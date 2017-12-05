Тест-драйв Ford Transit Custom: одна тонна успеха

Фото Ford
Коммерческий транспорт сегодня — это не просто грузовик или фургон, а прежде всего рабочее место, где водитель будет проводить большую часть своей жизни. Это значит, что в нем не место компромиссам. Такой транспорт должен быть удобным, безопасным и технологичным, а по версии Ford еще и красивым. Сегодня речь пойдет о роботяге Ford Transit Custom, выступающим в классе однотонных фургонов.
Денис Филатов

Скрывать не буду, дизайн дореформенного Transit Custom мне нравился. И, судя по продажам в Европе, где этот фургон в 2015—2016 годах получил титул самого продаваемого, другим людям тоже. Но, Transit Custom сегодняшний — это настоящий шедевр. Решетка радиатора выполнена в динамичном стиле легковых моделей, высоко расположенные фары головного света не только выглядят идеально, но и дают старт плечевой линии кузова, которая протянулась до кормы, создавая нужный — совершенно неожиданный для коммерческого транспорта — эффект спортивности в дизайне. А если включить зажигание, то роскошная иллюминация из светодиодных огней красиво очертит ореол по периметру фар, которые в топовых комплектациях могут оснащаться ксеноновыми лампами.

Для Ford Transit Custom доступны следующие варианты кузова: фургон, грузопассажирский «комби» и фургон с двойной кабиной. В качестве опции будет доступна дополнительная сдвижная боковая дверь. Стоимость такой опции на дореформенном «Транзите» составляет 40 000 рублей.

Меньше кнопок, больше технологий: создатели интерьера машины не скрывают, что при его разработке отталкивались от всеобщей «гаджетозависимости». За основу взята концепция интерьера Ford Fiesta последнего поколения. Да почему бы, собственно говоря, и нет? За рулем грузовиков работают не роботы, а обычные люди, которым ничто человеческое не чуждо.

Фото Ford

А значит голосовое управление, навигация, различный интерактив, которые предлагает мультимедийная система SYNC 3 с огромным ЖК-дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto им так же пригодятся. Как и системы распознавания пешеходов и дорожных знаков; торможения; контроля полосы движения, тревожно вибрирующая рулем при несанкционированном пересечении разметки; контроля мертвых зон зеркал; старт/стоп; круиз-контроля. Ну и камера заднего вида с динамической разметкой — вдовесок. В общем, как вы поняли, список опций-помощников весьма приличен.

Система Intelligent Speed Assist помогает не нарваться на штраф. Если новое ограничение скорости ниже текущей, то автомобиль автоматически замедляется. Система мониторинга слепых зон BLIS научилась намного раньше распознавать дальние объекты, с высокой скоростью приближающиеся сзади.

Впрочем, во главе угла при разработке салонов коммерческих автомобилей, всегда стояло удобство его использования. И у Ford с этим проблем никогда не возникало. Кажется, разработчики уловили каждое движение водителя и пассажира этого «Транзита». Нужно сложить кучу накладных — вот тебе полочка для документов, аккурат на вершине передней панели. Здесь же есть USB-зарядка. А вот в двери ты можешь поместить термос или 2-литровую пластиковую бутыль. Кружку с кофе ставь в нишу под рычагом коробки передач — снова удобно. А под пассажирскими креслами спрятано вместительное отделение для сумки или ящика с инструментами. А если откинуть подлокотник центрального кресла, то получится удобный столик с резинкой для удержания листов формата А4. Ну, разве что высота потолка не позволила сделать над солнечными козырьками дополнительных полок, как в старшем Ford Transit. В остальном же — сплошное удовольствие.

Фото Ford

Святая святых фургонов — грузовой отсек. У Transit Custom есть две длины (от 4973 мм до 5340 мм) и две высоты кузова (от 2000 мм до 2343 мм без нагрузки) из-за чего полезный объем грузового отсека варьируется от 6 до 8,3 кубометров, а полезная нагрузка — от 765 кг до 1 450 кг, что открывает перед клиентами больше возможностей.

Кузов «Транзита Кастом» — не «черная дыра». Здесь есть освещение, а его стенки и пол могут быть отделаны, в зависимости от пожеланий клиента различными материалами, среди которых фанера, сталь, устойчивое к истиранию и механическим повреждениям покрытие. Для того чтобы продемонстрировать нам возможности фургонов, в их кузова подкинули тяжелые плиты весом 400 кг. Впрочем, забегая вперед скажу, что особой роли при езде этот вес не играет. Большего удобства фургону прибавляет низкая погрузочная высота и наличие двух входов — традиционно расположенного в корме и в правой части грузового отсека.

