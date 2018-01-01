Тест-драйв Honda Pilot: почувствуй себя свободным

Вопреки первому впечатлению о несколько «ватном» руле, на больших скоростях штурвал демонстрирует вполне адекватную информативность и дает возможность в значительной степени оценить и почувствовать предсказуемость автомобиля. Минимальное усилие и слегка запаздывающие реакции в этом не помеха. К тому же приятно удивила мягкая и вальяжная подвеска, равнодушная к мелким изъянам, при этом совсем не склонная к раскачкам на волнообразном дорожном профиле. Конечно, в поворотах он слегка кренится и маневрировать им непросто, но при своих размерах «Пилот» неожиданно радует собранностью, несвойственной таким супертяжам. «Японец» обладает великолепной плавностью хода, оснащен неплохой шумоизоиляцией, а также готов потреблять АИ92, так что с ролью комфортного дальнобойщика он справиться «на ура».

На бездорожье пригодиться система полного привода iVTM-4, позволяющая выбрать кроме обычного режима еще три: «Снег», «Песок» и «Грязь». В зависимости от варианта, оптимизируется подача тяги, работа «автомата» и система стабилизации. Прежде чем отважиться на оффроуд, следует иметь в виду, что у машины длинные свесы и весьма умеренный ход подвески.

Pilot гарантирует водителю комфортабельность управления и минимум усталости на продолжительных забегах. Пожалуй, высокий комфорт и вместительность можно считать главными железобетонными аргументами «Пилота», а потому он всегда готов поспорить с конкурентами за звание универсального семейного автомобиля.

На российском рынке модель предлагается в трех комплектациях в ценовом диапазоне от 2 999 900 до 3 599 900 рублей. Что касается конкурентов, то более доступная базовая цена у Hyundai Grand Santa Fe (от 2 324 000 ₽), KIA Mohave (от 2 439 900 ₽) и Ford Explorer (от 2 649 000 ₽). Недалеко ушла Mazda CX-9 (от 2 890 000 ₽), а неоправданно дороже только Toyota Highlander (от 3 226 000 ₽).