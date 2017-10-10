Длительный тест-драйв KIA Cerato: корейское хе

Фото KIA
Прошлогодняя подтяжка лица действительно разгладила ему лишние морщины, и он стал выглядеть еще моложе. А в профиль это все то же отполированное зубило, которое с виду готово со остервенением порвать пространство, как впрочем и всякая современная «подкаченная» малолитражка с внешними спортивными амбициями.
Денис Халфин

Главное, чтобы корейцы не обманули с этими самыми амбициями, чтобы мышцы не оказались дутыми, а драйв не ограничивался одной внешностью. Но в результате длительного двухмесячного теста выяснилось, что перчик в этом блюде не только сверху. Констатирую, как истинный ценитель корейского хе (сырой рыбы в маринаде, кто не знает): перца, соли и специй здесь в самый раз. Так что любитель остренького не только оближется, но и сполна утолит свою страсть к жгучей трапезе. Это и хотелось бы сегодня отметить.

Тестовый экземпляр оснащался шестиступенчатым «автоматом», который порадовал адекватным ручным режимом переключения передач, честно позволявшим раскручивать двухлитровую 150-сильную «четверку» до семитысячной отметки тахометра. Мотор подхватывал тягу на средних оборотах и все 150 корейских кобыл с пламенным дальневосточным темпераментом бросались вскачь, сметая все на своем пути. Правда отчаянный шум копыт и громогласное ржание на высоких оборотах давали понять, как им дается такая прыть. Но по всему видно, что старались они на всю свою чистую лошадиную совесть.

В свою очередь, педаль акселератора порадовала чуткой реакцией, шустро отзываясь на самые малейшие манипуляции, а к работе трансмиссии не было никаких претензий и в ее обычном автоматическом режиме. Она самоотверженно отстреливала передачи, как пулемет «Максим», издеваясь над стрелкой тахометра и заставляя ее в панике летать по циферблату туда-обратно.

Однако все-таки с обычной ручной коробкой этот корейский рэпер был бы еще убедительней, честнее и зажигательней, но, к сожалению, репертуар не позволяет — двухлитровый мотор на нашем рынке «механикой», увы, не комплектуется. В любом случае, дерзкий нрав и горячий темперамент ему не занимать, причем огрызаться с соседями по полосе он готов даже в самом овощном режиме вождения Eco системы Drive Mode Select.

В то же время, до титула спорткара, этому корейскому юноше еще «качаться» и «качаться», но задатки для этого у него имеются — и острые настройки штурвала с вменяемой реакцией, и сбалансированная подвеска, настроенная преимущественно на драйв. Именно поэтому Cerato по-молодецки грубоват и бесцеремонен на кочках, но зато предельно собран на виражах и стабилен в маневрах. При этом он весьма деликатен при спокойном вождении и готов удивить примерным комфортом управления.

Два месяца дружбы с этим «корейцем» не дали ни одного повода усомниться в его надежности. Так что, седан вполне может претендовать, как на достойное семейное средство передвижения, если глава семейства привык к активному образу жизни, так и на первую машину студента-понтореза из состоятельной семьи — любителя драйва, мечтающего о BMW. В любом случае знакомство с этим национальным блюдом не прошло даром, приятно удивило и лишний раз продемонстрировало все достоинства корейской кухни…

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10 октября 2017
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