Тест-драйв Skoda Octavia RS: «чех» в овечьей шкурке

Фото: АвтоВзгляд и компании-производителя
В России у Skoda Octavia сложился такой имидж, что ее владельцу при устройстве на новую работу, по большому счету, ничего не нужно рассказывать о себе. Достаточно заявить кадровику, изучающему твое резюме, что ты ездишь на Octavia. Остальное он сам поймет — что ты за личность.
Алексей Батушенко

Да, обладатель Skoda Octavia, скорее всего, — идеальный кандидат на позицию бухгалтера или еще какого клерка для высаживания рабочего времени в «оупенспейсе». Но какой же «винтик» из числа обитателей соседнего бизнес-центра на любит быстрой езды?! Ее любят все, однако далеко не все готовы тешить ретивое обладанием «борзой» машинкой в ущерб собственным и семейным повседневным надобностям.

В этом смысле Skoda Octavia RS вполне годится на роль машины-компромисса между бытом и радостью от возможности время от времени «отжечь» на дороге. Про внешность RS-ки распинаться особого смысла нет. Отличий от обычной Октавии у «спортивной» модификации — традиционно минимум. Лишь маленькие шильдики «VRS» в уголке «гриля» радиаторной решетки и на корме. Если не знаешь, куда смотреть, то и не заметишь. А в остальном — обычная Skoda Octavia, лифтбек лифтбеком. Таких машин разных годов выпуска по российским дорогам ездит десятки тысяч.

Разве что внешний дизайн последнего поколения Octavia может показаться любителю марки несколько экстравагантным. Но поделать тут уже нечего: текущий корпоративный стиль бренда требует, чтобы все машины Skoda «с лица» выглядели так, словно постоянно снимаются в мультиках про роботов-трансформеров.

Внутри Octavia RS тоже не сильно отличается от базовой. Разница — лишь в накладках на пороги да прошивке сидений. И еще у «эр-эски» в салоне имеется блок «персонализации». Манипулируя его настройками, можно дополнительно «оспортивить» режим работы трансмиссии и мотора. А еще включить электронный имитатор «спортивного» рыка двигателя. Очень полезная вещь для драгрейсера-аутиста: представлять себя участником каких-то гонок даже не трогаясь с места! Иного применения этому фейковому элементу реальности придумать не удалось.

Что же касается «игрищ» с режимами езды, то нормальному человеку для перемещения по городским улицам они ни к чему. Даже в благоразумном «нормале» 230 «лошадей» легко срывают передние колеса Octavia RS в пробуксовку на сухом и теплом асфальте при не полностью нажатой педали газа. Электроника, разумеется, почти сразу убирает избыток тяги, но на интенсивность разгона это влияет мало: с виду семейно-заурядный чех «как укушенный» срывается вперед, вызывая выпадение челюсти у «гонщиков» на бюджетных «корейцах» и «французах».

Забавно видеть, как после мгновенного разгона RS-ки до «нештрафуемого» скоростного потолка, эти граждане выжимают последние капли мощности из своих худосочных движков в попытке обязательно обогнать внезапно шуструю Octavia. А затем наблюдать их не менее истошные попытки оттормозиться перед «неожиданно возникшей» почти над самой головой камерой контроля скорости.

Им невдомек, что не максимальная скорость (у RS тут тоже все в порядке), а «выстрелы» со светофора да непринужденное прохождение поворотов на скоростях, непозволительных для соседей по потоку, — вот истинное предназначение таких машин. А в Skoda Octavia RS, к томуже, еще и четыре мешка картошки с дачи можно привезти! Но есть обстоятельство, которое омрачает впечатление от обладания ею. Это цена.

Базовая «эр-эска» — без дополнительных опций и на «механике» — стоит без малого 2,2 млн. рублей. Это действительно много. Особенно если вспомнить, что за 2,07 млн. можно приобрести уже BMW 320i c 184-сильным двигателем. «Баварец» и ехать умеет на отлично, и он — настоящий породистый премиум-класс, а не «фольксваген по-чешски».

автоспорт, гонки
19 октября 2017
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