Длительный тест-драйв KIA Cerato: корейское хе

Главное, чтобы корейцы не обманули с этими самыми амбициями, чтобы мышцы не оказались дутыми, а драйв не ограничивался одной внешностью. Но в результате длительного двухмесячного теста выяснилось, что перчик в этом блюде не только сверху. Констатирую, как истинный ценитель корейского хе (сырой рыбы в маринаде, кто не знает): перца, соли и специй здесь в самый раз. Так что любитель остренького не только оближется, но и сполна утолит свою страсть к жгучей трапезе. Это и хотелось бы сегодня отметить.

Тестовый экземпляр оснащался шестиступенчатым «автоматом», который порадовал адекватным ручным режимом переключения передач, честно позволявшим раскручивать двухлитровую 150-сильную «четверку» до семитысячной отметки тахометра. Мотор подхватывал тягу на средних оборотах и все 150 корейских кобыл с пламенным дальневосточным темпераментом бросались вскачь, сметая все на своем пути. Правда отчаянный шум копыт и громогласное ржание на высоких оборотах давали понять, как им дается такая прыть. Но по всему видно, что старались они на всю свою чистую лошадиную совесть.

В свою очередь, педаль акселератора порадовала чуткой реакцией, шустро отзываясь на самые малейшие манипуляции, а к работе трансмиссии не было никаких претензий и в ее обычном автоматическом режиме. Она самоотверженно отстреливала передачи, как пулемет «Максим», издеваясь над стрелкой тахометра и заставляя ее в панике летать по циферблату туда-обратно.