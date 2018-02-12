Тест-драйв Peugeot 2008: восемь минут девятого

У концерна PSA всегда было все в порядке с дизайнерами, поэтому и до рестайлинга в прошлом году Peugeot 2008 прекрасно смотрелся в потоке на фоне прочих машин. В связи с этим масштабы прошедшего фейслифта мало кого удивили. Машине, по большому счету, лишь слегка «подправили фейс». Наиболее заметная новация — новый «гриль» решетки радиатора. С ней «мордочка» приобрела даже некоторую строгость. Мол, это вам не городской неженка, а суровый и стильный покоритель бездорожья! Не верите? Тогда вот вам в качестве доказательства пластиковые накладки на колесные арки! Их тут тоже «раньше не стояло», а теперь — пожалуйста.

У подавляющего большинства сограждан на этом этапе все сомнения относительно внедорожных способностей машины уже полностью отпадают. Хотя, на самом деле, и привод у Peugeot 2008 исключительно передний, и дорожный просвет отнюдь не располагает не только к съезду с асфальта, но и даже к штурму бордюра — всего 165 мм. То есть перед нами, с технической точки зрения, обычный хетчбек с раздутым ради кроссоверного имиджа кузовом. Но симпатичный, этого не отнимешь! Словно модный хипстер, отращивающий брутальную бороду как у дорвосеков не для того, чтобы она грела в зимнем лесу, а чтобы нравиться другим таким же дровосекам.