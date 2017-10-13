Видео тест-драйв LADA Vesta SW Cross: оранжевый фрукт

Разложим SW Cross на ингредиенты. Помимо перекроенной кормы, двухстволки выхлопной системы, защитного пластикового обвеса и увеличенного до 203 мм клиренса, новинка готова похвастать и серьезными техническими доработками.
Если увеличенным диаметром колесных дисков, пусть и обернутых в итальянские шины Pirelli, никого не удивишь, то эффективными тормозными механизмами и адекватно настроенной подвеской в отечественном автомобиле — еще как. Добавьте хром, глянец, яркий оранжевый цвет, достойную шумоизоляцию, исчерпывающий набор полезных опций — и тогда, выходя из машины на парковке, совсем не стыдно будет сказать: «Да, это LADA». Скорее, наоборот! Тем более, что автомобиль теперь действительно научился ездить, и не только по асфальту.