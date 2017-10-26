Тест-драйв кроссовера Renault Koleos: по ГМО-технологии

Новое поколение Renault Koleos совсем уж прорывом назвать нельзя: — его «железо» нам знакомо уже давно, с тех пор как на российском рынке появился его брат-близнец по части технической начинки Nissan X-trail. Те же моторы, те же трансмиссии, та же «тележка». Но как показала практика, машины эти все-таки разные. Автомобиль типично французской марки — Renault Koleos — теперь больше похож на машину, выпущенную в Германии на заводах Volkswagen Group.

Передние фары, «гриль» и бампер вполне органично смотрелись бы на какой-нибудь из текущих моделей VW, а задние блок-фары вполне укладываются в стилистику аналогичных элементов у кроссовера Audi. Экстерьер кроссовера, лишенный намеков на японовед-корейские мотивы в современном автодизайне, — это по-настоящему здорово. Особенно если учесть, что фактически эта же машина продается практически на всех рынках мира под японской (Nissan) и корейской (Samsung) марками, на основе которых, так сказать, вырастили генно-модифицированный французский Renault.