Тест-драйв Ford Focus White&Black: черно-белое настроение

Что нужно для того, чтобы обратить внимание покупателя на примелькавшийся третий «Фокус», пока где-то там в Европах тестируют автомобиль нового поколения? Правильно — придумать машине новую версию и предложить вкусные условия на ее покупку. Получите — распишитесь!

Вооружившись черными, как Майк Тайсон, красками, американцы куда более умело, нежели именитый боксер распорядился своими способностями, размазали их по белоснежному кузову автомобиля. В итоге получился стильный, контрастный и эстетически притягательный образ, придавший машине свежести и модности. Спорить сложно, что выкрашенные в черный цвет крыша и корпусы боковых зеркал смотрятся на белом фоне одновременно строго и вызывающе. А черные матовые колесные диски из легкого сплава идут «Фокусу» не меньше, чем мускулистые губы Виктории Боне.

Радует, что «фордовцы» не пошли по пути японской Suzuki и прочих европейских VAG, пускающих пыль в глаза покупателей яркими, порой даже чересчур едкими тонами, а выбрали беспроигрышное сочетание двух классических цветов, призванных подстегнуть внимание как молодой, так и более возрастной аудитории. В общем, зачет.