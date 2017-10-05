Тест-драйв новой Hyundai Sonata: камерное искусство

Фото Hyundai
Корейский седан бизнес-класса, маскировавшийся у нас в разное время под псевдонимами NF и i40, вернулся к нам с прежним музыкальным именем, но уже в седьмом поколении и, что характерно, после рестайлинга. Каковы же его шансы внести смуту в сложившуюся идиллию внутри столь знакового у нас сегмента?
Денис Халфин

Как известно, сонатная форма характерна для камерного исполнения, и это очень показательно в отношении нашего сегодняшнего корейского произведения, которое блестяще исполняется без большого оркестра, звучит хоть и негромко, зато в полных ладах с гармонией. Камерное искусство к человеку ближе, его отличает доступность, поэтому такая музыка — удел широкого круга почитателей. Так что корейцы не ошиблись с музыкальной формой и исполнением, и в общем целом угадали мелодию.

Даже с обилием сверкающего хрома на кузове, внешность седана Hyundai Sonata VII поколения не назовешь вызывающей и кричащей. В габаритах 4855х1865х1445 мм не нашлось места дизайнерским откровениям и экспериментам со стилем, если не считать подоконную линию молдинга, протянутую до самых фар. В остальном все выдержанно в корпоративных «струящихся линиях» и элегантных полутонах.Такой облик обычно не бросается в глаза, но и ничем не раздражает. При этом «корейца» не назовешь «сереньким», и со всех ракурсов он смотрится современно и актуально, а если речь идет о сдержанности, то только, как об аристократическом чувстве мере. Спасибо художнику Крису Чепмену из калифорнийского дизайн-центра Hyundai.

В салоне корейцы, по всей видимости, также никого удивлять в дизайнерском плане не собирались. Зато рациональный подход чувствуется в мелочах — клавиши медиасистемы и климат-контроля выстроены в два ровных, опять же, хромированных ряда, каждый в своем сегменте. Интерактивный экран на центральной консоли выдает качественную графику, а при касании особой задумчивостью не страдает. Система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, дает возможность беспроводной зарядки смартфонов, дополнительный USB-разъем для для пассажиров второго ряда.Приборная панель скомпонована в традиционным стиле и великолепно читается: между двумя аналоговыми циферблатами уместился небольшой монитор с цветной графикой. Материалы отделки роскошными и дорогими не назовешь, но и о вопиющей бюджетности речь не идет, зато качество сборки примерное.

Sonata гостеприимна для водителей с самой выдающейся комплекцией — передние дверные проемы достаточно просторны, низкая посадка в удобном кресле ничем не стеснена. Правда, при наличии люка, съедающего пять драгоценных сантиметров лишнего пространства, у рослого рулевого затылок будет чесаться о потолочную панель. Та же ситуация на втором ряду — просторы царские, ногам свободно, пол почти плоский, диван удобный, хоть спинка и не регулируется, а голова при росте 186 см убирается в потолок. К сожалению седан не приспособлен для перевозки длинномеров, так как в спинке заднего дивана люк отсутствует. Размер багажного отсека здесь средний в классе — 510 л. В то время, как у Mazda 6 — 438 л, Toyota Camry — 506 л, Ford Mondeo — 516 л, Skoda Superb — 584 л.

В России Hyundai Sonata продается с двумя бензиновыми моторами — Nu 2.0 MPI мощностью 150 л. с., и Theta 2.4 GDI производительностью 184 л. с. Нам удалось покататься на обоих вариантах, которые одинаково приятно удивили приличными настройками руля и комфортной подвеской. Причем двухлитровая «Соната» с 16-ыми дисками на разбитой дороге оказалась слегка помягче. Хотя ходовую топовой версии на 18-ых упрекнуть в дискомфорте язык не поворачивается, пусть даже на кочки и ямки она реагировала более звонкими простукиваниями, но на ровном покрытии демонстрировала лучшую плавность ходу. В любом случае в отношении водительского комфорта к «Сонате» в любом исполнении претензий нет.

Что касается динамики, то, конечно, спортивных амбиций у 188-сильной комплектации больше. В то же время в обеих версиях имеется регулировка режимов движения ECO, Comfort и Sport, которая дает возможность направить потенциал машины в нужное русло. «Овощем» базовую «Сонату» в любом случае не назовешь, запаса тяги хватает за глаза, шестиступенчатый «автомат» своевременно отстреливает передачи и задумчивостью не раздражает.

Более мощная комплектация активней набирает обороты, но и делает это гораздо громче, чем младшая версия. Обе «Сонаты» великолепно держат траекторию, не бояться виражей и провоцируют на азартный драйв. 2,4-литровый седан на трассе расходовал 7,9 л на 100 км в режиме комфорт, при этом базовая версия оказалась экономичней всего 0,7 л.

Прежде, чем выйти на российский рынок, Hyundai Sonata VII поколения с 2014 года успела прославиться на рынках Северной Америки и Австралии. В России корейская музыка вряд ли разбудит поклонников сегмента D так, как это сделала японская народная песня под названием Toyota Camry. Она до сих пор остается непревзойденным хитом сегмента, хотя с ценовой политикой корейского производителя шансы быть услышанной у новой сонаты имеются. Модель, представленная на российском рынке в пяти комплекта¬циях, оценена в 1 245 000 – 1 695 000 рублей. В свою очередь, Ford Mondeo обойдется от 1 320 000 до 1 870 000 рублей, Mazda 6 — от 1 324 000 до 1 877 200 рублей, Toyota Camry — от 1 377 000 до 2 003 000 рублей.

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5 октября 2017
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