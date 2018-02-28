Тест-драйв LADA Largus Cross: секреты нового мощного мотора

LADA Largus, пожалуй одна из лучших по соотношению цена/качество бюджетных машин на российском рынке, относительно недавно обзавелся новым силовым агрегатом. Со 106-ю «лошадками» под капотом он стал очень гармоничным автомобилем эконом-класса из категории «для дома, для семьи».
Евгений Банько

LADA Largus Cross красного «пролетарского» цвета, побывавший на тесте редакции портала «АвтоВзгляд», оказался занятной машинкой сразу в нескольких смыслах. Несмотря даже на то обстоятельство, что конструктивно он совсем не нов для нашего рынка. Однако не будем лишний раз ворошить исконно румынскую историю этой модели, поминая небезызвестную Dacia MCV. Обойдемся без ретроспективных экскурсов, поскольку на АВТОВАЗе Largus собирают уже несколько лет и модель успела стать «своей» для российского потребителя. Как и его соплатформенник Renault Logan, кстати.

Эта модификация LADA Largus, пусть и в исполнении Cross, интересовала нас преимущественно с одной точки зрения: «моторной». Дело в том, что до некоторых пор под капотом модели стоял лишь 8-клапанный 87-сильный 1,6-литровый агрегат. С ним Largus едет, конечно, но прямо скажем — вяленько. Гораздо более интересной для знакомства кажется модификация, оснащенная 16-клапанным двигателем того же объема мощностью в 106 «лошадок». Понятное дело, что даже с дополнительными 19 л. с. под капотом LADA Largus не превращается в гоночный болид, но все же!

Если обратиться к заводским техническим характеристикам, такая прибавка в мощности экономит лишнюю секунду при разгоне. Со 106-ю силами машина разгоняется до 100 км/ч за 13,5 секунд. На максимальную скорость прирост энерговооруженности влияет положительно, но тоже не радикально. 165 км/ч «маскималки» у 16-клапанника против 158 км/ч у машины с 8-клапанным мотором — не особо и заметишь в повседневной жизни. Но! Добавка почти 20 «кобыл» оказываются более чем кстати не на максимальных скоростях, а на гораздо более востребованных — в интервале до 80 км/ч. То есть именно в том диапазоне, в котором большую часть времени подобные машины и ездят по городу.

Такая «специализация» обусловлена, ко всему прочему, еще и характеристиками механической КП, известной нам еще по Logan. Передаточные отношения первых трех ступеней этой LADA Largus сближены, то есть подобраны так, чтобы мотору было полегче тянуть транспортное средство при разгоне на небольших скоростях, а четвертая и пятая ступени больше предназначены для равномерного движения на крейсерской скорости. На разгоне до 70—80 км/ч 106-сильный движок ведет себя вполне адекватно. И потом: если ты в городе, переключаешься на 4-ю и плавно катишь на нештрафуемых 79 км/ч, экономя бензин. Если, конечно, не «вляпался» в пробку.

А на трассе крейсерской скоростью для LADA Largus можно считать 100, максимум 110 км/ч. Причина тут не только в том, что после этого уровня даже 106-сильный агрегат уже неохотно разгоняет высокую, с достаточно большим лобовым сопротивлением машину. Дело еще и в том, что слишком уж шумновато в ней становится на более высоких скоростях — звук идет как от колес, так и от мотора. Ничего запредельного по уровню децибелл, конечно, но уже становится некомфортно. Да и рулежка на более высоких скоростях начинает напрягать — приходится помогать «логановской» подвеске держать траекторию на ямах и неровностях разбитого за осень-зиму асфальта загородных трасс.

LADA Largus Cross достался нам практически новым, с пробегом около 700 километров. Поэтому мы не стали к нему придираться и простили явно повышенный средний расход — на уровне около 12 литров на 100 км. Ведь на сайте производителя говорится, что машина в городском режиме потребляет немногим больше 10 литров. Предыдущий опыт общения с этим 16-клапанным 1,6-литровым мотором, который устанавливается на разные модели LADA, говорит, что примерно через 2000—3000 километров пробега топливная экономичность достигнет заявленного заводом-производителем уровня. Обкатка и все такое, знаете ли…

кроссоверы
28 февраля 2018
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