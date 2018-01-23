Тест-драйв кроссовера Chery Tiggo 5: темная лошадка

За время долгого простоя на одном месте в осточертевшей пробке вы детально рассмотрели все, что вас окружает — корму впереди идущей машины, броский рекламный щит, выглядывающий из-за правой стойки, недоверчиво озирающуюся бабушку на автобусной остановке и «надутые» губки девушки из соседнего авто. И тут ваше внимание привлекает стоящий слева любопытный кроссовер. «То ли Volkswagen Tiguan, то ли что» — думаете вы.

Спорить не буду, в экстерьере Chery Tiggo 5 прослеживаются мотивы, заимствованные у западных моделей. Но ведь это хорошо — внешность китайской машины, так удачно вписавшаяся в современные автомобильные тренды, не вызывает неприязни, даже наоборот. Дважды хорошо, что фокус с европеизацией облика «пятерки» Джеймс Хоуп исполнил ювелирно. Назвать бесстыжим копипастом самобытный образ кроссовера язык не поворачивается.

Но так ли все хорошо внутри этого SUV?