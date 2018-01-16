Тест-драйв KIA Mohave: супер, но стар

Большой рамный KIA Mohave в каком-то смысле уникальная машина. В этом году модель будет праздновать свое 10-летие! Косметический рестайлинг 2016 года не в счет. Как он умудрился так хорошо сохраниться в линейке корейского автопоизводителя, поднаторевшего в удовлетворении все растущего спроса на кроссоверы — совершенно непонятно. Но пока старичок-Mohave жив надо радоваться и наслаждаться его обществом. Как и положено машине, изначально предназначенной для рынка США, он велик размером, рамно неубиваем и многолитров двигателем. Хотя нет, «американские» двигатели мы и покрупней видали, а тут — всего лишь 3-литровый дизель мощностью 250 л. с. Но зато тяга — 550 Нм! За океаном модель «не пошла», причем настолько, что ее продажи в свое время там свернули полностью. Внешность машины описывать не будем принципиально — за время существования на российском рынке она успела тут примелькаться. И позапрошлогодний рестайлинг ничего не изменил в этом смысле, поскольку даже форма фар осталась после него прежней. Да и бог с ней — с внешностью. Главное у этой машины — внутреннее содержание, так сказать.
В нее «напихано» столько опций, что большинству кроссоверов, тем более такого размера, и не снилось. У Mohave есть все: от большого тач-скрина «мультимедийки» и видоекамер «по кругу» до регулируемой высоты пневмоподвески. Проще назвать то, чего ему недостает до полнейшего «фарша» — электропривода задней двери да обогрева лобового стекла. Все остальное тут есть! Включая традиционно американский третий ряд сидений в необъятного объема багажнике. Причем, это не условный, как это в подавляющем большинстве случаев бывает «рядок», когда туда не только ребенка посадить невозможно, но даже кошачью переноску еле втиснешь.
На «галерке» у Mohave вполне можно и взрослому усесться, места для ног хватает. По комплексу своих свойств эта корейская машина совершенно не уступает тому же Toyota Land Cruiser 200, например. Да, недостает Mohave надутого пафоса «культового внедорожника». Зато цена начинается от 2,5 млн рублей, а не с 3,8 млн как у «двухсотки». Если вам главное «шашечки» — копите на «японца», а к кому надо «ехать» — выберет Mohave. А едет «кореец», кстати, с учетом своих размеров и массы, разумеется, очень неплохо. «До сотни» 8,7 секунды — вполне себе для 2,3-тонной машины.
Понятно, что топить его педаль газа в пол рекомендуется только на прямой дороге — в поворотах валкая рамная машина ведет себя… как и положено валкой рамной машине. Впрочем, точно так управляются и рулятся все одноклассники Mohave. Другое дело, что слегка нивелировать эти неприятные моменты в управляемости можно опустив кузов внедорожника с помощью пневмоподвески в нижнее положение. Машина при этом заметно прижимается к земле: 80 мм разницы в высоте кузова это существенно. Но все равно: здоровенному внедорожнику «американского» типа повадок немецкого седана не привить.
Комфорт и спокойствие водителя и пассажиров что на трассе, что на пересеченной местности — вот специализация KIA Mohave. Хотя человеку, привыкшему к легковому поведению современных кроссоверов, поначалу покажутся непривычными корабельные покачивания на высокой скорости и звуки, издаваемые неподрессоренными массами в подвеске, особенно при проезде здоровенных выбоин и трамвайных путей. Но к этому олдскульному антуражу настоящего внедорожника привыкаешь очень скоро. Тем более, что 8-ступенчатый автомат на редкость плавно и правильно передает на колеса энергию мотора.
Окончательно перестаешь обращать внимание на присущие рамной машине особенности поведения на асфальте в тот момент, когда съезжаешь на бездорожье. Переключаем трансмиссию в положение «полный привод» (вместо автоматического подключения переднего моста по умолчанию), поднимаем кузов пневматикой на максимальные 217 мм над землей, не забываем отключить ESP, и — вперед по грязюке. Зубастая зимняя 20-дюймовая резина, плюс включенные «внедорожные» опции — и кажется, что машина пролезет везде. Если, конечно, драйвер не постарается качественно посадить ее на «брюхо».
В нашем случае даже намека на что-то подобное не случилось, хотя ради фото-сессии машину пришлось загнать в раскисшую пойму вздувшейся от проливных декабрьских дождей речки. Автору этих строк удалось без каких-либо нервов и добраться до самого берега реки и с легкостью выехать обратно. Единственное, что может несколько омрачить удовольствие от езды на этой машине — расход топлива. Что бы там не писали в фирменных технических характеристиках, а ниже 9,5 литров на 100 км по трассе (причем «на круизе») добиться не удалось.
При еде же по городу в условиях отсутствия пробок аппетит KIA Mohave стабильно оставался на уровне 15 литров. Ну, а когда приходилось проводить время в средней интенсивности пробке средний за поездку расход дизтоплива поднимался до 17—18 литров на 100 км. пробега. Но тут следует помнить, что аналогичного класса рамные машины «жрут», как минимум, не меньше топлива. А в массе своей и поболее, особенно бензиновые модели. Так что в случае KIA Mohave на расход грех жаловаться. Одно плохо: все идет к тому, что дни нынешнего Mohave уже практически сочтены: 10 лет модели — это по всем современным меркам уже совсем ни в какие ворота не лезет. А следующая генерация Mohave почти наверняка лишится рамы и станет просто одним из сонма банальных кроссоверов, заполонивших авторынок. И это печально.