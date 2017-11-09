Тест-драйв кроссовера SsangYong Tivoli XLV: дорого и невкусно

Традиционная «фишка» любого SsangYong — самобытный (назовем это явление природы так) дизайн экстерьера. Усилия его авторов заслуживают всяческого уважения: на протяжении десятков лет придерживаться принципа «лишь бы не как все» — это надо уметь. В результате современные машины марки выглядят так, словно их внешность срисовывали с концепт-каров конца 90-х — начала 2000 годов. Такое вот «наивное искусство» в автопроме. Пусть всякие Hyundai c KIA тужатся, наперегонки со всем миром создавая машины с по-настоящему современным дизайном! SsangYong не даст втянуть себя в эту бессмысленную гонку…

Интересно, существует ли в корейском языке аналог нашего понятия «посконный»? Если да, то я знаю как одним словом описать внешность Tivoli XLV… Видно, что машина свежая, но что-то неуловимо «ламповое» в ее внешности присутствует — в раскосости квадратных, на первый взгляд, фар и противотуманок, в оформлении бамперов, в задних фонарях и т. п. Но когда оказываешься в салоне все встает на свои места и ты осознаешь: наконец-то китайские дизайнеры достигли уровня хотя бы корейских. По крайней мере дизайнеров, работающих на SsangYong. Разумеется, прямых стилистических аналогий между деталями интерьерами XLV и наиболее продвинутых «китайцев» не найдешь, но от общего впечатления никуда не денешься.