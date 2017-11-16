Тест-драйв KIA Optima: для тех, кто любит подлиннее

На радость любителям седанов «подлиннее» с февраля минувшего года в российских шоу-румах появилась новая, уже четвертая по счету генерация KIA Optima. Дизайн автомобиля, вышедший из-под пера неутомимого Питера Шрайера, пришелся по вкусу нашим соотечественникам, о чем свидетельствуют впечатляющие результаты продаж. В январе-сентябре года текущего в пользу «Оптимы» сделали выбор 8680 человек — а это, на секундочку, в два раза больше, нежели за три квартала 2016-го, когда было продано всего 4283 машины.
Автомобили этого класса приобретают, конечно, далеко не рокфеллеры, но по крайней мере люди, имеющие достаток выше среднего. Это если не учитывать тех персонажей, что готовы годами питаться «дошираком», лишь бы соседи захлебывались слюной, заглядываясь на их машину. Поэтому естественно, что «Оптима» имеет эффектную внешность, просторный салон и достаточно мощный двигатель.
Скажу честно — и мне экстерьер шрайеровского детища понравился. Он одновременно агрессивен, строг и современен — хотя, в принципе, то же самое можно смело сказать о любом его однокласснике. Но все-таки в «корейце» есть еще и что-то весьма незаурядное, выгодно выделяющее его на фоне конкурентов. Недаром у случайных зевак элегантно-спортивный, выразительно очерченный силуэт проезжающей мимо «Оптимы» вызывает восторженные взгляды.
- Фото: АвтоВзгляд
- Фото: АвтоВзгляд
Никаких изъянов я не отыскала и в салоне. Седан в комплектации GT Line — а у меня на тест-драйве был автомобиль именно в такой комплектация — может похвастать приборной панелью с 4,3-дюймовым дисплеем, приплюснутым снизу ободом рулевого колеса и селектором коробки, отделанными приятной на ощупь кожей, подрулевыми переключателями передач и мультимедийной системой, общаться с которой легко на интуитивном уровне. Одним словом, интерьер лаконичный и изысканный настолько, насколько это бывает свойственно разве что «немцам».
Любителям романтики наверняка придется по душе панорамная крыша с электроприводом люка, декоративные алюминиевые вставки, кресла с контрастной прострочкой и подсветка салона. По достоинству оценят декор и автомобилистки, даже не сомневаюсь.
Меломаны без сомнения обрадуются премиальной аудиосистеме Harman/Kardon с десятью динамиками, сабвуфером и внешним усилителем. Впрочем, скорее даже не меломаны, а завсегдатаи ночных клубов — долбит по ушам так, что хоть вечеринку в машине устраивай, благо вместительный салон позволит пригласить немалое количество друзей, шторки на задних стеклах позаботятся о конспирации, а обогрев всех сидений выручит в случае, если холодным зимним вечером внезапно закончатся горячительные напитки.
Не разочарует «Оптима» и тех, кто считает себя настоящим драйвером, наслаждаясь каждой минутой, проведенной за рулем. Конечно, от 2,4-литрового мотора о 188 силах сложно ожидать звериной мощи, но в тандеме с шестиступенчатой автоматической коробкой передач он таки умеет доставить удовольствие. Однако не будем забывать: наш «кореец» — немаленький такой седан, рассчитанный на вальяжный стиль вождения. Попытаться погонять от души по пустой трассе на нем, естественно, не возбраняется, но на какие-то невероятные ощущения от этих упражнений не рассчитывайте. Все в пределах ожидаемого.
Кто-то, возможно, заметит, что назвать KIA Optima практичной можно лишь с большой натяжкой. Что ж, возразить трудно. С клиренсом в 155 мм без замирания сердца и подергивания глаза не сунешься даже на легкое бездорожье. Средний расход топлива, который официально заявлен на уровне 8,3 л/100 км, а по факту вылезает за 12 литров, разорит разве что упоминавшегося поедателя «дошираков», но и состоятельного джентльмена удивит неприятно. С парковкой в тесном городском пространстве наверняка возникнут проблемы — «корабль» с шириной 4855, длиной 1860 и высотой 1485 мм втиснется далеко не всюду. А уж как привлекателен этот автомобиль в глазах угонщиков… Но опять же, перечисленные недостатки — особенность класса.
И все же, как известно — кто не рискует, тот не пьет шампанское. Смертельно боишься выделиться — езди всю жизнь на «Приоре». В конце концов, речь ведь идет не о Bentley Mulsanne, и не о «семерке» BMW — а о куда более приземленной, но от того не менее прекрасной KIA Optima.
Твердая уверенность в себе, блаженное спокойствие за рулем, комфорт, легкое чувство превосходства над соседями по потоку — вот далеко не полный перечень эмоций, которые подарит вам машина. И разве не стоит отдать за этот список достоинств какие-то жалкие 1 123 900 рублей — именно такова стартовая цена «Оптимы» на сегодняшний день.