завистливые соседи, ежедневно по зиме отдирающие со стекол лед то ли кредитной карточкой, то ли скребком, определенно насуют в колеса «Фокуса» гвоздей. Главное — не говорить им про отдельно подогревающиеся форсунки омывателя, а то к проколам в шинах могут добавиться еще и царапины на кузове.

Помимо прочего, «черно-белый» Ford Focus оснащен датчиком освещенности с функцией задержки, чтобы хозяин мог спокойненько дойти до подъезда, не столкнувшись в темной подворотне с одним из тех самых соседей. Еще из бонусов — двухзонный климат-контроль и автоматически включающиеся во время дождя стеклоочистители. Про самозатемняющееся зеркало заднего вида и полный электропакет, полагаем, много говорить не стоит.

В остальном — без фокусов. Да они и не нужны: к качеству материалов отделки и эргономике, за исключением лишь требующего привыкания мультимедиакомплекса SYNC, не придраться. А по количеству розеток Focus, пожалуй, уступает только Chevrolet Tahoe — вить паутину из проводов от регистратора и редар-детектора не придется.

На ходу автомобиль бесподобен, если не одно «но». Гламурые колесные диски обуты в никудышные покрышки Michelin Energy, которые на влажном покрытии в мгновение ока теряют траекторию и совсем не хотят держаться за дорогу. Похоже, попав под влияние зеленых трендов, французы забыли наделить свою экологически чистую, как они уверяют, «резину» свойствами цепкости. Впрочем, к поведению шин довольно быстро привыкаешь, деликатно работая ободом и заблаговременно прибегая к торможению.

Настройки рулевого управления и шасси — прекрасны. Автомобиль не болтает, подвеска умеючи сглаживает рытвины российских направлений. Тяги 125-сильного мотора хватает с лихвой, чтобы в момент стать рекордсменом по количеству полученных «писем счастья». Вот только шестиступенчатый «робот» с двойным сцеплением порой напоминает о себе откровенными пинками, хотя они и не сильнее тех, что раздают «ваговские» DSG. Расход 1,6-литрового движка при агрессивной манере езды приближается к 10 литрам на сотню, а при умеренно-неторопливой — не превышает и 8л/100км.

Согласитесь, цифры устрашающими не назвать. Как, впрочем, и цену этого черно-белого коня — Ford Focus White&Black на 100 000 рублей дороже обычного «Фокуса», а с учетом действия специальной программы Ford Options его владельцем можно стать всего за 6600 «деревянных» в месяц. Чем не стимул присмотреться к новой версии «американца»?

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, кризис, производство, автозаводы, купить машину
3 октября 2017
252




Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы