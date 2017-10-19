KIA Optima vs Ford Mondeo: кто больше прав, чей круче нрав?

ЭКСТЕРЬЕР

Если яркая обувь и спортивный костюм — это про вас, то дизайн KIA Optima оцените наверняка. Стремительный силуэт, резкие грани кузова, красные суппорты колес, обжигающие изнутри агрессивного вида диски, станут отличным дополнением к облику амбициозного и самоуверенного самца.

Другое дело — Ford Mondeo с более сдержанным и от того весьма элегантным экстерьером. Плавные обводы, деликатные линии и строгий «фейс» — явно для тех, кто больше любит зарабатывать, а не прожигать, и называет тещу мамой, а любовницу — мамулей.

Самое замечательное в том, что владельцы и той, и другой машин… завидуют друг другу.