Тест-драйв второго поколения Toyota Fortuner: обед для Prado, закуска для Hilux

В России японцы говорят о Fortuner, как о новой модели. На самом деле модель старая, а все разговоры о новизне из-за того, что раньше у нас эти машины не продавали. А ведь это уже второе поколение модели, дебютировавшее в 2015 году. На основных рынках продажи идут с 2016-го года. И только под конец 2017-го стало возможным приобрести автомобиль у российских дилеров.

А в мире-то Fortuner известен. Первое поколение внедорожника появилось в 2005-м и пережило два рестайлинга в 2008-м и 2011-м годах. Изначально его разрабатывали для небогатых рынков развивающихся стран — Юго-Восточной Азии и Южной Америки.

В Азии машина популярна, но там жаркий климат. А как поведет себя автомобиль, собранный в Тайланде, и привезенный в холодную Россию? Скажем, в Сибирь, где зимой нередки морозы под −40. Говорят, уже на заводе заливают морозостойкие жидкости. И это вся подготовка?