Тест-драйв LADA Largus Cross: секреты нового мощного мотора

LADA Largus Cross красного «пролетарского» цвета, побывавший на тесте редакции портала «АвтоВзгляд», оказался занятной машинкой сразу в нескольких смыслах. Несмотря даже на то обстоятельство, что конструктивно он совсем не нов для нашего рынка. Однако не будем лишний раз ворошить исконно румынскую историю этой модели, поминая небезызвестную Dacia MCV. Обойдемся без ретроспективных экскурсов, поскольку на АВТОВАЗе Largus собирают уже несколько лет и модель успела стать «своей» для российского потребителя. Как и его соплатформенник Renault Logan, кстати.

Эта модификация LADA Largus, пусть и в исполнении Cross, интересовала нас преимущественно с одной точки зрения: «моторной». Дело в том, что до некоторых пор под капотом модели стоял лишь 8-клапанный 87-сильный 1,6-литровый агрегат. С ним Largus едет, конечно, но прямо скажем — вяленько. Гораздо более интересной для знакомства кажется модификация, оснащенная 16-клапанным двигателем того же объема мощностью в 106 «лошадок». Понятное дело, что даже с дополнительными 19 л. с. под капотом LADA Largus не превращается в гоночный болид, но все же!