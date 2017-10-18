Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: вагон повышенного комфорта

Скажем большое человеческое «сесе» китайской компании Geely, давшей Volvo новую жизнь. Шведский производитель буквально засыпал нас своими новинками, начиная от флагманского кроссовера XC90 и младшего ХС60, заканчивая бизнес-седаном S90 и универсалом повышенной проходимости V90 Cross Country.

Правда, последний больше хочется назвать «вагоном» повышенного комфорта. Нет, не потому, что он не пригоден для съездов с асфальта — с этим у полноприводного «сарая» с клиренсом в 210 мм по-прежнему все очень неплохо, — а потому, что преодолевает он неровности, ухабы и рытвины с мягкостью авиалайнера, попавшего в зону турбулентности.

Да, потряхивает, но при этом можно спокойно наслаждаться горячим кофе без опасения обжечь колени или испачкать дорогой костюм, а для детей, оккупировавших диван, эта раскачка станет убаюкивающим эффектом и освободит в дальней поездке маму от не самого лучшего соло о спящих усталых игрушках.

Даже порой кажущиеся неподвластными буераки V90 сглаживает, словно омолаживающий крем морщины на женском лице. Что уж там говорить про мелкие недостатки дорожного полотна, которые автомобиль гасит так, как не гасил в своих сюжетах злодеев Жан-Клод Ван Дамм. А какая при этом тишина в салоне — последний раз в моей жизни было так тихо в ГАИ во время сдачи теоретического экзамена на «права».