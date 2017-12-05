Тест-драйв Ford Transit Custom: одна тонна успеха

Святая святых фургонов — грузовой отсек. У Transit Custom есть две длины (от 4973 мм до 5340 мм) и две высоты кузова (от 2000 мм до 2343 мм без нагрузки) из-за чего полезный объем грузового отсека варьируется от 6 до 8,3 кубометров, а полезная нагрузка — от 765 кг до 1 450 кг, что открывает перед клиентами больше возможностей.

Кузов «Транзита Кастом» — не «черная дыра». Здесь есть освещение, а его стенки и пол могут быть отделаны, в зависимости от пожеланий клиента различными материалами, среди которых фанера, сталь, устойчивое к истиранию и механическим повреждениям покрытие. Для того чтобы продемонстрировать нам возможности фургонов, в их кузова подкинули тяжелые плиты весом 400 кг. Впрочем, забегая вперед скажу, что особой роли при езде этот вес не играет. Большего удобства фургону прибавляет низкая погрузочная высота и наличие двух входов — традиционно расположенного в корме и в правой части грузового отсека.

Пластик жесткий — для коммерческого транспорта самое то: легко отмывать и ухаживать. Для автомобилей, не оборудованных 8- или 4-дюймовыми дисплеями, предусмотрена док-станция MyFord Dock.

Новый дизельный мотор линейки EcoBlue экологического класса «Евро-6» создавался командой инженеров из Германии и Великобритании, что называется с нуля. Рабочий объем — 2 литра, что на 0.2 литра меньше, чем у двигателя TDCi, устанавливаемого на дореформенном «Транзите». Степеней форсировки — три: 105, 130 и 170 л. с. А крутящий момент варьируется от 360 Нм до 405 Нм. Кстати, крутящий момент у 105-сильного мотора заметно нарастает уже при 1250 об/мин, на которых он на 20% выше, чем у прежнего двигателя. Максимум же момента для этой версии мотора доступен с 1 375 оборотов двигателя. Выбросы углекислого газа до 13% меньше, чем у мотора объемом 2,2 литра. К слову, после обкатки на фургонах и «каблучках» Ford новый мотор должны получить и легковые модели марки.