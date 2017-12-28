Длительный тест-драйв Volkswagen Jetta: «макси-Polo» или «мини-Passat»?

Все та же в высшей степени эргономичная «фольксвагеновская» организация рабочего места водителя: правильный руль, правильное расположение каждой кнопулечки и каждой крутилочки на правильно скомпонованной центральной консоли! И старые знакомые передние кресла тут как тут — с тщательно отмеренными пропорциями толики комфорта и степени фиксации тела седока… Но прежде чем воскликнуть что-то вроде: «Здравствуй, Polo, Новый Год!» — загрузимся на задний диван. Именно тут обнаруживается чуть ли не главное различие между салонами нынешних инкарнаций Polo и Jetta.

Если коротко: тот, кому не хватало места для ног задних пассажиров в Polo, отыщет искомое в Jetta. Достаточно сказать, что колесная база Jetta на 100 мм больше и все станет понятно. Человек ростом 185 сантиметров безоговорочно вольготно чувствует себя на заднем диване Jetta при посадке «сам за собой». То есть фактически Volkswagen Jetta предназначен для тех, кому в младшей модели марки недостает места на задних сиденьях и требуется более пристойного размера багажник. Объем последнего, кстати, у Jetta на 76 литров меньше, чем у старшей по рангу «матрешки» Passat: 510 литров против 586!