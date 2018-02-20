Тест-драйв LADA Vesta SW Cross: не застрять на заснеженной грунтовке

В Самарской области меняются не только губернаторы и коды региона в госномерах автомобилей, но и представления о том, какими должны быть современные авто отечественного производства. В чем убедились эксперты портала «АвтоВзгляд» и «Русского АвтоМотоКлуба» в ходе большого тест-драйва LADA Vesta SW Cross.
Николай Степанов

Мы уже довольно много рассказывали об этой тольяттинской новинке, испытывая ее и летом, и зимой, и на шоссе, и на бездорожье. Однако еще ни разу в столь жестких условиях, которые преподнес автовладельцам февраль с его аномальными и частыми метелями. Лучше время, чтобы попробовать в деле LADA Vesta SW с приставкой Cross.

Но для начала напомним, что это собственная модель АВТОВАЗа с индивидуальным стилем, исполнением и характером. С ее постановкой на конвейер изменился смысл, который вкладывается в значение слова «качество» в отношении продукции под брендом LADA. Еще для «Гранты» и «Калины» — это были разговоры о «вое» коробки и предельной скорости, после которой весь пластик в салоне начинает скрипеть. Для Vesta «качество» — это уже ровные зазоры кузовных панелей и разрешение картинки штатной мультимедиа системы. Оно, между тем, отличное! Картинка четкая и при движении задним ходом изображение с камеры сопровождается разметкой, реагирующей на поворот руля. Но вернемся к заснеженному Подмосковью и Vesta Cross.

Фото avtovzglyad.ru

Последняя, конечно, не внедорожник. Самая низкая точка переднего бампера — это хромированная накладка, поэтому броды или грунтовка с глубокой колеей не останутся незамеченными. Но на снежной колее или укатанной дороге клиренса в 203 мм и хорошей резины достаточно, чтобы двигаться уверенно. Но надо учитывать, что педаль сцепления в механической трансмиссии достаточно легкая, что соответствует и настройкам усилителя руля. То есть буксовать в глубоком снегу не стоит, момент включения сцепления не так легко почувствовать.

При всем при том 122 л. с. автомобилю достаточно практически во всех условиях эксплуатации: можно легко встроиться впоток, выезжая с второстепенной дороги, хотя, конечно, мощность для такого объема на уровне движков середины 90-х годов. Зато Vesta — самая тихая Lada. У автомобиля действительно хорошая шумоизоляция. На тесте были версии с мотором 1,8 и как механической, так и роботизированной коробкой передач. И, независимо от типа КП, на городских скоростях водитель может разговаривать с пассажирами заднего дивана, не повышая голоса. Не слышно ни шума шин (на тесте все автомобили были в нешипованной резине), ни мотора.

Фото avtovzglyad.ru

Практичная обивка спинок сидений — из искусственной кожи, плюс запас места для ног: с ростом одного из наших тест-драйверов в 196 см, он свободно помещался на заднем диване, не упираясь коленями в спину водителя. Для заднего ряда есть все необходимое: раздельный подогрев дивана, разъем USB и, в целом, ощущение очень качественно-продуманного интерьера. Руль регулируется по высоте и вылету. Даже пластиковый руль выглядит отлично и также ощущается, поскольку в местах хвата пластик отформован под перфорированную кожу. Правда, в действии «баранка» требует частых перехватов. Электроусилитель явно настроен на городской характер использования. Усилие появляется с ростом скорости, но на «парковочных» скоростях легко упереться в крайнее положение, поскольку руль пустой и невесомый.

Надеемся, что процесс доработок будет продолжаться и дальше, поскольку пока есть, что исправить. Но желаемые перемены касаются в первую очередь удобства, чем технических параметров, влияющих на поведение автомобиля.

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21 февраля 2018
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