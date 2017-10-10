Тест-драйв BMW Active Tourer: инородное тело

Сесть за руль компактного вена BMW Active Tourer меня заставил не столько профессиональный долг, сколько любопытство: за что же коллеги так его не любят, презрительно обзывая «недомашиной», недостойной носить на кузове эмблему марки?!
Алексей Батушенко

«Что, врага нужно знать в лицо?» — ерничали коллеги по перу, напутствуя автора этих строк, когда он отправлялся забирать BMW Active Tourer из пресс-парка. А я тем временем готовился к худшему при встрече с этим компактвеном — не на пустом же месте он вызывает такую идиосинкразию у такого числа людей, не по наслышке знакомых с большинством современных легковушек. Знакомится с Active Tourer предстояло с чистого листа, тем более, что «живьем» увидеть машину на улице его пока не доводилось — в отличие от его прямого конкурента Mercedes B-klasse. С последним, как говорится, «все понятно» — модель, для премиальных домохозяек, за руль которой мужской контингент сесть категорически гнушается.

С другой стороны, и Smart в России считается транспортом для хипстеров да всяческих «дровосеков». Однако истинное удовольствие от езды на нем может получить только настоящий брутальный драйвер. Это знание в какой-то мере избавляло от предубеждения к BMW Active Tourer. Но даже подобная психологическая подготовка не помогла: первая встреча лицом к лицу с баварским «турером» вызвала некий разрыв шаблона. «Морда» от нормальной (хотя и маленькой) BMW со злыми «глазами» фар и фирменными «ноздрями», а все, что после капота — от уютненько-пухленького французского(?) вэна.

Изменить это впечатление не могут ни задние фонари, ни выштамповки и изгибы бортов Active Tourer, выполненные строго в духе актуального для всех современных «баварцев» дизайне. Не экстерьер, а оксюморон какой-то! Поэтому, чтобы не заниматься эстетическим мазохизмом пришлось скоренько нырнуть в салон и расслабиться в его привычной «бэ-эм-вэшности». Весь антураж тут именно таков, какой ожидаешь обнаружить в салоне современной BMW. За небольшим исключением.

Во-первых — кресла. «Минивенистость» сказалась тут, прежде всего, на компоновке сидений. Посадка в них более вертикальная, «автобусная», что вызвано неизбежной при создании маленьких вэнов борьбой за максимальный простор для ног обитателей салона. Надо сказать, что это баварским инженерам удалось — находиться на заднем левом сиденье человеку ростом 180 см. вполне комфортно, даже если и у водителя такой же рост. Троим взрослым сзади, конечно можно усесться. Но не надолго. Узковато там для троих. А вот над готовой простора — более чем.

Второй нюанс, который отличает Active Tourer от прочих сородичей — штуковинка (по-другому назвать затрудняюсь) с помощью которой тут переключаются режимы движения — из обычного и «эко» до «спорт». Маленькую дугообразную фитюльку переключателя приткнули в самом основании центральной консоли. Сразу и не заметишь. Ну, и рукоятка селектора 6-ступенчатого «автомата» тут не настолько «каплевидная» как в прочих «биммерах» — хотя и выполнена в фирменной стилистике.

Прочие опции и аксессуары Active Tourer такие же как на других BMW: приборная панель, правильный руль, фирменная «мультимедийка» с вращающимся джойстиком между передних кресел, проекционный дисплей перед глазами водителя, дорогая отделка — все как положено у «взрослых» моделей марки. При всем при этом на заднем плане поскребывает прохладненькая мысль, что ты сидишь таки в банальном среднестатистическом семейном компактвэне, лишь «замаскированном» под BMW.

Но только до тех пор, пока не тронешься с места. Под капотиком попавшего к нам на тест BMW Active Tourer оказался трехцилиндровый 1,5-литровый бензиновый моторчик мощностью 136 л. с. Смешно, но точно такой же агрегат, только «вздрюченный» до 231 «лошадок» сидит во внутренностях «космического аппарата» — гибридной BMW I8. Как оказалось, 136 сил для Active Tourer вполне достаточно, чтобы чувствовать себя и в городе, и на трассе как рыба воде. Уже первые несколько километров поездки доказали, что даже переднепрводная BMW — это все равно BMW. И подвеска, и руль, и то как слаженно и четко мотор трудится в паре к «автоматом» ежесекундно говорят водителю: ты за рулем машины из Баварии.

И куда-то на второй план отходит знание, что ты управляешь компактвэном, — транспортом для степенных перемещений с многочисленным семейством и кучей «народно-хозяйственных» грузов за спиной. Плевать на все это — машина едет как положено BMW! Правда, в нормальном, а не подчеркнуто «овощном» режиме Active Tourer потребляет не 5,2 литра бензина на 100 км, а все 9,2 литра.

К слову сказать, достичь заявленной в фирменных технических характеристиках экономичности не удалось даже на трассе в подчеркнуто скупердяйском режиме езды — на скоростях около 70 км/ч без разгонов и торможений и полностью пустой машине. Даже при такой езде меньше 6,5 л/100 км ну никак не выходит. Вторая «печаль» рачительного и экономного домохозяина, связанная с Active Tourer — его стоимость. Ценник стартует с 1,7 млн. рублей. А если на стесняться с опциями при комплектации, то и до 2,5 млн. рублей можно дойти легко и непринужденно. А за такие деньги любитель этой немецкой марки приобретет не сомнительный микровэн, а правильный седан — BMW 3-er!

авторынок
10 октября 2017
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