Тест-драйв кроссовера SsangYong Tivoli XLV: дорого и невкусно

SsangYong давненько не баловал российского покупателя новинками. Но недавно «проснулся» и завез к нам свой компактный кроссовер Tivoli и его удлиненную модификацию Tivoli XLV. Разница между ними минимальна: к корме обычного Tivoli приделали лишних 238 мм кузова и получился XLV. Поэтому практически все сказанное о XLV, кроме, разве что, объема багажного отсека, будет справедливо и для Tivoli.
Алексей Батушенко

Традиционная «фишка» любого SsangYong — самобытный (назовем это явление природы так) дизайн экстерьера. Усилия его авторов заслуживают всяческого уважения: на протяжении десятков лет придерживаться принципа «лишь бы не как все» — это надо уметь. В результате современные машины марки выглядят так, словно их внешность срисовывали с концепт-каров конца 90-х — начала 2000 годов. Такое вот «наивное искусство» в автопроме. Пусть всякие Hyundai c KIA тужатся, наперегонки со всем миром создавая машины с по-настоящему современным дизайном! SsangYong не даст втянуть себя в эту бессмысленную гонку…

Интересно, существует ли в корейском языке аналог нашего понятия «посконный»? Если да, то я знаю как одним словом описать внешность Tivoli XLV… Видно, что машина свежая, но что-то неуловимо «ламповое» в ее внешности присутствует — в раскосости квадратных, на первый взгляд, фар и противотуманок, в оформлении бамперов, в задних фонарях и т. п. Но когда оказываешься в салоне все встает на свои места и ты осознаешь: наконец-то китайские дизайнеры достигли уровня хотя бы корейских. По крайней мере дизайнеров, работающих на SsangYong. Разумеется, прямых стилистических аналогий между деталями интерьерами XLV и наиболее продвинутых «китайцев» не найдешь, но от общего впечатления никуда не денешься.

Уникальная ситуация: это единственный в мире «кореец», который похож на «китайца»! SsangYong и в плане оформления интерьера застрял где-то в прошлом десятилетии. Этот вывод напрашивается и когда заглядываешь в круглые (цифровые, кстати) «очи» спидометра с тахометром, и при взгляде на ядовито-оранжевую подсветку блока климат-контроля, и от мелких штришков в деталях интерьера. Но если отрешиться от эмоционального восприятия салона XLV, то придется отдать ему должное — тут есть все и вся опции, положенные современному автомобилю. По крайней мере в комплектации, оказавшейся у нас на испытаниях: от подогрева руля до камеры заднего вида.

Правда, не обошлось без некоторых нюансов. Первый из них «всплыл» при использовании штатного радио. Как обычно, на экране «мультимедийки» тут отражаются шесть запомненных радиостанций. Оказалось, что для переключения (с помощью удобной кнопочки на руле), например, с 3-его канала на 4-й, ты должен последовательно перебрать все станции с 1-ой по нужную тебе 4-ую! И так каждый раз. А еще Tivoli XLV, как выяснилось, плевать на судьбу переднего пассажира в случае аварии. Нет, подушка безопасности для него предусмотрена. Просто когда он забудет пристегнуть ремень, звуковая «напоминалка» для него не сработает.

Водительское сиденье такой «пищалкой» оборудовано, а пассажирское — нет. Не дай бог ДТП: не пристегнутого человека сработавшая «подушка» и убить может. На таком фоне фирменная «фишка» SsangYong — отсутствие на «приборке» индикатора пустого бачка стеклоомывателя — можно считаться незначительной мелочью. Хотя лично мне так не показалось — когда вечером на дождливой загородной трассе омывающая жидкость иссякла внезапно и насовсем. На ходу Tivoli XLV оказался типичным среднестатистическим кроссовером — со средней «пустоты» рулем, с ни жесткой, ни мягкой подвеской и спокойной динамикой.

Тут нельзя не отметить, что моторчик под капотом этой модели машины может быть всего один — это 128-сильная 1,6-литровая «бензинка». В трансмиссии — 6-ступенчатый классический «автомат». На самом деле это совсем не плохо — все эти турбированные малообъемные моторчики с роботизированными «коробками» хороши только при идеальном бензине и небольших пробегах в течение гарантийного срока. В более серьезных режимах эксплуатации с ними, как известно, «всяко бывает». Связка «мотор-коробка» у XLV, как и ожидалось после изучения технических характеристик модели, показала вяленькую динамику. Но парадокс в том, что она не редкость слабо зависит от загрузки авто!

Так получилось, что мне пришлось ездить на этом SsangYong как в одиночку, так и при почти максимальной загрузке машины: в компании жены, пары детей и порядка 250 кг поклажи во вместительном (более 700 литров) багажнике машины. XLV при этом заметно осел на заднюю ось, но заметно хуже его динамика при этом не стала, хотя — казалось бы… Как бы то ни было, а 200 кг речного песка для песочницы были доставлены машиной на дачу без малейших затруднений. Как ни странно, основной «осадочек» от машины остался именно после городской эксплуатации. То, что расход при беспробочной езде в населенном пункте оказался не в районе 10 литров на сотню км. (как обещает производитель), а на уровне 12—12,5 литров, особого удивления не вызвало. Этим грешит маркетинг практически всего автопрома.

По-настоящему неприятным сюрпризом стала малая энергоемкость подвески, в частности передних стоек. За неделю руления по приличному, по большей части, столичному асфальту я умудрился пару раз получить «пробой до кузова» в передней подвеске. Причем на таких скоростях и на неровностях такой глубины, что о возможных зубодробительных последствиях проезда по ним даже и помыслить невозможно было. На любой другой машине проехал бы и не заметил, а правая передняя стойка SsangYong Tivoli XLV проваливалась «до отбойника».

Подводя итог недолгой но познавательной эксплуатации машины в редакции, мы ознакомились с ценником на XLV и «слегка» удивились. В самой бедной комплектации, с передним приводом, машина будет стоить не менее 1,3 млн. рублей. За эти деньги можно стать обладателем той же Hyundai Creta в максимальной комплектации с полным приводом и 2-литровым 150-сильным мотором. Пусть и багажник у нее всего 400-литров! Зато SsangYong Tivoli XLV, с его 700-литровым грузовым отсеком, оснащается полным приводом лишь в максимальной комплектации, которая стоит без малого 1,6 млн. рублей. Много ли найдется желающих приобрести лишние 300 литров багажника за 300 000 рублей (почти половина цены «базового» Renault Logan!) — вопрос из разряда риторических…

кроссоверы
9 ноября 2017
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