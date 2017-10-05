Тест-драйв новой Hyundai Sonata: камерное искусство

Как известно, сонатная форма характерна для камерного исполнения, и это очень показательно в отношении нашего сегодняшнего корейского произведения, которое блестяще исполняется без большого оркестра, звучит хоть и негромко, зато в полных ладах с гармонией. Камерное искусство к человеку ближе, его отличает доступность, поэтому такая музыка — удел широкого круга почитателей. Так что корейцы не ошиблись с музыкальной формой и исполнением, и в общем целом угадали мелодию.

Даже с обилием сверкающего хрома на кузове, внешность седана Hyundai Sonata VII поколения не назовешь вызывающей и кричащей. В габаритах 4855х1865х1445 мм не нашлось места дизайнерским откровениям и экспериментам со стилем, если не считать подоконную линию молдинга, протянутую до самых фар. В остальном все выдержанно в корпоративных «струящихся линиях» и элегантных полутонах.Такой облик обычно не бросается в глаза, но и ничем не раздражает. При этом «корейца» не назовешь «сереньким», и со всех ракурсов он смотрится современно и актуально, а если речь идет о сдержанности, то только, как об аристократическом чувстве мере. Спасибо художнику Крису Чепмену из калифорнийского дизайн-центра Hyundai.