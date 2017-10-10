Тест-драйв BMW Active Tourer: инородное тело

«Что, врага нужно знать в лицо?» — ерничали коллеги по перу, напутствуя автора этих строк, когда он отправлялся забирать BMW Active Tourer из пресс-парка. А я тем временем готовился к худшему при встрече с этим компактвеном — не на пустом же месте он вызывает такую идиосинкразию у такого числа людей, не по наслышке знакомых с большинством современных легковушек. Знакомится с Active Tourer предстояло с чистого листа, тем более, что «живьем» увидеть машину на улице его пока не доводилось — в отличие от его прямого конкурента Mercedes B-klasse. С последним, как говорится, «все понятно» — модель, для премиальных домохозяек, за руль которой мужской контингент сесть категорически гнушается.

С другой стороны, и Smart в России считается транспортом для хипстеров да всяческих «дровосеков». Однако истинное удовольствие от езды на нем может получить только настоящий брутальный драйвер. Это знание в какой-то мере избавляло от предубеждения к BMW Active Tourer. Но даже подобная психологическая подготовка не помогла: первая встреча лицом к лицу с баварским «турером» вызвала некий разрыв шаблона. «Морда» от нормальной (хотя и маленькой) BMW со злыми «глазами» фар и фирменными «ноздрями», а все, что после капота — от уютненько-пухленького французского(?) вэна.