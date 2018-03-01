Какой кроссовер лучше: «базовый» Nissan Qashqai или «топовый» Hyundai Creta

Авторынок России демонстрирует все признаки остановки своего падения и начало роста. А это значит, что спрос на кроссоверы, скорее всего, вновь начнет расти по сравнению с востребованностью седанов и хетчбэков.

В этой связи мы решили «столкнуть лбами» двух столпов полноприводного сегмента российского авторынка — Nissan Qashqai и Hyundai Creta. На Qashqai выбор пал потому, что эта популярная модель стала своего рода первопроходцем. С нее, можно сказать, и начался в нашей стране бум на компактные городские полноприводные машины. Да и сейчас покупатель ее любит. А Hyundai Creta примечателен тем, что совсем недавно появившись на рынке, уже в первые полгода продаж буквально «порвал» конкурентов, пользуясь чуть ли не ажиотажным спросом у покупателя.

Мы решили сравнить Qashqai и Creta, отталкиваясь от равных стартовых условий, смоделировав ситуацию, кода покупателю с запасом хватает средств на «корейца» и впритык — для покупки «японца». И человек мается выбором: то ли взять Nissan Qashqai (японская марка, и все такое), то ли «сделав лицо попроще», успокоиться на Hyundai Creta? «Базовый», то есть самый доступный Qashqai с парочкой полезностей стоит 1,173 млн. рублей. Будем считать, что наш условный покупатель располагает именно такой суммой.