Тест-драйв Ford Transit Custom: одна тонна успеха

Скрывать не буду, дизайн дореформенного Transit Custom мне нравился. И, судя по продажам в Европе, где этот фургон в 2015—2016 годах получил титул самого продаваемого, другим людям тоже. Но, Transit Custom сегодняшний — это настоящий шедевр. Решетка радиатора выполнена в динамичном стиле легковых моделей, высоко расположенные фары головного света не только выглядят идеально, но и дают старт плечевой линии кузова, которая протянулась до кормы, создавая нужный — совершенно неожиданный для коммерческого транспорта — эффект спортивности в дизайне. А если включить зажигание, то роскошная иллюминация из светодиодных огней красиво очертит ореол по периметру фар, которые в топовых комплектациях могут оснащаться ксеноновыми лампами.
Для Ford Transit Custom доступны следующие варианты кузова: фургон, грузопассажирский «комби» и фургон с двойной кабиной. В качестве опции будет доступна дополнительная сдвижная боковая дверь. Стоимость такой опции на дореформенном «Транзите» составляет 40 000 рублей.
Меньше кнопок, больше технологий: создатели интерьера машины не скрывают, что при его разработке отталкивались от всеобщей «гаджетозависимости». За основу взята концепция интерьера Ford Fiesta последнего поколения. Да почему бы, собственно говоря, и нет? За рулем грузовиков работают не роботы, а обычные люди, которым ничто человеческое не чуждо.