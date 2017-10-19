Тест-драйв Skoda Octavia RS: «чех» в овечьей шкурке

Да, обладатель Skoda Octavia, скорее всего, — идеальный кандидат на позицию бухгалтера или еще какого клерка для высаживания рабочего времени в «оупенспейсе». Но какой же «винтик» из числа обитателей соседнего бизнес-центра на любит быстрой езды?! Ее любят все, однако далеко не все готовы тешить ретивое обладанием «борзой» машинкой в ущерб собственным и семейным повседневным надобностям.

В этом смысле Skoda Octavia RS вполне годится на роль машины-компромисса между бытом и радостью от возможности время от времени «отжечь» на дороге. Про внешность RS-ки распинаться особого смысла нет. Отличий от обычной Октавии у «спортивной» модификации — традиционно минимум. Лишь маленькие шильдики «VRS» в уголке «гриля» радиаторной решетки и на корме. Если не знаешь, куда смотреть, то и не заметишь. А в остальном — обычная Skoda Octavia, лифтбек лифтбеком. Таких машин разных годов выпуска по российским дорогам ездит десятки тысяч.

Разве что внешний дизайн последнего поколения Octavia может показаться любителю марки несколько экстравагантным. Но поделать тут уже нечего: текущий корпоративный стиль бренда требует, чтобы все машины Skoda «с лица» выглядели так, словно постоянно снимаются в мультиках про роботов-трансформеров.