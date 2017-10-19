KIA Optima vs Ford Mondeo: кто больше прав, чей круче нрав?

Пока Volkswagen Passat и Skoda Superb меряются размерами стремительно растущих ценников, а Toyota Camry ставит очередные рекорды по угоняемости, к потребителям со словами «выбери меня» сватаются корейская KIA Optima и американский Ford Mondeo. А что — довольно неплохие варианты. Посмотрим, какая из «невест» краше…
ЭКСТЕРЬЕР
Если яркая обувь и спортивный костюм — это про вас, то дизайн KIA Optima оцените наверняка. Стремительный силуэт, резкие грани кузова, красные суппорты колес, обжигающие изнутри агрессивного вида диски, станут отличным дополнением к облику амбициозного и самоуверенного самца.
Другое дело — Ford Mondeo с более сдержанным и от того весьма элегантным экстерьером. Плавные обводы, деликатные линии и строгий «фейс» — явно для тех, кто больше любит зарабатывать, а не прожигать, и называет тещу мамой, а любовницу — мамулей.
Самое замечательное в том, что владельцы и той, и другой машин… завидуют друг другу.
ЭРГОНОМИКА САЛОНА
Пусть забросают меня сейчас гамбургерами из «Макдачной» поклонники американских машин, но салон «Мондео» выглядит старомодно, даже несмотря на качественные кожу и замшу в отделке. Виной тому — возраст автомобиля. В том виде, что мы его знаем, он выпускается уже добрую пятилетку. Пожалуй, стоит сделать на это скидку. Тем более, что по своему оснащению Ford ничем не уступает новенькой KIA Optima.
В салоне «Оптимы» сразу же прослеживается равнение на представителей большой немецкой тройки — центральная консоль и интерфейс мультимедиасистемы не перегружены информацией, к эргономике не придраться. Кресла здесь более пухлые и анатомичные, хотя кожа, в которую они обернуты, явно менее дорогостоящая, нежели у «американца». Простора для задних пассажиров в корейском седане больше, но зато у «Мондео» вместительнее багажный отсек. Что ж, чем-то приходится жертвовать.
ЕЗДОВЫЕ ПОВАДКИ
На ходу элегантный «американец» определенно заставляет нервничать зарвавшегося «корейца». Руль в Ford Mondeo точен, как кремлевские куранты, а подвеска сбалансирована не хуже, чем аминокислоты в организме индийского йога. А вот «баранка» в KIA Optima чересчур легкая, хотя и не лишена плотности на скоростях. В резкие повороты машина из Страны утренней свежести заходит довольно нервно, обращаясь за помощью к системе стабилизации. Впрочем, к этим ее особенностям довольно быстро привыкаешь.
Тяги 188-сильного мотора «Оптимы» почти достаточно, чтобы унизить соседей по потоку, но за «Мондео» с его 199 «лошадками» корейскому авто все же не угнаться. Да и рычит американский движок не столь раздражающе. Приятен мягкий ход педалей в «Форде», в то время, как в KIA приходится давить на них с усилием. К работе тормозных механизмов в этих машинах претензий никаких. Пожалуй, «круче» их тормозит только Виталий Кличко.
ЧТО В ИТОГЕ?
В общем, ожидаемо оба автомобиля имеют как достоинства, так и недостатки. Но совершенно точно, что при выборе любого из них в общем и целом покупатель останется доволен. А возрадуется ли приобретению благоверная, мечтающая о новой шубке и десятом iPhone?
Давайте посмотрим: Ford Mondeo, укомплектованный 199-сильным движком, выудит из кошелька 1 664 000 рублей, KIA Optima же в схожей комплектации и 188 «жеребцами» под капотом обойдется на 75 000 дешевле. Если рассматривать американский седан в топовом исполнении, то ваш карман опустошится на 1 845 000 «деревянных» — корейский автомобиль и тут занимает выигрышное положение. В роскошной версии GT Line он попросит за себя 1 690 000 рублей.
Подумайте: стоит ли переплачивать полторы сотни тысяч рубликов за голубой овал на решетке радиатора, если проще сменить галстук на «олимпийку»? Или вы не из тех людей, кто изменяет принципам и образу жизни, поэтому ну ее, благоверную в баню со своими «айфонами» и мехами!