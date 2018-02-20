Тест-драйв LADA Vesta SW Cross: не застрять на заснеженной грунтовке

Мы уже довольно много рассказывали об этой тольяттинской новинке, испытывая ее и летом, и зимой, и на шоссе, и на бездорожье. Однако еще ни разу в столь жестких условиях, которые преподнес автовладельцам февраль с его аномальными и частыми метелями. Лучше время, чтобы попробовать в деле LADA Vesta SW с приставкой Cross.

Но для начала напомним, что это собственная модель АВТОВАЗа с индивидуальным стилем, исполнением и характером. С ее постановкой на конвейер изменился смысл, который вкладывается в значение слова «качество» в отношении продукции под брендом LADA. Еще для «Гранты» и «Калины» — это были разговоры о «вое» коробки и предельной скорости, после которой весь пластик в салоне начинает скрипеть. Для Vesta «качество» — это уже ровные зазоры кузовных панелей и разрешение картинки штатной мультимедиа системы. Оно, между тем, отличное! Картинка четкая и при движении задним ходом изображение с камеры сопровождается разметкой, реагирующей на поворот руля. Но вернемся к заснеженному Подмосковью и Vesta Cross.