Пластик жесткий — для коммерческого транспорта самое то: легко отмывать и ухаживать. Для автомобилей, не оборудованных 8- или 4-дюймовыми дисплеями, предусмотрена док-станция MyFord Dock.

Новый дизельный мотор линейки EcoBlue экологического класса «Евро-6» создавался командой инженеров из Германии и Великобритании, что называется с нуля. Рабочий объем — 2 литра, что на 0.2 литра меньше, чем у двигателя TDCi, устанавливаемого на дореформенном «Транзите». Степеней форсировки — три: 105, 130 и 170 л. с. А крутящий момент варьируется от 360 Нм до 405 Нм. Кстати, крутящий момент у 105-сильного мотора заметно нарастает уже при 1250 об/мин, на которых он на 20% выше, чем у прежнего двигателя. Максимум же момента для этой версии мотора доступен с 1 375 оборотов двигателя. Выбросы углекислого газа до 13% меньше, чем у мотора объемом 2,2 литра. К слову, после обкатки на фургонах и «каблучках» Ford новый мотор должны получить и легковые модели марки.

  • Фото Ford
  • Фото Ford

Опробовать в деле мне удалось две короткобазных версии с низкой крышей — рядовую со 105-сильным мотором на «автомате» и «механике» и 170-сильную «Спорт» на МКП в роскошном сине-сером цвете с черными выразительными полосками на капоте.

Спортивный Transit Custom чуть более агрессивен внешне благодаря иной форме нижней решетки на бампере и посадочных мест противотуманных фар. Накладки на его кузове окрашены в цвет, в то время как на рядовых версиях они черные.

Двигатель Transit оснащен системой непосредственного впрыска под давлением 2000 бар. Восемь отверстий на форсунку впрыскивают топливо до шести раз за один такт. Степень сжатия 16,5:1. Нейтрализацией оксидов азота занимается мочевинная система SCR.

Будучи более мощным, он тяговит и легок на подъем. Вырвавшись на автобан с разрешенной скоростью 120 км/ч, я без труда догонял и обгонял на нем попутки, водители которых, завидев надвигающуюся на них груду металла, стремились побыстрее освободить полосу. Красивый и мощный — определенно он придется по нраву нашим спецслужбам, следственному комитету и военным. Так и вижу Transit в качестве спецтранспорта с мигалками. Тем более что и его пассажирская версия — Tourneo Custom — на подходе. Кстати сказать, помимо внешнего стайлинга версия Transit Custom Sport получила комбинированную отделку сидений тканью и кожей.

Фото Ford

В повадках такого «Транзита» нет лени, его руль — собран, а подвеска (спереди это МакФерсон, пружины с переменной жесткостью, стабилизатор и газонаполненные амортизаторы, а сзади — листовые рессоры, газонаполненные амортизаторы) комфортна. Груз весом в 400 кг? А был ли груз? Фургон ехал так, как будь-то и не было никакого груза — задорно, по легковому. Затягивая приятной ездой рвануть в далеккое путешествие на поиски приключений.

Для обновленного Ford Transit Custom доступна уникальная для сегмента задняя пневматическая подвеска, предлагаемая для версии Kombi M1. А вот полноприводных версий не ожидается.

Но и 105-сильная версия тоже понравилась. Лошадиных сил меньше, однако момент весьма впечатляющий и доступен с более низких оборотов, чем у самого мощного силового агрегата. От этого и напор, и тяга у самого «слабого» моторчика по ощущениям весьма приличные. По крайней мере, ту же плиту в 400 кг и двух пассажиров он вез не менее задорно. Ну, разве что на трассе при скоростных обгонах отклик на педаль газа более умеренный. Но зато вибраций на руле у этого двигателя оказалось меньше. А по шумности версии идентичны — рокот дизеля одинаково слышен и там, и тут. Впрочем, чего я придираюсь? Даже на небольшой громкости аудиосистема фургона легко глушит назойливый стрекот.

Фото Ford

Самая комфортная версия с гидромеханическим «автоматом» SelectShift (такую версию выбирают 11% покупателей) ведет себя чуть медлительней предыдущих. Трансмиссия настроена на комфортную, неспешную езду, так что ждать от такого «Транзита» стремительных откликов на утопленную в пол педаль газа не стоит. Да и не того класса автомобиль.

…В Европе обновленный фургон будет доступен для заказов в декабре текущего года. А в начале 2018 года первые автомобили уже поступят клиентам. В 2018 новинка доберется и до России. Правда, в каких комплектациях и версиях — пока неизвестно.

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5 декабря 2017
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