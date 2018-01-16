Тест-драйв KIA Mohave: супер, но стар

В нее «напихано» столько опций, что большинству кроссоверов, тем более такого размера, и не снилось. У Mohave есть все: от большого тач-скрина «мультимедийки» и видоекамер «по кругу» до регулируемой высоты пневмоподвески. Проще назвать то, чего ему недостает до полнейшего «фарша» — электропривода задней двери да обогрева лобового стекла. Все остальное тут есть! Включая традиционно американский третий ряд сидений в необъятного объема багажнике. Причем, это не условный, как это в подавляющем большинстве случаев бывает «рядок», когда туда не только ребенка посадить невозможно, но даже кошачью переноску еле втиснешь.

На «галерке» у Mohave вполне можно и взрослому усесться, места для ног хватает. По комплексу своих свойств эта корейская машина совершенно не уступает тому же Toyota Land Cruiser 200, например. Да, недостает Mohave надутого пафоса «культового внедорожника». Зато цена начинается от 2,5 млн рублей, а не с 3,8 млн как у «двухсотки». Если вам главное «шашечки» — копите на «японца», а к кому надо «ехать» — выберет Mohave. А едет «кореец», кстати, с учетом своих размеров и массы, разумеется, очень неплохо. «До сотни» 8,7 секунды — вполне себе для 2,3-тонной машины.