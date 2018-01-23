Тест-драйв кроссовера Chery Tiggo 5: темная лошадка

Фото: АвтоВзгляд
Еще совсем недавно при упоминании китайских машин автомобилисты закатывали глаза и с отвращением мотали головой из стороны в сторону. Мол, не доросли «поднебесные» до уровня своих европейских конкурентов и дорастут не скоро. Но взгляните на Chery Tiggo 5 — кроссовер «made in China». Если прикрыть все шильдики, выдающие семейную принадлежность модели, вы не сразу и догадаетесь, что перед вами машина родом из КНР.
Виктория Базылева

За время долгого простоя на одном месте в осточертевшей пробке вы детально рассмотрели все, что вас окружает — корму впереди идущей машины, броский рекламный щит, выглядывающий из-за правой стойки, недоверчиво озирающуюся бабушку на автобусной остановке и «надутые» губки девушки из соседнего авто. И тут ваше внимание привлекает стоящий слева любопытный кроссовер. «То ли Volkswagen Tiguan, то ли что» — думаете вы.

Спорить не буду, в экстерьере Chery Tiggo 5 прослеживаются мотивы, заимствованные у западных моделей. Но ведь это хорошо — внешность китайской машины, так удачно вписавшаяся в современные автомобильные тренды, не вызывает неприязни, даже наоборот. Дважды хорошо, что фокус с европеизацией облика «пятерки» Джеймс Хоуп исполнил ювелирно. Назвать бесстыжим копипастом самобытный образ кроссовера язык не поворачивается.

Но так ли все хорошо внутри этого SUV?

НЮАНСЫ ЭРГОНОМИКИ

Пытаюсь подобрать прилагательные для описания салона Chery Tiggo 5 — в голове крутятся слова «спортивный» и «псевдопремиальный». Первое актуально, если брать во внимание механический ручной тормоз, а также рулевое колесо и кресла, декорированные контрастной прострочкой алого цвета. Некую же солидность интерьеру придают черные лакированные вставки на центральной панели и «штурвале», приятная на ощупь кожа, в которую «обернуты» эргономичные сиденья, люк в крыше и восьмидюймовый тачпад мультимедийной системы. Понятно, что не BMW, но уже весьма презентабельно.

Отдельно хотелось бы отметить прекрасно читаемую аналоговую приборную панель, более чем интуитивный блок климатической установки и возможность будить с кнопки дремлющих под капотом лошадей. К плюсам можно отнести удачное расположение клавиши «аварийки» — чтобы поблагодарить соседа по потоку не приходится надолго отрывать правую руку от руля. А ниша в центральной консоли — та самая, что под розеткой и USB-разъемом — словно создана специально под смартфон.

И хотя с виду все «сладко» и удобно, за время длительного тест-драйва некоторые недочеты все же выявились.

А КТО НЕ БЕЗ ГРЕХА?

Если не акцентировать внимание на «глюках» новомодного информационно-развлекательного комплекса Cloudrive, который пару раз отключался от моего мобильного телефона, сопряженного с мультимедийкой по Bluetooth, остается лишь несколько некритичных замечаний. Обогрев сидений обладает лишь одним режимом. В то время как даже у бюджетных тольяттинских моделей он трехступенчатый. И почему нет обогрева руля, столь необходимого в условиях суровых и не очень российских зим?

Селектор автоматической коробки передач ходит плавно, но режимы «D» (Drive) и «M» (Manual) — словно сиамские близнецы. Достаточно легонько, совершенно случайно зацепить рычаг коробки, и трансмиссия переводится в ручной режим. Мотор «воет», обороты лихорадочно зашкаливают, а вы и понять то сразу не можете, в чем дело.

За ту неделю, что в нашем распоряжении был Tiggo 5, дважды пришлось доливать жидкость стеклоочистителей. То ли с погодой не везло, то ли бачок у кроссовера неприлично мал.

«А как едет то?» — спросите вы…

ТИГР НА ОТДЫХЕ

Ну, вполне себе нормально едет. Скажем так: в Chery эту машину ассоциируют с тигром, готовым к прыжку. От себя я бы добавила, что это сонный тигр, который, конечно, может сорваться с места, но ему лениво. Отдачи двухлитрового 136-сильного двигателя — а в нашу страну «Тигго 5» поставляется только с этим мотором — хватает на спокойные перемещения со столь же размеренными стартами и «мягкими» ускорениями. Но нет в этом автомобиле задора, не подстрекает он водителя на азартные гоночные заезды.

В остальном же кроссовер хорош — цепкие тормоза, в меру упругая подвеска, довольно острый руль, высокий клиренс в 190 мм. А сколько вещей можно набить в багажник, объем которого варьируется в зависимости от положения задних сидений от 370 до 1000 литров.

ЦЕНА ВОПРОСА

Если вы находитесь в поиске машины прежде всего практичной — Tiggo 5, потребляющий немногим больше 11 литров 92-го на 100 километров, вас не разочарует. Порадует и его цена — 922 900 рублей за базовую версию без учета маркетинговых акций.

Несомненно, китайцам предстоит еще не один год упорной работы, чтобы приблизиться к планке, заданной европейцами. Но так уж сложилось, что русский человек в большинстве своем в первую очередь смотрит даже не на внешность авто, а на его ценник. Всего одна оплошность ведущих западных производителей — задерут прайсы до надзвездного уровня — и темная китайская лошадка, сметая всех на своем пути, бросится вскачь к вершинам автомобильного рынка. А что, всякое возможно.

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23 января 2018
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