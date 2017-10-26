Тест-драйв кроссовера Renault Koleos: по ГМО-технологии

За новый Koleos альянсу Renault-Nissan отдельное «спасибо»! Наконец-то в топку истории отправлено четырехколесная жертва жестокого обращения с животными — Koleos предыдущего поколения. Его дизайном пугали детей, ездовые повадки наводили необоримую сонливость…
Алексей Батушенко

Новое поколение Renault Koleos совсем уж прорывом назвать нельзя: — его «железо» нам знакомо уже давно, с тех пор как на российском рынке появился его брат-близнец по части технической начинки Nissan X-trail. Те же моторы, те же трансмиссии, та же «тележка». Но как показала практика, машины эти все-таки разные. Автомобиль типично французской марки — Renault Koleos — теперь больше похож на машину, выпущенную в Германии на заводах Volkswagen Group.

Передние фары, «гриль» и бампер вполне органично смотрелись бы на какой-нибудь из текущих моделей VW, а задние блок-фары вполне укладываются в стилистику аналогичных элементов у кроссовера Audi. Экстерьер кроссовера, лишенный намеков на японовед-корейские мотивы в современном автодизайне, — это по-настоящему здорово. Особенно если учесть, что фактически эта же машина продается практически на всех рынках мира под японской (Nissan) и корейской (Samsung) марками, на основе которых, так сказать, вырастили генно-модифицированный французский Renault.

Внутри новый Renault Koleos не столь радикально евопеизировался. Верней никакой особой «европы» тут не видно. Хотя, следует отдать должное: тут нет и типично японской черты — использования достаточно дорогих отделочных материалов для создания примитивного дизайна как в той же Toyota/Lexus. В салоне Koleos царит, скорей, дух добротного современного корейского авто. Ка ни прискорбно это констатировать, но донор платформы и агрегатов Nissan X-Trail с точки зрения оформления салона на голову ниже Koleos.

Но зато, раз уж мы не удержались и скатились в сравнения, X-trail заметно дешевле Koleos. Минимальная цена «француза» — 1,750 млн. рублей за комплектацию с 2-литровым 144-сильным мотором, «базовый» X-Trail с аналогичным агрегатом под капотом стоит от 1,264 млн. Нам же в руки попал Renault Koleos практически «в полном фарше» — с бензиновым 2,5-литровым мотором мощностью 171 л. с., вариатором и полным приводом в трансмиссии. Цена такой машины, кстати, стартует от 2,05 млн. рублей.

По мере знакомства с интерьером Koleos, становится в некоторой мере понятно, почему за него просят столь приличные деньги. Сразу бросается в глаза 8,7-дюймовый «планшет» мультимедийой фирменной системы R-link на центральной консоли — идея явно подсмотренная у Volvo. Реализация, конечно, у Renault пожиже получилась, нежели у шведов, но тоже ничего. Koleos предлагает владельцу четыре вида приборной панели — понравившееся оформление можно выбрать в одном из меню все того же «планшетника» на центральной консоли.

При всей этой электронной продвинутости, французы сохранили свою «фишку» — фирменный подрулевой переключатель громкости аудиосистемы. И он, как показала практика эксплуатации Koleos, оказался совершенно не лишним и по-прежнему удобным эргономическим штришком. Оценивая мультимедийный комплекс Koleos в целом, просто невозможно не признать, что это — как минимум революция в истории R-link. Ее уровень, конечно, не дотягивает до передовиков, но по сравнению с электронным убожеством, которое мы знаем по тому же Duster или Kaptur, мультимедиа Koleos выглядит космической технологией. В общем, теперь у Renault на этом фронте — более-менее порядок.

Современный кроссовер не предназначаются для форсирования существенного бездорожья, а лишь исключительно для создания у владельца впечатления, будто тоненький слой снежной каши на дороге не станет для него непреодолимой преградой по пути с работы домой. И Renault Koleos тут тоже «в тренде»: машину сделали заметно более комфортной по сравнению с «исходником» — X-Trail. Звукоизоляция у Koleos такова, что дорожные шумы практически не проникают в салон. Его обитатели слышат лишь подвывания мотора в моменты, когда водителю вздумается порезче нажать на педаль газа. А подвеску Koleos научили гораздо лучше сглатывать мелкие неровности и небольшие ямки в в асфальте, нежели чем у ниссановского соплатформенника.

Про управляемость и динамику французского кроссовера говорить не буду. Разгон около 10 секунд «до сотни» и стреднестатистические для корейско-японских машин этого класса реакции на рулежку водителя. Ничего выдающегося, ничего отвратительного — все как у всех. Скучно, да. Но автомобильные маркетологи совершенно точно знают: большинству покупателей подобных машин на эти свойства транспортного средства плевать со своей высоченной колокольни. Им именно такую машину и подавай — как новый Renault Koleos. Только, желательно, чуть подешевле — чтобы его продажи исчислялись хотя бы в тех же величинах, что и у корейских одноклассников.

кроссоверы
26 октября 2017
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