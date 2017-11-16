Тест-драйв KIA Optima: для тех, кто любит подлиннее

Автомобили этого класса приобретают, конечно, далеко не рокфеллеры, но по крайней мере люди, имеющие достаток выше среднего. Это если не учитывать тех персонажей, что готовы годами питаться «дошираком», лишь бы соседи захлебывались слюной, заглядываясь на их машину. Поэтому естественно, что «Оптима» имеет эффектную внешность, просторный салон и достаточно мощный двигатель.

Скажу честно — и мне экстерьер шрайеровского детища понравился. Он одновременно агрессивен, строг и современен — хотя, в принципе, то же самое можно смело сказать о любом его однокласснике. Но все-таки в «корейце» есть еще и что-то весьма незаурядное, выгодно выделяющее его на фоне конкурентов. Недаром у случайных зевак элегантно-спортивный, выразительно очерченный силуэт проезжающей мимо «Оптимы» вызывает восторженные взгляды.