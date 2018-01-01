Тест-драйв Honda Pilot: почувствуй себя свободным

Фото "АвтоВзгляд" и Honda
В прошлом поколении японский тяжеловес Honda Pilot славился своей вместительностью и был хорошо узнаваем благодаря оригинальному внешнему виду. Представитель последней генерации в объемах не пострадал, зато пал жертвой унифицированного корпоративного дизайна, утратив индивидуальные черты.
Иван Флягин

Сейчас самую большую «Хонду» невооруженным глазом издалека легко спутать с младшим братом C-RV. Расставшись с прежним брутальным и угловатым кузовом, напоминающим классический внедорожник, он стал похож на обычный унифицированный городской кроссовер с зализанными формами. Если бы не огромные размеры, Pilot бесследно растворился бы в потоке. Бесспорно, он выглядит актуально и в духе времени, но от былого шарма не осталось и следа, хотя это исключительно субъективное мнение.

К счастью, в отношении габаритов и объемов «Пилот» себе не изменил. Напомним, что он вырос в длину 79 мм, в ширину на 2 мм, при этом уменьшился в высоту на целых 58 мм. Колесная база увеличилась на 40 мм, а дорожный просвет по-прежнему составляет 200 мм. Так что очутившись в апартаментах Honda Pilot, все, для кого размер имеет значение, наверняка простят и забудут любые претензии к экстерьеру.

Салон этого исполина напоминает просторную квартиру с качественным евроремонтом. С такими фантастическими габаритами, да еще на высоком и мягком троне чувствуешь себя по-царски свободным и влиятельным. Как и во всех подобных крупногабаритных «сараях», ориентированных на американский рынок, интерьер богат на разнокалиберные подстаканники, карманы, бардачки и отделения для мелочей. А между передними сидениями здесь по-прежнему помещается вместительный короб, куда рука влезет почти по локоть.

На втором ряду места столько, что пассажир среднего роста может позволить себе неприлично расслабиться: например, съехать вниз и заложить ногу на ногу. К тому же здесь имеется регулировка наклона спинки и подогрев сидений — отдыхай и получай удовольствие. На полу центральный тоннель отсутствует, а в числе приятных мелочей можно отметить выдвижной монитор диагональю 9 дюймов с дистанционным пультом, розетки, механические шторки, отдельный блок климат-контроля, и прочие праздники жизни.

На смену старому интерьеру со архаичным дизайном, которым отличался предшественник, пришел современный и лаконичный стиль, лишенный футуризма, зато скомпонованный по проверенным классическим эскизам. Впрочем, не сразу привыкаешь к оригинальной приборной панели, так как подача информации поначалу кажется несколько сумбурной. Есть претензии и к интерфейсу мультимедийной системы: интерактивный экран оперативно отзывается на касание, но пользоваться сенсорной регулировкой громкости не очень удобно. Хорошо, что она дублируется клавишами на рулевом колесе. В остальном к функциональности нет никаких претензий. К тому же не обошлось и без полезного фамильного бонуса: камеры правого бокового обзора слепых зоны, которая включается при работающем поворотнике.

Трансформация салона в «Пилоте» продумана на «отлично». Откинуть спинку и сдвинуть вперед задний диван можно с помощью кнопки в торце подушки. Таким образом освобождается беспрепятственный проход на третий ряд, который на удивление гостеприимен даже к людям выше среднего роста. Места достаточно и в коленях, и над головой, но вряд ли здесь будет удобно троим пассажирам, если это не малорослые детишки. В любом случае средний подголовник имеется — ведь машина позиционируется как восьмиместная. Размер багажника при разложенных сидениях третьего ряда составляет всего 305 л, но если их сложить, отсек увеличится до 827 л, а, убрав спинки второго дивана, вы получите хибарку объемом 1779 л.

Темперамент японского исполина напрямую зависит от безальтернативного тандема трехлитровой атмосферной «шестерки» PI VTEC мощностью 249 л. с. и шестиступенчатого «автомата». Все модели у нас оборудованы системой полного привода с автоматическим подключением задней оси и адаптированной под российские условия подвеской. В наличии и такие приятные зимние опции, как обогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей.

Исходя из «американского размера» совсем несложно угадать, какие у этого «японца» манеры. В движении «Пилот» похож на тяжелую нагруженную баржу. При обычном ускорении он будет тщательно и со знанием дела набирать обороты, создавая впечатление, что двигается не самостоятельно, а его толкает сзади мощный буксир. Стоит набрать нужную скорость, баржа уверенно встает на прямую траекторию и, кажется, что ее уже ничто не остановит.

При разгоне прежде всего следует учитывать чувствительность задемпфированного акселератора, который не спешит давать команды автоматической трансмиссии, а та, в свою очередь, склонна к тщательной рассудительности при выборе той или иной передачи. Так что для интенсивной динамики тяжеловеса следует привести в чувство с помощью активных манипуляций педалью газа, дозируя подачу топлива и прислушиваясь к поведению коробки.

Вопреки первому впечатлению о несколько «ватном» руле, на больших скоростях штурвал демонстрирует вполне адекватную информативность и дает возможность в значительной степени оценить и почувствовать предсказуемость автомобиля. Минимальное усилие и слегка запаздывающие реакции в этом не помеха. К тому же приятно удивила мягкая и вальяжная подвеска, равнодушная к мелким изъянам, при этом совсем не склонная к раскачкам на волнообразном дорожном профиле. Конечно, в поворотах он слегка кренится и маневрировать им непросто, но при своих размерах «Пилот» неожиданно радует собранностью, несвойственной таким супертяжам. «Японец» обладает великолепной плавностью хода, оснащен неплохой шумоизоиляцией, а также готов потреблять АИ92, так что с ролью комфортного дальнобойщика он справиться «на ура».

На бездорожье пригодиться система полного привода iVTM-4, позволяющая выбрать кроме обычного режима еще три: «Снег», «Песок» и «Грязь». В зависимости от варианта, оптимизируется подача тяги, работа «автомата» и система стабилизации. Прежде чем отважиться на оффроуд, следует иметь в виду, что у машины длинные свесы и весьма умеренный ход подвески.

Pilot гарантирует водителю комфортабельность управления и минимум усталости на продолжительных забегах. Пожалуй, высокий комфорт и вместительность можно считать главными железобетонными аргументами «Пилота», а потому он всегда готов поспорить с конкурентами за звание универсального семейного автомобиля.

На российском рынке модель предлагается в трех комплектациях в ценовом диапазоне от 2 999 900 до 3 599 900 рублей. Что касается конкурентов, то более доступная базовая цена у Hyundai Grand Santa Fe (от 2 324 000 ₽), KIA Mohave (от 2 439 900 ₽) и Ford Explorer (от 2 649 000 ₽). Недалеко ушла Mazda CX-9 (от 2 890 000 ₽), а неоправданно дороже только Toyota Highlander (от 3 226 000 ₽).

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3 января 2018
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