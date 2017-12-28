Тест-драйв Toyota Highlander: переоценка ценности

Конечно же, для гигантоманов это не лучший вариант, так как «Горец» не такой альфа-самец, как хотя бы его старший «брат в законе» Toyota Land Cruiser 200. Найдутся и более статусные верзилы среди премиум-класса. Зато у Highlander довольно выигрышная внешность, исполненная в типичном тойотовском формате: в меру брутальный, в меру экспрессивный, в меру гламурный. К тому же он действительно выглядит гигантом. У него были все шансы угодить всем, кто мечтает оседлать большого буцефала, если бы не один существенный недостаток.

На что рассчитывали японские маркетологи, когда устанавливали явно неоправданно завышенный ценник на эту модель, остается догадываться. Совсем недавно кроссовер можно было купить в двух комплектациях минимум за 3 645 000 рублей. Но с октября японцы предлагают дополнительную минимальную версию Элеганс за 3 226 000 целковых, снизив при этом стоимость двух старых модификаций в среднем на 260 000 рублей: Престиж — до 3 374 000, Люкс Safety — до 3 524 000.