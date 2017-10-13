Видео тест-драйв LADA Vesta SW Cross: оранжевый фрукт

Фото и видео: Вячеслав Василенко
Если вы думаете, что LADA Vesta SW Cross — это та же «Веста», только в кузове «сарай», то сильно ошибаетесь. Волжане выкатили самый настоящий универсал повышенной проходимости, который имеет все шансы заткнуть за пояс иные кроссоверы. В этом журналисты портала «АвтоВзгляд» убедились лично, прохватив на нем не только по горным извилистым дорогам, но даже там, где их нет и в помине.
Вячеслав Василенко

Разложим SW Cross на ингредиенты. Помимо перекроенной кормы, двухстволки выхлопной системы, защитного пластикового обвеса и увеличенного до 203 мм клиренса, новинка готова похвастать и серьезными техническими доработками.

Если увеличенным диаметром колесных дисков, пусть и обернутых в итальянские шины Pirelli, никого не удивишь, то эффективными тормозными механизмами и адекватно настроенной подвеской в отечественном автомобиле — еще как. Добавьте хром, глянец, яркий оранжевый цвет, достойную шумоизоляцию, исчерпывающий набор полезных опций — и тогда, выходя из машины на парковке, совсем не стыдно будет сказать: «Да, это LADA». Скорее, наоборот! Тем более, что автомобиль теперь действительно научился ездить, и не только по асфальту.

Да не поперхнутся сейчас морковью или хе поклонники корейских машин — на колдобинах новая «Лада» ни разу не намекнет на пробой «ходовки», а в скоростном повороте — на вызывающий дрожь крен. Более того: кросс-версия «Весты» вполне способна доставить удовольствие при езде — не в последнюю очередь, благодаря в меру жесткой, но в то же время упругой подвеске, получившей новые амортизаторы и пружины.

Комфортабельности салону добавляют усовершенствованная мультимедиа, трехдиапазонный обогрев всех сидений без исключения, дополнительные розетки на 12 вольт и увеличенное на 25 мм пространство по высоте.

А какой тут багажный отсек — мама дорогая! Его объем составляет 480 л, а при сложенном диване — целых 1344 л. Владельцы популярнейших кроссоверов Hyundai Creta, Renault Duster и тому подобных Kaptur сейчас должно попросту затрясти от зависти. Компоновка грузового отделения в Vesta SW Cross продумана настолько грамотно, что этому не грех поучиться и куда более дорогостоящим представителям сегмента SUV.

Да, руль требует частых перехватов, но к этим его особенностям довольно быстро привыкаешь — как, впрочем, к вызывающей первое время определенный дискомфорт посадке. Зато к обзору претензий никаких. Рукоятка КП переключает передачи так эластично, что пассажиры спокойненько могут задремать. Уже знакомый нам 122-сильный мотор в недостатке тяги не упрекнешь при всем желании.

В общем, тольяттинцы создали автомобиль, не имеющий конкурентов в своем сегменте — LADA Vesta SW Cross обладает самым высоким клиренсом, самыми большими габаритами и самым вместительным багажным отсеком. Главное, чтобы машина оказалась к тому же надежной в эксплуатации и не досаждала своим владельцам оргехами, свойственными продукции LADA.

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13 октября 2017
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