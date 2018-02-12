Тест-драйв Peugeot 2008: восемь минут девятого

Производители беззастенчиво эксплуатируют помешательство потребителя на всем «кроссоверном», подсовывая потенциальным покупателям все больше переднеприводных хетчбеков, замаскированных под кроссоверы. Рестайлинговый Peugeot 2008 — одна из самых талантливых имитаций подобного рода.
Алексей Батушенко

У концерна PSA всегда было все в порядке с дизайнерами, поэтому и до рестайлинга в прошлом году Peugeot 2008 прекрасно смотрелся в потоке на фоне прочих машин. В связи с этим масштабы прошедшего фейслифта мало кого удивили. Машине, по большому счету, лишь слегка «подправили фейс». Наиболее заметная новация — новый «гриль» решетки радиатора. С ней «мордочка» приобрела даже некоторую строгость. Мол, это вам не городской неженка, а суровый и стильный покоритель бездорожья! Не верите? Тогда вот вам в качестве доказательства пластиковые накладки на колесные арки! Их тут тоже «раньше не стояло», а теперь — пожалуйста.

У подавляющего большинства сограждан на этом этапе все сомнения относительно внедорожных способностей машины уже полностью отпадают. Хотя, на самом деле, и привод у Peugeot 2008 исключительно передний, и дорожный просвет отнюдь не располагает не только к съезду с асфальта, но и даже к штурму бордюра — всего 165 мм. То есть перед нами, с технической точки зрения, обычный хетчбек с раздутым ради кроссоверного имиджа кузовом. Но симпатичный, этого не отнимешь! Словно модный хипстер, отращивающий брутальную бороду как у дорвосеков не для того, чтобы она грела в зимнем лесу, а чтобы нравиться другим таким же дровосекам.

Внутри 2008 получил не особо много обновлений. В ходе рестайлинга слегка модернизировали меню «мультимедийки», одновременно научив ее общаться со смартфонами через MirrorLink и Apple CarPlay и подключив к камере заднего вида. На самом деле, парковаться задом на этой маленькой машине и без всяких камер просто и легко. Но чего не сделаешь, чтобы облегчить жизнь какой-нибудь «блондинке» или «дровосеку», которые будут красиво сидеть за рулем этого Peugeot! Причем они явно будут делать это в полной уверенности, будто пилотируют аппарат, чудесным образом сочетающий симпатичную внешность и серьезный внедорожный потенциал. Хитроумные французы, в своем стремлении поддержать иллюзию «кроссоверности» Peugeot 2008, не остановились на его внешней атрибутике, справедливо рассудив, что водитель в этой ситуации — гораздо более целевая аудитория, чем посторонние зеваки.

Именно для массажа эго водителя возле джойстика 6-ступенчатого «автомата» пристроили здоровенную «шайбу», с помощью которой можно менять «режимы движения машины». Практически такие же «крутилки» стоят в между передних кресел в больших и по-настоящему полноприводных Land Rover. У Peugeot эта система называется Grip Control. Вращая ее «шайбу», можно выбрать режим движения 2008-го — «по снегу», «по песку», «по камням». Круто. Клавное — не вспоминать при этом, что такую серьезную штуковину «воткнули» в маленькой переднеприводный(!) городской хетчбек с трехцилиндровым моторчиком объемом 1,2-литра.

Разумеется, мы не упустили возможности попробовать в деле все эти режимы. На «снегу» и «песке» электроника, по большому счету, просто «душит» двигатель. Небольшую разницу в поведении машины при разных положениях «крутилки» среднестатистический водитель наверняка даже не заметит, скорее всего. По сути, водителю 2008-ого дали иллюзию выбора режима работы обычной ESP — вот и весь Grip Control. Штука прикольная, но для 99,9% владельцев Peugeot 2008 абсолютно бесполезная. У него вообще нельзя полностью отключить эту самую ESP, даже если очень нужно: при достижении машиной скорости в 30 км/ч она опять автоматически «врубается» вновь. Тут и не побуксуешь толком если застрял, и тягой в поворот машину не втащишь.

Среди дизайнерских и эргономических «находок» французов просто нельзя не обойти вниманием рычаг ручного тормоза. Верней, его рукоятку — этакий прикольный «грибок», вместо привычной по прочим моделям «палки с кнопкой». Автору этих строк он, например, рукоятка так понравилась, что он старался пользоваться ею как можно чаще. Чуть ли не каждый поворот во двор проходил «с ручником», постоянно дергал его на стоянке, хотя прочих авто с АКП обычно оставляю просто на «паркинге».

Как это частенько бывает с машинами PSA, Peugeot 2008 на ходу не произвел каких-то ярких впечатлений. Типичный такой середнячок со среднестатистической управляемостью, далеко не острым, но и не совсем «пустым» рулем, заметными, но терпимыми кренами в поворотах и т. п… Впрочем, чего мы хотим от машинки, которая должна лишь красиво возить своего не особо требовательного и умелого в плане вождения хозяина по городу? Едет — и нормально! 110-сильный моторчик PureTech порыкивает, из арок особо не шумит, музыка играет, камера помогает парковаться в самых сложных местах, сквозь панорамный люк в крыше светит солнышко — что еще нужно модному горожанину? Да, расход при спокойной езде по городу без пробок держится на уровне 9—10 литров. Но это ерунда, — 110 «лошадок» из не воздуха же берутся.

Одно печалит в приятной картине мира, рисующейся сквозь окна Peugeot 2008: чтобы заполучить этого красавчика в личную собственность нужно набрать без малого 1,5 млн. рублей — это больше чем, например, просят за здоровенную Hyundai Sonata в богатой комплектации!

кроссоверы
12 февраля 2018
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