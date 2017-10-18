Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: вагон повышенного комфорта

Фото: Вячеслав Василенко
Универсал Volvo XC70 оставался лидером своего сегмента практически до последних дней производства — не в последнюю очередь благодаря завидным ездовым повадкам и эталонной надежности. Сменивший его на боевом посту V90 Cross Country стал больше, умнее и красивее, а значит немецким «бизнес-сараям» впору заказывать панихиду. Или нет?
Вячеслав Василенко

Скажем большое человеческое «сесе» китайской компании Geely, давшей Volvo новую жизнь. Шведский производитель буквально засыпал нас своими новинками, начиная от флагманского кроссовера XC90 и младшего ХС60, заканчивая бизнес-седаном S90 и универсалом повышенной проходимости V90 Cross Country.

Правда, последний больше хочется назвать «вагоном» повышенного комфорта. Нет, не потому, что он не пригоден для съездов с асфальта — с этим у полноприводного «сарая» с клиренсом в 210 мм по-прежнему все очень неплохо, — а потому, что преодолевает он неровности, ухабы и рытвины с мягкостью авиалайнера, попавшего в зону турбулентности.

Да, потряхивает, но при этом можно спокойно наслаждаться горячим кофе без опасения обжечь колени или испачкать дорогой костюм, а для детей, оккупировавших диван, эта раскачка станет убаюкивающим эффектом и освободит в дальней поездке маму от не самого лучшего соло о спящих усталых игрушках.

Даже порой кажущиеся неподвластными буераки V90 сглаживает, словно омолаживающий крем морщины на женском лице. Что уж там говорить про мелкие недостатки дорожного полотна, которые автомобиль гасит так, как не гасил в своих сюжетах злодеев Жан-Клод Ван Дамм. А какая при этом тишина в салоне — последний раз в моей жизни было так тихо в ГАИ во время сдачи теоретического экзамена на «права».

Фото: Вячеслав Василенко

Кстати, о салоне. Места здесь — вагон и маленькая тележка. Интерьер ожидаемо роскошен — ценители благородных пород дерева, высококачественных кожи и замши будут стараться ехать в этом автомобиле как можно медленнее, дабы максимально долго не покидать его салон, лишая себя эмоций и чувства превосходства.

Правда, олдскульщики, вроде меня по-началу столкнутся с космическими перегрузками мозга, пытаясь найти общий язык с девятидюймовым планшетом головного устройства. Когда я впервые увидел этот навороченный компьютер в центральной консоли кроссовера Volvo XC90, ужаснулся — неужели я настолько стар, что не смогу подружиться со столь навороченной мультимедиасистемой? Перекрестился — показалось! Спустя 15 минут знакомства с интерфейсом понимаешь, что вот оно — будущее. Тут все создавалось не для водителей LADA, а для людей.

Тот же самый медиакомплекс с привязанными к нему ассистентами и системами безопасности поселился и в V90 — все удобно и предельно ясно. Более того: можно сконфигурировать под себя отдельно взятые параметры автомобиля, в том числе активировать или отключить электронные помощники, и при каждом новом пуске мотора уже не возвращаться к тем или иным настройкам меню.

Фото: Вячеслав Василенко

Пожалуй, единственное, от чего здесь нельзя избавиться — это от функции предотвращения столкновений, которая работает вне зависимости от заданных параметров. Иными словами, нужно быть всегда готовым к тому, что она резко оттормозит машину, если вдруг почувствует небезопасное сближение с препятствием. В этом случае ее нужно либо перебарывать нажатием на газ, либо следовать рекомендации и добавлять усилие на педаль тормоза. Неопытный водитель, не успев среагировать на электронику, рискует оказаться героем страхового случая.

Если надоела Siri, предлагающая всякую чушь сквозь вызывающие тряску стекол динамики акустической системы Bowers & Wilkins, можно послушать приятный голос «вольво-леди», читающей аудиокнигу или новости из интернета. В общем, скучно в пробках не будет.

Фото: Вячеслав Василенко

На желание прохватить и проверить способность полицейских радаров выявлять нарушения скоростного режима, Volvo с радостью ответит вам взаимностью. Еще бы — могучий бензиновый Т6 в упряжке 320 «жеребцов» так и ждет, пока от него не потребуют дозы адреналина.

Этот «вагон» взлетает до 200 км/ч с легкостью, свойственной желудку, переваривающему йогурт с пребиотиками. Плавность хода при этом такая, будто ты едешь не больше 60 км/ч, а расход горючего не превышает и 12 литров. Даже в спортивном режиме Dynamic. Вот только включать его на скорости крайне неудобно — пытаясь нащупать ролик изменения режимов движения, к тому же требующий нажатия для активации, приходится отвлекаться от дороги. Эргономичной эту гламурную крутилку, увы, не назовешь.

Впрочем, при желании придраться можно и к прекрасной со всех сторон Анджелине Джоли, чью красоту вполне себе можно сопоставить с притягательным внешним видом Volvo V90 Cross Country. Силуэт автомобиля может похвастать такими же выверенными обводами, что и фигура знаменитой актрисы, а граненые бамперы и эффектная оптика манят ничуть не хуже взора голливудской звезды.

Фото: Вячеслав Василенко

В общем, V90 по дизайну, уровню комфорта, реакциям руля и оснащению нисколько не уступает Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain и во многом превосходит Audi A6 Allroad. Но самое опасное для премиальных соперников из Германии в борьбе за клиента — это цена шведского «сарая».

Даже в топовом исполнении Cross Country стоит дешевле, чем базовые версии немецких конкурентов. Судите сами: 3 678 000 рублей против 3 850 000 «деревянных» за «Ауди» и 4 080 000 — за «Мерседес». А уж авто с младшим 249-сильным мотором за 3 064 000 рублей и вовсе делает универсал Volvo лучшим предложением в сегменте.

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18 октября 2017
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