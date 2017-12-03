Тест-драйв второго поколения Toyota Fortuner: обед для Prado, закуска для Hilux

На российский рынок выходит внедорожник Toyota Fortuner, созданный на базе утилитарного пикапа. В модельном ряду марки он должен занять место ниже Land Cruiser Prado. Только посмотрев на ценник, сразу этого и не понять. Разбираемся, на что способен новичок для России и старичок для стран Юго-Восточной Азии.
Александр Ростарчук

В России японцы говорят о Fortuner, как о новой модели. На самом деле модель старая, а все разговоры о новизне из-за того, что раньше у нас эти машины не продавали. А ведь это уже второе поколение модели, дебютировавшее в 2015 году. На основных рынках продажи идут с 2016-го года. И только под конец 2017-го стало возможным приобрести автомобиль у российских дилеров.

А в мире-то Fortuner известен. Первое поколение внедорожника появилось в 2005-м и пережило два рестайлинга в 2008-м и 2011-м годах. Изначально его разрабатывали для небогатых рынков развивающихся стран — Юго-Восточной Азии и Южной Америки.

В Азии машина популярна, но там жаркий климат. А как поведет себя автомобиль, собранный в Тайланде, и привезенный в холодную Россию? Скажем, в Сибирь, где зимой нередки морозы под −40. Говорят, уже на заводе заливают морозостойкие жидкости. И это вся подготовка?

Кстати, «российский» Fortuner это не та машина, которую собирали в Казахстане для нужд внутреннего рынка. То было первое поколение модели, а в нашей стране, как мы уже сказали, предлагают второе.

Основной фетиш Toyota Fortuner — рама Heavy Duty, которую в 2015 году получил пикап Hilux восьмого поколения. Ее сделали прочнее. Скорее всего, сильные удары она выдержит, а как быть с медленной смертью — ржавчиной? Дороги у нас обильно посыпают реагентами, а японские рамы их не переносят. Да, что там реагенты, после каждой вылазки на бездорожье всю конструкцию надо тряпочной протирать. Иначе появление очагов коррозии неизбежно.

Доказательство — скандал в США. Тамошние владельцы Toyota Sequoia (2005—2008 годов выпуска), Tundra (2007—2008) и Tacoma (2005—2010) жаловались не только на низкое качество покраски кузовов, но и на то, что рамы просто гниют. В силовых элементах образуются дыры, и «суперпрочная» рама разваливается.

Касалась эта проблема и пикапов Toyota Hilux разных поколений, так что скорее всего, болезнь оказалась заразной и обязательно коснется Fortuner, так что за рамой нужен глаз да глаз.

Задняя подвеска внедорожника пружинная, а не рессорная как у пикапа. Тем не менее, по плавности хода автомобиль проигрывает, скажем, немцам, у которых несущие кузова. Да и у Prado плавность хода лучше.

Добавляют жесткости шины All-Terrain, идущие в базовой комплектации. Из-за них при движении по асфальту все ямки и выщерблены отчетливо чувствуются на руле. В поворотах автомобиль крениться. Этому есть объяснение — ходы подвески большие, вот и качает Fortuner как на волнах. Автомобиль точно не для города.

По качеству отделки внедорожник превосходит соплатформенный пикап Hilux. Верхняя крышка перчаточного ящика (он двухсекционный) обтянута кожей. Есть три варианта отделки салона — ткань, белая или коричневая кожа. Края центральной консоли обиты мягкими накладками, чтобы было не так больно приложиться о них коленом на бездорожье. А прикладываться приходилось часто. Итог все равно один — синяки. Накладки не помогли.

Один разъем USB, гнездо AUX и две розетки на 12 вольт… и это весь «арсенал» современного автомобиля? Похоже, специалисты, которые разрабатывали Fortuner, не знают, сколько гаджетов есть в распоряжении делового человека и что все их нужно подзаряжать. Прогуливали они и уроки эргономики. Подножки у машины установлены так глубоко, что ставить на них ноги просто неудобно.

Наличие третьего ряда кресел (Fortuner исключительно семиместный) — плюс сомнительный. Сидеть на галерке тесно. Да и укачивает не по-детски. Это касается не только Fortuner, но и других подобных машин. Так что третий ряд пригодится разве что в коротких поездках по городу. А как мы уже писали выше, автомобиль для города не подходит. Ну а на бездорожье лучше вообще на третий ряд не садиться. Там слишком тряско, так что даже крепкие мужчины вылезут оттуда с позеленевшими лицами.

Из плюсов отметим, что кресла крепятся к бортам, не так сильно скрадывая пространство в багажнике. Но тут вылезает еще один минус — из-за них габаритный груз внутрь не засунуть. Придется снимать кресла и хранить их дома или в гараже.

К внедорожным способностям автомобиля особых претензий нет. У него довольно тяговитый дизель (177 л. с., 450 Н. м.), есть блокировка заднего дифференциала, схема полного привода Part-Time. То есть передняя ось подключается жестко. Сделать это можно на скоростях до 100 км/ч. Кстати, без подключенного «передка» на обледенелую дорогу на Fortuner лучше не выезжать — он ее не держит.

Сейчас дизельный Fortuner продают в двух комплектациях: «Элеганс» — 2 599 000 ₽ и «Престиж» — 2 827 000 ₽ Ну и зачем покупать такую машину, если за 2 199 000 рублей можно приобрести рестайлинговый пятиместный Prado с бензиновым мотором и механикой. Да, это будет пустая машина, но это будет Prado — легендарный в России автомобиль. Семиместный Prado с 2,8-литровым дизелем и комплектацией LuxSafety оценен в 3 957 000 рублей. Разница — 1 130 000 рублей. Немало, но он все равно получается выгодней. У Prado богатая комплектация, лучшая, чем у Fortuner плавность хода, больший внедорожный потенциал и он мало теряет в цене при перепродаже. Чего не скажешь о Fortuner.

А те люди, которым нужно грузы возить, скорее купят утилитарный Hilux, нежели Fortuner. Так что Prado съест Fortuner и не подавится. Свою долю откусит и Hilux. Не забудем и про Mitsubishi Pajero Sport, проходимость которого не хуже. Так что Fortuner вряд ли соберет в России большое число поклонников.

В следующем году обещают начать продажи Fortuner с бензиновым мотором (163 л. с., 246 Н. м.) и в более дешевых комплектациях. Посмотрим, ну а пока российское будущее Fotuner видится экспертам портала «АвтоВзгляд» не очень веселым.

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3 декабря 2017
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