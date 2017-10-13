Видео тест-драйв LADA Vesta SW Cross: оранжевый фрукт

Да не поперхнутся сейчас морковью или хе поклонники корейских машин — на колдобинах новая «Лада» ни разу не намекнет на пробой «ходовки», а в скоростном повороте — на вызывающий дрожь крен. Более того: кросс-версия «Весты» вполне способна доставить удовольствие при езде — не в последнюю очередь, благодаря в меру жесткой, но в то же время упругой подвеске, получившей новые амортизаторы и пружины.

Комфортабельности салону добавляют усовершенствованная мультимедиа, трехдиапазонный обогрев всех сидений без исключения, дополнительные розетки на 12 вольт и увеличенное на 25 мм пространство по высоте.

А какой тут багажный отсек — мама дорогая! Его объем составляет 480 л, а при сложенном диване — целых 1344 л. Владельцы популярнейших кроссоверов Hyundai Creta, Renault Duster и тому подобных Kaptur сейчас должно попросту затрясти от зависти. Компоновка грузового отделения в Vesta SW Cross продумана настолько грамотно, что этому не грех поучиться и куда более дорогостоящим представителям сегмента SUV.