Тест-драйв Toyota Highlander: переоценка ценности

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Не секрет, что размер счастья некоторых автолюбителей зависит от габаритов машины. Много хвалебных песен о преимуществах таких крупнокалиберных снарядов, как, например, Toyota Highlander, сводятся к тому, что, мол, только большой автомобиль может быть семейным. При этом мало кто из них честно признается: «Я купил его для понтов».
Иван Флягин

Конечно же, для гигантоманов это не лучший вариант, так как «Горец» не такой альфа-самец, как хотя бы его старший «брат в законе» Toyota Land Cruiser 200. Найдутся и более статусные верзилы среди премиум-класса. Зато у Highlander довольно выигрышная внешность, исполненная в типичном тойотовском формате: в меру брутальный, в меру экспрессивный, в меру гламурный. К тому же он действительно выглядит гигантом. У него были все шансы угодить всем, кто мечтает оседлать большого буцефала, если бы не один существенный недостаток.

На что рассчитывали японские маркетологи, когда устанавливали явно неоправданно завышенный ценник на эту модель, остается догадываться. Совсем недавно кроссовер можно было купить в двух комплектациях минимум за 3 645 000 рублей. Но с октября японцы предлагают дополнительную минимальную версию Элеганс за 3 226 000 целковых, снизив при этом стоимость двух старых модификаций в среднем на 260 000 рублей: Престиж — до 3 374 000, Люкс Safety — до 3 524 000.

Однако и такое снисхождение к российскому покупателю совсем не изменило его позиции среди конкурентов.Например, цена Ford Explorer стартует от 2 649 000, а на Hyundai Grand Santa Fe — от 2 324 000. Разница, согласитесь, ощутимая при том, что конкуренты весьма аргументированные. Даже такие великаны, как Honda Pilot и Mazda CX-9, которые по размерам превсходят Highlander, обойдутся дешевле: 2 999 000 и 2 890 000 соответственно. А тягаться с мастодонтами премиум-сегмента «Горцу» явно не по силам.

На российском рынке Toyota Highlander предлагается исключительно в полноприводном варианте с единственным 3,5-литровым V6 мощностью 249 л. с. и безальтернативным восьмиступенчатым «автоматом». Доступна у нас и семиместная версия модели, которая была на тесте.

Напомним, что более года назад Highlander третьего поколения пережил обновление, после которого его «лицо» празднично засверкало хромом. Можно подумать, что внешне он настолько самодостаточен, что даже обошелся без традиционного бампера. Почти все элементы экстерьера по-прежнему нарочито гипертрофированы: хромированная пасть радиаторной решетки угрожающе расширяется к нижней части, массивные продолговатые фары растекаются вдоль крыльев, в объемных угловатых воздухозаборниках прячутся круглые противотуманки. На корме хромированная окантовка с задних фонарей-бумерангов переместилась на габаритные.

Интерьер при ристайлинге «не пострадал», и атмосфера, царящая на этой японской территории, по-прежнему призвана всячески угождать и льстить «хозяину» и его гостям. Надо признать, по этой части японцы постарались не зря. Они легко обошлись без помпезной роскоши, оформив интерьер в строгом консервативном стиле и сконцентрировав при этом внимание на функциональности и эргономике.

Здесь трудно промахнуться мимо какого-либо прибора, кнопки или другого элемента управления из-за их американских размеров. В средней части центральной консоли красуется интерактивный дисплей медиасистемы Toyota Touch 2, который хотя и не спешит мгновенно реагировать на прикосновение, но радует глаз качественной графикой. Ниже расположен блок климат-контроля с явно перегруженным узким монохромным экраном, а под ним в добрую половину ширины торпедо растянута полка для мелких вещей.

На огромное количество ниш, кармашков, полочек и пеналов японцы не поскупились. Нельзя не отметить огромный полукруглый вместительный бокс между передними сидениями. Пожалуй, одна из самых миниатюрных деталей в этом царстве великанов — монохромный экран с цифровыми часами в верхней части торпедо.

На большом водительском троне с выраженной боковой поддержкой и с широким диапазоном регулировок легко почувствовать себя царской особой, тем более, что над головой для короны места хватит. На просторном втором ряду уместятся три «придворных», а на последнем, куда, кстати, выведены воздуховоды и где установлены подстаканники, приютятся разве что дети. Оба задних ряда просто складываются, образуя ровный пол и 2370 литров свободного пространства. При сложенных задних сидениях размер багажника составляет космические 813 л, при разложенных — 252 л. Чем не семейный автомобиль?

В движении Highlander ведет себя, как стопроцентный «американец» — едет вальяжно и с легкой ленцой, сохраняя невозмутимое спокойствие и глубокое почтение ко всем, кто внутри. Хоть он и напрягается при маневрах, трудно сомневаться, что этот гигант с 3,5-литровым 249-сильным сердцем не готов на прицельный выстрел. Достаточно опустить мягкую педаль газа в пол, чтобы разбудить его от полудремы и пришпорить разом весь его табун, чтоб его кровь заиграла.

Взрыв при ускорении гарантирован, но взрывная волна не сказать, что сокрушительная. Размеры и вес дают о себе знать легкой отдышкой, хотя трансмиссия на разгоне оперативно отстреливает передачи, запаса тяги под гашеткой хватает за глаза, да и мотор дает себя раскрутить. Но жирок — есть жирок.

Странно бы было предполагать, что с таким кузовом, весом и американским характером «Горец» способен на спортивные амбиции. Естественно, в поворотах он не стесняется кренов и требует особого внимания к сохранению заданной траектории. Пустоватый штурвал не торопится с реакциями, впрочем, на комфорт управления это сильно не влияет. Зато на свободной прямой «японец» жизнелюбив и заряжает оптимизмом, выдавая отменную плавность хода, глотая мелкие изъяны асфальта и убаюкивая мягкой подвеской. На ямках побольше «японца» потряхивает, но терпимо. Благодаря неплохой звукооизоляциии, бесшумное движение этого большого кроссовера напоминает полет воздушного судна.

Рассчитывать, что внедорожный потенциал Highlander выручит на совсем серьезном оффроуде, конечно, не стоит: при клиренсе в 200 мм у него длинные свесы и низкая «юбка» спереди. Хотя он может похвастаться системой полного привода с электромагнитной муфтой с функцией подключения задней оси (до 50% тяги) и принудительной блокировкой с помощью кнопки.

Toyota Highlander легко убеждает, что лень — не такая уж страшная вещь, когда вокруг комфортное раздолье, все мирно покоится на своих местах, а возможность смотреть свысока на других тешит твое тщеславие. При таких раскладах торопиться никуда не хочется, и остается только растягивать это неоправданно дорогое удовольствие.

Впрочем, при мысли о его цене покой сам собой нарушается и наступает полное замешательство: ну, не стоит он таких денег!

автопродажи, авторынок, производители, кроссоверы
3 января 2018
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