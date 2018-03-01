Какой кроссовер лучше: «базовый» Nissan Qashqai или «топовый» Hyundai Creta

Фото: АвтоВзгляд
На чем остановиться покупателю кроссовера, который имеет «в кармане» чуть менее 1 200 000 рублей? Такой суммы хватит и на «базовую» комплектацию Nissan Qashqai, и на почти максимально укомплектованную Hyundai Creta. Кому же отдать предпочтение из этой парочки, поможет разобраться портал «АвтоВзгляд».
Алексей Батушенко

Авторынок России демонстрирует все признаки остановки своего падения и начало роста. А это значит, что спрос на кроссоверы, скорее всего, вновь начнет расти по сравнению с востребованностью седанов и хетчбэков.

В этой связи мы решили «столкнуть лбами» двух столпов полноприводного сегмента российского авторынка — Nissan Qashqai и Hyundai Creta. На Qashqai выбор пал потому, что эта популярная модель стала своего рода первопроходцем. С нее, можно сказать, и начался в нашей стране бум на компактные городские полноприводные машины. Да и сейчас покупатель ее любит. А Hyundai Creta примечателен тем, что совсем недавно появившись на рынке, уже в первые полгода продаж буквально «порвал» конкурентов, пользуясь чуть ли не ажиотажным спросом у покупателя.

Мы решили сравнить Qashqai и Creta, отталкиваясь от равных стартовых условий, смоделировав ситуацию, кода покупателю с запасом хватает средств на «корейца» и впритык — для покупки «японца». И человек мается выбором: то ли взять Nissan Qashqai (японская марка, и все такое), то ли «сделав лицо попроще», успокоиться на Hyundai Creta? «Базовый», то есть самый доступный Qashqai с парочкой полезностей стоит 1,173 млн. рублей. Будем считать, что наш условный покупатель располагает именно такой суммой.

Минимальная комплектация этого ниссановского кроссовера подразумевает 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 115 л. с., механическую 6-ступенчатую «коробку» и привод только на передние колеса. Из «радостей жизни» для такого авто производитель предусмотрел лишь кондиционер, тряпичную отделку салона, простенькое «радио» с СD-проигрывателем и 16-дюймовые стальные колесные диски. По-спартански — но, как говорится, «зато это Nissan»…

Что касается Hyundai Creta, то за аналогичную сумму можно подобрать достаточно богатую комплектацию. Например, машину с 1,6-литровым 121-сильным двигателем, полным приводом и гидромеханическим шестискоростным «автоматом» в комплектации «Travel» — по цене 1,169 млн. рублей.

Такой Creta положен внушительный пакет опций. Например, «климат-контроль», регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, подогрев руля, управление магнитолой на руле, разъемы USB и AUX, bluetooth, органайзер под полом багажника, электростеклоподъемники на всех дверях, парктроник задний, датчики давления в шинах, 3,5-дюймовая ЖК-панель приборов, боковые шторки и подушки безопасности, система стабилизации с ассистентом спуска с горы, светодиодные ДХО, рейлинги на крыше, 16-дюймовые легкосплавные диски и т. п.

Разница в «фарше» базовой комплектации Nissan Qashqai и почти «топовой» Hyundai Creta существенная и выбор между моделями, казалось бы очевиден. Но мучает вопрос: не зря же Nissan попросит гораздо больше денег за Qashqai?!

Ответ кроется, видимо, в размерах машины. Длина кузова Nissan Qashqai составляет 4377 мм, а размер его колесной базы — 2646 мм. У Creta аналогичные параметры составляют, соответственно, 4270 мм и 2590 мм. Выходит, причина разной цены на эти кроссоверы кроется в 107 мм дополнительной длинны кузова и 56 мм колесной базы у Qashqai?

В пользу этой версии говорит также и то, что объем багажного отсека у Creta равен 402 литрам, а у Qashqai — 430 литрам. А при более короткой колесной базе места для коленок задних пассажиров Creta должно быть меньше, чем в Qashqai. Можно было бы удовлетвориться этими умозрительными выводами, но мы решили проверить их «в натуре».

Автор этих строк отрегулировал положение водительских кресел в обеих машинах «под себя» и посмотрел, сколько при этом осталось места для ног сидящего прямо за его спиной пассажира. Мы не стали сажать сзади человека-испытателя, а доверили наглядную демонстрацию полученного результата бездушному, а потому абсолютно беспристрастному «судье» — обычной щетке-сметке для снега.

На фотографиях отлично видно, что в обеих машинах ноги заднего пассажира за одним и тем же водителем окажутся в абсолютно одинаковых условиях, не смотря на меньшую колесную базу Creta. Впечатлившись неожиданными результатами этого опыта, мы решили провести аналогичный тест и с багажниками обоих авто — Qashqai ведь длиннее Creta! Результат вы также можете наблюдать на фотографиях: машины разные, а одна и та же лопата располагается в них абсолютно идентичным образом. Спрашивается: и куда же японцы дели дополнительные миллиметры Qashqai?!

Единственная дисциплина, в которой у Nissan Qashqai остается шанс отыграться перед Hyundai Creta — поведение на дороге. Небольшое номинальное преимущество в мощности мотора Creta напрочь «съедается» коробкой. Хотя на 1,2-литровой «пугалке» Qashqai даже активные манипуляции рукояткой МКП не позволяют продемонстрировать что-то похожее на «динамику».

То есть, обе машины предназначены для очень размеренного перемещения из точки «А» в пункт «Б». И средний расход топлива у обоих кроссоверов примерно одинаковый — в среднем, около 11—12 литров на 100 км пробега. Мотор Qashqai приходится все время активно «педалировать» чтобы хоть как-то ехать, а двигатель Creta, как уже говорилось выше, теряет изрядную долю своей мощности на размышлениях «автомата».

В поворотах оба кроссовера демонстрируют ожидаемые крены, но оба — в рамках приличий. Руль Qashqai оказался заметно более «пустой» по сравнению с Creta. Зато у Nissan в салоне чуть потише, чем в Hyundai. Плавность хода оба кроссовера продемонстрировали примерно одинаковую. Разве что работа подвески Nissan Qashqai ощущается водителем как чуть более жесткая.

Подводя итог, вполне можно констатировать, что машины на ходу, по большому счету, вполне стоят друг друга. А вот которую из них стоит выбрать при покупке — все-таки решать вам. Ведь для многих до сих пор существует еще и такой аргумент религиозного толка как «японское качество и надежность»…

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1 марта 2018
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