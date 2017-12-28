Длительный тест-драйв Volkswagen Jetta: «макси-Polo» или «мини-Passat»?

Увидев однажды, например, Polo Sedan, вам уже не нужно никого расспрашивать, как выглядит Passat. Считайте, что вы и так уже это знаете. В этом смысле Jetta — ломоть «фольксвагена» средних размеров! Все та же фамильная остроугольная форма передних блок-фар с непременными гирляндами дневных ходовых огней. Семейная черта в виде пары граненых ребер по краям капота тут тоже, разумеется, присутствует. И оформление «кормы» Jetta точь-в-точь как у «родни»! Вообще, надо признать, что нынешняя Jetta смотрится как полноценный «маленький Passat». И с интерьером своих «матрешек» ребята из Вольфсбурга вообще никогда не церемонились! Различия между салонами моделей одного поколения, как правило, заключаются лишь в длине списка возможных опций. Что же касается исследуемой нами VW Jetta, то ее салон практически идентичен салону любого современного VW. Все та же отлично читаемая «приборка» с двумя «циферблатами» (тахометр и спидометр) и ЖК-монитором бортового компьютера посредине.
Все та же в высшей степени эргономичная «фольксвагеновская» организация рабочего места водителя: правильный руль, правильное расположение каждой кнопулечки и каждой крутилочки на правильно скомпонованной центральной консоли! И старые знакомые передние кресла тут как тут — с тщательно отмеренными пропорциями толики комфорта и степени фиксации тела седока… Но прежде чем воскликнуть что-то вроде: «Здравствуй, Polo, Новый Год!» — загрузимся на задний диван. Именно тут обнаруживается чуть ли не главное различие между салонами нынешних инкарнаций Polo и Jetta.
Если коротко: тот, кому не хватало места для ног задних пассажиров в Polo, отыщет искомое в Jetta. Достаточно сказать, что колесная база Jetta на 100 мм больше и все станет понятно. Человек ростом 185 сантиметров безоговорочно вольготно чувствует себя на заднем диване Jetta при посадке «сам за собой». То есть фактически Volkswagen Jetta предназначен для тех, кому в младшей модели марки недостает места на задних сиденьях и требуется более пристойного размера багажник. Объем последнего, кстати, у Jetta на 76 литров меньше, чем у старшей по рангу «матрешки» Passat: 510 литров против 586!
И на ходу, надо сказать, VW Jetta демонстрирует кровное родство с прочими представителями семейства легковушек Volkswagen. Ваш корреспондент, откровенно говоря, уже много лет подряд задается безответным вопросом: ну почему, почему те же французские, корейские и особенно японские автопроизводители, имея перед глазами столь сбалансированную как с точки зрения управляемости, так и с точки зрения комфорта ходовую часть, как у седанов и хетчей с шильдиком VW, до сих пор даже не пытаются(!) хотя бы скопировать последнюю на собственных моделях?
На мой субъективный взгляд, платформы, производимые под разными марками гигантом «Audi-VW», наиболее близки к титулу «тележка of the year» всех времен и народов. Хотя и в скучной «шкуре», конечно… И Jetta тут не исключение. Для не совсем «овощного» водителя (но и не отчаянного стритрейсера, разумеется) ее подвеска может вполне считаться оптимальным выбором с точки зрения показателей управляемости, комфорта и энергоемкости. Надо сказать, что впервые садясь за руль этой Jetta автор этих строк опасался очередного разочарования. Дело в том, что предыдущее поколение модели, помнится, расстроило отвратительной шумоизоляцией колесных арок.
То есть на ходу практически не было слышно ни мотора, ни аэродинамических шумов. Их полностью перекрывал мощный звуковой фон от колес. На этот раз немцы все-таки взялись за ум и более-менее привели к пристойному уровню уровень шумов, исходящих от колес машины. У нас на тесте оказалась одна из самых бюджетных комплектаций VW Jetta — с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 110 л. с. и старым добрым 6-ступенчатым «автоматом». В такой «конфигурации» машина, разумеется, никак не может претендовать на звание низколетящего самолета, но динамики, поверьте, ей, в принципе, хватает.
Да, когда водителю взбредает в голову разогнаться побойчее, моторчику приходится пошуметь на повышенных оборотах, а расход топлива в подобном режиме колеблется в окрестностях 10 л/100 км. Но зато цена — в пределах 1,1 млн. Тому, у кого есть желание иметь Passat, но нет финансовых возможностей — вполне себе «переходный вариант». Кроме того, дальновидного автовладельца должен обрадовать тот факт, что сочетание «атмосферник»-классическая гидротрансформаторная АКП — залог беспроблемной и долгой жизни машины. По крайней мере, куда более счастливой, нежели у машин с малообъемными турбомоторами и «роботами» в трансмиссии.